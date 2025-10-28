الفائزون في مسابقة التصوير البانورامي لجوائز "إبسون" الدولية

عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251028/1106466899.html
الفائزون في مسابقة التصوير البانورامي لجوائز "إبسون" الدولية
الفائزون في مسابقة التصوير البانورامي لجوائز "إبسون" الدولية
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة الصور التي فازت في مسابقة التصوير البانورامي لجوائز "إبسون" الدولية. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T09:32+0000
2025-10-28T09:32+0000
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106467070_286:0:2691:1353_1920x0_80_0_0_9e349d8d2a2f6c59dfa605d7686dbeea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106467070_587:0:2391:1353_1920x0_80_0_0_ddef5fa49851ed5aca393c63d3c852ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الفائزون في مسابقة التصوير البانورامي لجوائز "إبسون" الدولية

09:32 GMT 28.10.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة الصور التي فازت في مسابقة التصوير البانورامي لجوائز "إبسون" الدولية.
© Photo / Alessandro Cantarelli/The 16th Epson International Pano Awards

الفائز الإجمالي بجائزة المصور المفتوح لعام 2025 وفئة الطبيعة، عن صورة لغروب الشمس وتماوج الألوان في سماء منطقة كثبان رملية وتلال صخرية في الجزائر.

الفائز الإجمالي بجائزة المصور المفتوح لعام 2025 وفئة الطبيعة، عن صورة لغروب الشمس وتماوج الألوان في سماء منطقة كثبان رملية وتلال صخرية في الجزائر. - سبوتنيك عربي
1/18
© Photo / Alessandro Cantarelli/The 16th Epson International Pano Awards

الفائز الإجمالي بجائزة المصور المفتوح لعام 2025 وفئة الطبيعة، عن صورة لغروب الشمس وتماوج الألوان في سماء منطقة كثبان رملية وتلال صخرية في الجزائر.

© Photo / Daniel Valverde /The 16th Epson International Pano Awards

منظر طبيعي للهواة. لاسترخاء في الثلج على ساحل خليج هدسون، في كندا.

منظر طبيعي للهواة. لاسترخاء في الثلج على ساحل خليج هدسون، في كندا. - سبوتنيك عربي
2/18
© Photo / Daniel Valverde /The 16th Epson International Pano Awards

منظر طبيعي للهواة. لاسترخاء في الثلج على ساحل خليج هدسون، في كندا.

© Photo / Phuc Minh Le/The 16th Epson International Pano Awards

صورة توثق زراعة الجهنمية استعدادًا لعطلة تيت فيتنام.

صورة توثق زراعة الجهنمية استعدادًا لعطلة تيت فيتنام. - سبوتنيك عربي
3/18
© Photo / Phuc Minh Le/The 16th Epson International Pano Awards

صورة توثق زراعة الجهنمية استعدادًا لعطلة تيت فيتنام.

© Photo / Kevin Nyun/The 16th Epson International Pano Awards

صورة جوية بانورامية لمرتفعات بوليفيا، لحظة تراجع السحب ووضوح الصحراء الحمراء المختلطة بالثلج.

صورة جوية بانورامية لمرتفعات بوليفيا، لحظة تراجع السحب ووضوح الصحراء الحمراء المختلطة بالثلج. - سبوتنيك عربي
4/18
© Photo / Kevin Nyun/The 16th Epson International Pano Awards

صورة جوية بانورامية لمرتفعات بوليفيا، لحظة تراجع السحب ووضوح الصحراء الحمراء المختلطة بالثلج.

© Photo / Daniel Valverde/The 16th Epson International Pano Awards

عناق أخوي في وسط الغابة الماليزية، في شمال جزيرة بورنيو.

 عناق أخوي في وسط الغابة الماليزية، في شمال جزيرة بورنيو. - سبوتنيك عربي
5/18
© Photo / Daniel Valverde/The 16th Epson International Pano Awards

عناق أخوي في وسط الغابة الماليزية، في شمال جزيرة بورنيو.

© Photo / Pedro Nogales/The 16th Epson International Pano Awards

ثالث أعلى ناطحة سحاب وأحد الأبراج الأربعة التي تشكّل الحي المالي في العاصمة الإسبانية، حيث يندمج محيطه مع مساحات الحدائق، التي تربط المساحات بين هذه المباني الخرسانية العملاقة.

ثالث أعلى ناطحة سحاب وأحد الأبراج الأربعة التي تشكّل الحي المالي في العاصمة الإسبانية، حيث يندمج محيطه مع مساحات الحدائق، التي تربط المساحات بين هذه المباني الخرسانية العملاقة. - سبوتنيك عربي
6/18
© Photo / Pedro Nogales/The 16th Epson International Pano Awards

ثالث أعلى ناطحة سحاب وأحد الأبراج الأربعة التي تشكّل الحي المالي في العاصمة الإسبانية، حيث يندمج محيطه مع مساحات الحدائق، التي تربط المساحات بين هذه المباني الخرسانية العملاقة.

© Photo / Vitaly Golovatyuk/The 16th Epson International Pano Awards

صورة جوية من قمة فيكتوريا في هونغ كونغ عند غروب الشمس. حيث تظهر المدينة والسماء في مشهد تجريدي ساحر.

