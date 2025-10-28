الفائزون في مسابقة التصوير البانورامي لجوائز "إبسون" الدولية

الفائز الإجمالي بجائزة المصور المفتوح لعام 2025 وفئة الطبيعة، عن صورة لغروب الشمس وتماوج الألوان في سماء منطقة كثبان رملية وتلال صخرية في الجزائر.
منظر طبيعي للهواة. لاسترخاء في الثلج على ساحل خليج هدسون، في كندا.
صورة توثق زراعة الجهنمية استعدادًا لعطلة تيت فيتنام.
صورة جوية بانورامية لمرتفعات بوليفيا، لحظة تراجع السحب ووضوح الصحراء الحمراء المختلطة بالثلج.
عناق أخوي في وسط الغابة الماليزية، في شمال جزيرة بورنيو.
ثالث أعلى ناطحة سحاب وأحد الأبراج الأربعة التي تشكّل الحي المالي في العاصمة الإسبانية، حيث يندمج محيطه مع مساحات الحدائق، التي تربط المساحات بين هذه المباني الخرسانية العملاقة.
صورة جوية من قمة فيكتوريا في هونغ كونغ عند غروب الشمس. حيث تظهر المدينة والسماء في مشهد تجريدي ساحر.
صورة بانورامية للمرتفعات الجبلية في جبل رينييه في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتماوج الحياة البرية مع الزهور البرية في مشهد طبيعي ساحر.
صورة بانورامية للفنون الرقمية، تظهر ثلاث نسوة يقمن بأعمالهن اليدوية في إسبانيا.
صورة توثق هجرة الحيوانات البرية في كينيا.
المناظر الطبيعية المفتوحة في بوليفيا.
صورة بانورامية لمتحف حيدر علييف في أذربيجان.
شروق الشمس فوق وديان كارست شمال كاو بانج، فيتنام.
رقصة اليراعات المقدسة في اليابان.
صورة جوية تظهر مناظر طبيعية مفتوحة في لقطة بانورامية ساحرة في استراليا.
صورة تظهر المذنب الغامض في فرنسا.
صورة جوية تظهر جمال الطبيعة وعظمة سور الصين العظيم.
صورة جوية بانورامية تظهر حفرة جبل سانت ميشيل، في فرنسا.
