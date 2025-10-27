https://sarabic.ae/20251027/غرق-سفينة-صينية-بعد-تعرضها-لحادث-قبالة-سواحل-الصين-الجنوبية-1106427994.html
غرق سفينة صينية بعد تعرضها لحادث قبالة سواحل الصين الجنوبية
غرق سفينة صينية بعد تعرضها لحادث قبالة سواحل الصين الجنوبية
سبوتنيك عربي
تعرضت سفينة شحن صينية لحادث تصادم مع سفينة أخرى تسبب في غرقها وفقدان اثنين من عناصر طاقمها، في المياه القريبة من مدينة غوانتشو جنوبي الصين، بينما لم يؤدي... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T07:01+0000
2025-10-27T07:01+0000
2025-10-27T07:01+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
أخبار سنغافورة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097096358_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_31cc2fcfb0bef73956023fe20999577d.jpg
واصطدمت سفينة الشحن الصينية بسفينة حاويات مسجلة في سنغافورة، حسبما ذكرت موقع "سي تريد ماريتيم"، اليوم الاثنين.وقالت هيئة المواني البحرية في سنغافورة إن السفينة الصينية "هاي لي 5"، كانت تقل 15 شخصًا على متنها، اصطدمت بسفينة الحاويات السنغافورية "وان هاي إيه 17".وأوضحت الهيئة أن جميع أفراد طاقم السفينة السنغافورية بخير، بينما لا يزال البحث جاريا عن اثنين من طاقم السفينة الصينية المفقودين.وذكرت شركة "وان هاي"، المالكة للسفينة السنغافورية، أن الحادث وقع أثناء توجه السفينة إلى ميناء غوانتشو.ولفتت إلى أن السفينة الصينية فقدت قدرتها على الدفع قبل أن تصطدم بسفينتها وتغرق بعد دقائق من الاصطدام.
https://sarabic.ae/20211230/الصين-تبنى-أضخم-سفينة-حاويات-في-العالم-1054752933.html
الصين
أخبار سنغافورة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097096358_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_cfe8deb1684adab9d5da36035cd85125.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار سنغافورة, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار سنغافورة, الأخبار
غرق سفينة صينية بعد تعرضها لحادث قبالة سواحل الصين الجنوبية
تعرضت سفينة شحن صينية لحادث تصادم مع سفينة أخرى تسبب في غرقها وفقدان اثنين من عناصر طاقمها، في المياه القريبة من مدينة غوانتشو جنوبي الصين، بينما لم يؤدي الحادث لخسائر بشرية بين طاقم السفينة الأخرى.
واصطدمت سفينة الشحن الصينية بسفينة حاويات مسجلة في سنغافورة، حسبما ذكرت موقع "سي تريد ماريتيم"، اليوم الاثنين.
وقالت هيئة المواني البحرية في سنغافورة إن السفينة الصينية
"هاي لي 5"، كانت تقل 15 شخصًا على متنها، اصطدمت بسفينة الحاويات السنغافورية "وان هاي إيه 17".
30 ديسمبر 2021, 06:50 GMT
وأوضحت الهيئة أن جميع أفراد طاقم السفينة السنغافورية بخير، بينما لا يزال البحث جاريا عن اثنين من طاقم السفينة الصينية المفقودين.
وأضافت أنها فتحت تحقيقا رسميا في الحادث، في حين أشارت صحيفة "تشاينا توداي"، إلى أن السلطات فرضت قيودا مؤقتة على حركة الملاحة في منطقة الحادث.
وذكرت شركة "وان هاي"، المالكة للسفينة
السنغافورية، أن الحادث وقع أثناء توجه السفينة إلى ميناء غوانتشو.
ولفتت إلى أن السفينة الصينية فقدت قدرتها على الدفع قبل أن تصطدم بسفينتها وتغرق بعد دقائق من الاصطدام.