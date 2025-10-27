الهلال الأحمر المصري يرسل أكثر من 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الهلال الأحمر المصري يرسل أكثر من 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة.. صور
وتضمنت القافلة نحو 6 آلاف طن من السلال الغذائية والدقيق، و2700 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى 1500 طن من المواد البترولية، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني لغزة، وفقا لبيان من الهلال الأحمر المصري.وانطلقت قوافل "زاد العزة" منذ 27 يوليو/ تموز 2025، حاملة آلاف الأطنان من الأغذية والأدوية والوقود ومستلزمات الإغاثة.وأشار الهلال الأحمر المصري في بيانه، إلى أنه "يواصل كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات، عمله على الحدود دون انقطاع منذ بدء الأزمة"، لافتا إلى المساعدات التي دخلت القطاع عبره "تجاوزت نصف مليون طن، بجهود أكثر من 35 ألف متطوع".
الهلال الأحمر المصري يرسل أكثر من 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة.. صور

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الاثنين، القافلة الـ59 من مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، محملة بأكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية والبترولية لدعم أهالي القطاع.
وتضمنت القافلة نحو 6 آلاف طن من السلال الغذائية والدقيق، و2700 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى 1500 طن من المواد البترولية، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني لغزة، وفقا لبيان من الهلال الأحمر المصري.
وانطلقت قوافل "زاد العزة" منذ 27 يوليو/ تموز 2025، حاملة آلاف الأطنان من الأغذية والأدوية والوقود ومستلزمات الإغاثة.
وأشار الهلال الأحمر المصري في بيانه، إلى أنه "يواصل كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات، عمله على الحدود دون انقطاع منذ بدء الأزمة"، لافتا إلى المساعدات التي دخلت القطاع عبره "تجاوزت نصف مليون طن، بجهود أكثر من 35 ألف متطوع".
