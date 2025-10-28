الفائزون في مسابقة التصوير البانورامي لجوائز "إبسون" الدولية

ثالث أعلى ناطحة سحاب وأحد الأبراج الأربعة التي تشكّل الحي المالي في العاصمة الإسبانية، حيث يندمج محيطه مع مساحات الحدائق، التي تربط المساحات بين هذه المباني الخرسانية العملاقة.