صورة جوية من قمة فيكتوريا في هونغ كونغ عند غروب الشمس. حيث تظهر المدينة والسماء في مشهد تجريدي ساحر. - سبوتنيك عربي
7/18
© Photo / Vitaly Golovatyuk/The 16th Epson International Pano Awards

صورة جوية من قمة فيكتوريا في هونغ كونغ عند غروب الشمس. حيث تظهر المدينة والسماء في مشهد تجريدي ساحر.

© Photo / Chris Byrne/The 16th Epson International Pano Awards

صورة بانورامية للمرتفعات الجبلية في جبل رينييه في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتماوج الحياة البرية مع الزهور البرية في مشهد طبيعي ساحر.

صورة بانورامية للمرتفعات الجبلية في جبل رينييه في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتماوج الحياة البرية مع الزهور البرية في مشهد طبيعي ساحر. - سبوتنيك عربي
8/18
© Photo / Chris Byrne/The 16th Epson International Pano Awards

صورة بانورامية للمرتفعات الجبلية في جبل رينييه في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتماوج الحياة البرية مع الزهور البرية في مشهد طبيعي ساحر.

© Photo / Daniel Viñé Garcia/The 16th Epson International Pano Awards

صورة بانورامية للفنون الرقمية، تظهر ثلاث نسوة يقمن بأعمالهن اليدوية في إسبانيا.

صورة بانورامية للفنون الرقمية، تظهر ثلاث نسوة يقمن بأعمالهن اليدوية في إسبانيا. - سبوتنيك عربي
9/18
© Photo / Daniel Viñé Garcia/The 16th Epson International Pano Awards

صورة بانورامية للفنون الرقمية، تظهر ثلاث نسوة يقمن بأعمالهن اليدوية في إسبانيا.

© Photo / William Chua/The 16th Epson International Pano Awards

صورة توثق هجرة الحيوانات البرية في كينيا.

صورة توثق هجرة الحيوانات البرية في كينيا. - سبوتنيك عربي
10/18
© Photo / William Chua/The 16th Epson International Pano Awards

صورة توثق هجرة الحيوانات البرية في كينيا.

© Photo / Marcio Esteves Cabral/The 16th Epson International Pano Awards

المناظر الطبيعية المفتوحة في بوليفيا.

المناظر الطبيعية المفتوحة في بوليفيا. - سبوتنيك عربي
11/18
© Photo / Marcio Esteves Cabral/The 16th Epson International Pano Awards

المناظر الطبيعية المفتوحة في بوليفيا.

© Photo / Abdulla AL-Mushaifri/The 16th Epson International Pano Awards

صورة بانورامية لمتحف حيدر علييف في أذربيجان.

صورة بانورامية لمتحف حيدر علييف في أذربيجان. - سبوتنيك عربي
12/18
© Photo / Abdulla AL-Mushaifri/The 16th Epson International Pano Awards

صورة بانورامية لمتحف حيدر علييف في أذربيجان.

© Photo / Daniel Viñé Garcia/The 16th Epson International Pano Awards

شروق الشمس فوق وديان كارست شمال كاو بانج، فيتنام.

 شروق الشمس فوق وديان كارست شمال كاو بانج، فيتنام. - سبوتنيك عربي
13/18
© Photo / Daniel Viñé Garcia/The 16th Epson International Pano Awards

شروق الشمس فوق وديان كارست شمال كاو بانج، فيتنام.

© Photo / Shirley Wung/The 16th Epson International Pano Awards

رقصة اليراعات المقدسة في اليابان.

 رقصة اليراعات المقدسة في اليابان. - سبوتنيك عربي
14/18
© Photo / Shirley Wung/The 16th Epson International Pano Awards

رقصة اليراعات المقدسة في اليابان.

© Photo / Filippo Rivetti/The 16th Epson International Pano Awards

صورة جوية تظهر مناظر طبيعية مفتوحة في لقطة بانورامية ساحرة في استراليا.

صورة جوية تظهر مناظر طبيعية مفتوحة في لقطة بانورامية ساحرة في استراليا. - سبوتنيك عربي
15/18
© Photo / Filippo Rivetti/The 16th Epson International Pano Awards

صورة جوية تظهر مناظر طبيعية مفتوحة في لقطة بانورامية ساحرة في استراليا.

© Photo / Wolfgang Autexier/The 16th Epson International Pano Awards

صورة تظهر المذنب الغامض في فرنسا.

صورة تظهر المذنب الغامض في فرنسا. - سبوتنيك عربي
16/18
© Photo / Wolfgang Autexier/The 16th Epson International Pano Awards

صورة تظهر المذنب الغامض في فرنسا.

© Photo / Sergey Semenov/The 16th Epson International Pano Awards

صورة جوية تظهر جمال الطبيعة وعظمة سور الصين العظيم.

صورة جوية تظهر جمال الطبيعة وعظمة سور الصين العظيم. - سبوتنيك عربي
17/18
© Photo / Sergey Semenov/The 16th Epson International Pano Awards

صورة جوية تظهر جمال الطبيعة وعظمة سور الصين العظيم.

© Photo / Juan Pablo Dentone/The 16th Epson International Pano Awards

صورة جوية بانورامية تظهر حفرة جبل سانت ميشيل، في فرنسا.

صورة جوية بانورامية تظهر حفرة جبل سانت ميشيل، في فرنسا. - سبوتنيك عربي
18/18
© Photo / Juan Pablo Dentone/The 16th Epson International Pano Awards

صورة جوية بانورامية تظهر حفرة جبل سانت ميشيل، في فرنسا.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала