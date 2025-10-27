عربي
لافروف يجري محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية في موسكو - عاجل
غرق سفينة صينية بعد تعرضها لحادث قبالة سواحل الصين الجنوبية
غرق سفينة صينية بعد تعرضها لحادث قبالة سواحل الصين الجنوبية
سبوتنيك عربي
تعرضت سفينة شحن صينية لحادث تصادم مع سفينة أخرى تسبب في غرقها وفقدان اثنين من عناصر طاقمها، في المياه القريبة من مدينة غوانتشو جنوبي الصين، بينما لم يؤدي... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
واصطدمت سفينة الشحن الصينية بسفينة حاويات مسجلة في سنغافورة، حسبما ذكرت موقع "سي تريد ماريتيم"، اليوم الاثنين.وقالت هيئة المواني البحرية في سنغافورة إن السفينة الصينية "هاي لي 5"، كانت تقل 15 شخصًا على متنها، اصطدمت بسفينة الحاويات السنغافورية "وان هاي إيه 17".وأوضحت الهيئة أن جميع أفراد طاقم السفينة السنغافورية بخير، بينما لا يزال البحث جاريا عن اثنين من طاقم السفينة الصينية المفقودين.وذكرت شركة "وان هاي"، المالكة للسفينة السنغافورية، أن الحادث وقع أثناء توجه السفينة إلى ميناء غوانتشو.ولفتت إلى أن السفينة الصينية فقدت قدرتها على الدفع قبل أن تصطدم بسفينتها وتغرق بعد دقائق من الاصطدام.
غرق سفينة صينية بعد تعرضها لحادث قبالة سواحل الصين الجنوبية

تعرضت سفينة شحن صينية لحادث تصادم مع سفينة أخرى تسبب في غرقها وفقدان اثنين من عناصر طاقمها، في المياه القريبة من مدينة غوانتشو جنوبي الصين، بينما لم يؤدي الحادث لخسائر بشرية بين طاقم السفينة الأخرى.
واصطدمت سفينة الشحن الصينية بسفينة حاويات مسجلة في سنغافورة، حسبما ذكرت موقع "سي تريد ماريتيم"، اليوم الاثنين.
وقالت هيئة المواني البحرية في سنغافورة إن السفينة الصينية "هاي لي 5"، كانت تقل 15 شخصًا على متنها، اصطدمت بسفينة الحاويات السنغافورية "وان هاي إيه 17".
حاويات بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
الصين تبنى أضخم سفينة حاويات في العالم
30 ديسمبر 2021, 06:50 GMT
وأوضحت الهيئة أن جميع أفراد طاقم السفينة السنغافورية بخير، بينما لا يزال البحث جاريا عن اثنين من طاقم السفينة الصينية المفقودين.

وأضافت أنها فتحت تحقيقا رسميا في الحادث، في حين أشارت صحيفة "تشاينا توداي"، إلى أن السلطات فرضت قيودا مؤقتة على حركة الملاحة في منطقة الحادث.

وذكرت شركة "وان هاي"، المالكة للسفينة السنغافورية، أن الحادث وقع أثناء توجه السفينة إلى ميناء غوانتشو.
ولفتت إلى أن السفينة الصينية فقدت قدرتها على الدفع قبل أن تصطدم بسفينتها وتغرق بعد دقائق من الاصطدام.
