انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية بكوت ديفوار.. والرئيس واتارا الأقرب للفوز

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
أدلى الناخبون في كوت ديفوار بأصواتهم، في انتخابات رئاسية مثيرة، تنافس فيها 5 مرشحين على منصب الرئاسة.
ويتصدر المنافسين على مقعد الرئاسة، الرئيس الحسن واتارا، البالغ من العمر 83 عاما، وسيمون إهيفيت غباغبو (76 عاما)، وأهوا دون ميلو (71 عاما)، وباسكال آفي نغيسان (72 عاما)، وجان - لويس بيلون، في ظل غياب شخصيات معارضة بارزة بعد استبعاد ملفاتهم من قبل المجلس الدستوري، أبرزهم لوران غباغبو، وتيجان تيام.
وأقيمت الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ نشرت الحكومة نحو 44 ألف عنصر من قوات الأمن في مختلف أنحاء البلاد.
ومن المتوقع صدور النتائج الأولية خلال 5 أيام. وستجرى جولة إعادة إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.
يشار إلى أن الرئيس الحالي واتارا، وهو مصرفي دولي سابق، وشغل من قبل منصب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وقد تولّى السلطة في عام 2011، بعد حرب أهلية دامية أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص، إثر رفض الرئيس السابق لوران غباغبو، الاعتراف بنتائج الانتخابات.
وتُعدّ كوت ديفوار أكبر منتج للكاكاو عالميًا، ومن بين أسرع الاقتصادات نموًا بالمنطقة، كما أن سنداتها الدولية من بين الأفضل أداءً في أفريقيا.
وقال الكاتب والمحلل السياسي عبد الله باندي، إن "عملية التصويت جرت في هدوء"، معتبرًا أن "هذه الانتخابات مهمة للبلاد خاصة في ظل الظروف الإقليمية المحيطة بها".

وأرجع باندي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ترشح الرئيس الحسن واتارا، إلى "إحلال السلام والأمن في كوت ديفوار، نظرًا للخطر المحيط بالبلاد"، مشيرًا إلى أن فوز واتارا "يعود إلى قوة حزبه وشعبيته".

وذكّر بأن "عدم ترشح أسماء سياسية كبيرة في السباق الانتخابي يرجع إلى عدم قبولهم من لجنة الانتخابات، إذ لم تتوافر فيهم شروط الترشح"، معتبرًا أن "هذه الانتخابات كانت نزيهة وشفافة ولم تشوبها أي عوائق".
اللجنة الوطنية لفرز الأصوات في الكاميرون تعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس بيا
بعد نحو أسبوعين من إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالكاميرون، أعلنت اللجنة الوطنية لفرز الأصوات فوز الرئيس المنتهية ولايته بول بيا، بنسبة 53.66% من الأصوات، متقدمًا على منافسه الرئيسي عيسى تشيروما باكاري، الذي حلّ ثانيا بنسبة 35.19%.
وكان المجلس الدستوري في الكاميرون، رفض جميع الطعون المقدمة بشأن الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويُتوقع، على نطاق واسع، أن يحتفظ الرئيس بول بيا المنتهية ولايته والبالغ من العمر 92 عاما بسلطته الممتدة منذ 43 عاما، رغم تصاعد زخم المعارضة المطالبة بالتغيير.
واندلعت احتجاجات في مدن عدة بعد أن أظهرت نتائج جزئية، نشرتها وسائل إعلام محلية، أن بيا في طريقه للفوز.

وقالت الباحثة في مركز "إيجبيشن إنتربرايز"، هدير أحمد، إن "الرئيس بول بيا، يحظى بتوقعات إيجابية للفوز بالانتخابات الحالية رغم الطعون المقدمة في النتائج".

وأكدت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس بيا يتمتع بموقف قوي ويحظى على دعم من كافة المؤسسات والجهات داخل الدولة، وفي المقابل ضعف المعارضة ينعكس عليها وعلى تماسكها وفرصها في التقدم لرئاسة الدولة حتى مع إعلان المرشح إسحاق تشيروما تحقيقه أكثر من 54% من الأصوات، معتبرة أن البنى الحزبية والدعم المؤسساتي في صالح النظام الحاكم".
رفع 4 دول أفريقية من القائمة العالمية لتدفقات الأموال غير المشروعة
أزالت هيئة عالمية معنية بالجرائم المالية، 4 دول أفريقية، هي جنوب أفريقيا، ونيجيريا، وموزمبيق، وبوركينا فاسو، من قائمتها للدول الخاضعة لمراقبة مشددة لتدفقات الأموال غير المشروعة.
وكانت كل من جنوب أفريقيا ونيجيريا، أكبر اقتصادين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أُضيفتا إلى "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) عام 2023. كما أُدرجت موزمبيق في القائمة منذ 2022، وبوركينا فاسو منذ 2021.
وأعلنت مجموعة العمل المالي عن إزالة الدول الأربع في ختام اجتماعها العام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
ويقول المحللون إن إزالة الدول من القائمة قد يُسهّل دخول رؤوس الأموال إلى تلك الدول ويُخفّف من تأخير المعاملات.
وأفادت مجموعة العمل المالي بأن جنوب أفريقيا طوّرت أدواتها للكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن نيجيريا عززت التنسيق بين الوكالات، وأن موزمبيق حسّنت تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية، وأن بوركينا فاسو عزّزت الرقابة على المؤسسات المالية والجهات الرقابية.
وذكر المحلل الاقتصادي والمالي، بسام النيفر، أن "ذلك يمثل نجاحا للدول الأربعة التي استطاعت تحقيق قفزة نوعية في مراقبة الجهاز المصرفي والتحكم في التحويلات المالية".
وأفاد في تصريحات لـ"سبوتنيك" بأن "هذه الخطوة تؤدي إلى سلاسة في التعاملات المالية وإيجابيات منتظرة خاصة في تدفقات الاستثمار الأجنبي والتحويلات الخارجية ورفع أي حظر على تدفقات الأموال".
وأوضح أن "مجموعة العمل الدولية تهدف إلى مقاومة التدفقات المالية المشبوهة في العالم، ولديها نوعين من القوائم: الرمادية والسوداء، وتفرض خطط على الدول للخروج من هذه القوائم لتحسين مراقبة الأموال".
