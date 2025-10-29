عربي
https://sarabic.ae/20251029/الطلاب-العرب-في-روسيا-أبرز-الدول-والمجالات-1106505175.html
الطلاب العرب في روسيا.. أبرز الدول والمجالات
الطلاب العرب في روسيا.. أبرز الدول والمجالات
سبوتنيك عربي
شهد عام 2025، زيادة ملحوظة في اختيار الطلاب العرب لاستكمال دراستهم في الجامعات الروسية، حيث يوفر برنامج المنح الحكومية الروسية أكثر من 15,000 منحة دراسية كاملة... 29.10.2025
انفوجرافيك, روسيا

الطلاب العرب في روسيا.. أبرز الدول والمجالات

07:11 GMT 29.10.2025
شهد عام 2025، زيادة ملحوظة في اختيار الطلاب العرب لاستكمال دراستهم في الجامعات الروسية، حيث يوفر برنامج المنح الحكومية الروسية أكثر من 15,000 منحة دراسية كاملة التمويل للطلاب الدوليين، بما في ذلك آلاف الطلاب من الدول العربية مثل مصر وسوريا والعراق والجزائر.
ويتم اختيار الطلاب من خلال عملية تنافسية عبر منصة "التعليم في روسيا" (education-in-russia.com)، حيث يقدم المتقدمون طلباتهم عبر السفارات الروسية في بلدانهم، مع التركيز على التميز الأكاديمي، وتنتهي المواعيد النهائية في يناير/ كانون الثاني 2026، للعام الدراسي 2025-2026. هذه المنح لا تتطلب اختبارات لغة مثل "IELTS"، وتوفر دعمًا إضافيًا مثل السكن الجامعي، ما يعزز من جاذبيتها للطلاب العرب، الذين يمثلون نسبة متزايدة من المقبولين سنويًا.
