الهلال الأحمر المصري يرسل أكثر من 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة.. صور
© Photo / الهلال الأحمر المصري - Egyptian Red Crescentالهلال الأحمر المصري يرسل بأكثر من 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية عبر قافلة "زاد العزة" الـ 59 إلى غزة، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الاثنين، القافلة الـ59 من مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، محملة بأكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية والبترولية لدعم أهالي القطاع.
وتضمنت القافلة نحو 6 آلاف طن من السلال الغذائية والدقيق، و2700 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى 1500 طن من المواد البترولية، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني لغزة، وفقا لبيان من الهلال الأحمر المصري.
وانطلقت قوافل "زاد العزة" منذ 27 يوليو/ تموز 2025، حاملة آلاف الأطنان من الأغذية والأدوية والوقود ومستلزمات الإغاثة.
وأشار الهلال الأحمر المصري في بيانه، إلى أنه "يواصل كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات، عمله على الحدود دون انقطاع منذ بدء الأزمة"، لافتا إلى المساعدات التي دخلت القطاع عبره "تجاوزت نصف مليون طن، بجهود أكثر من 35 ألف متطوع".