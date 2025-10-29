https://sarabic.ae/20251029/كاب-الروسية-3-طرازات-من-القنبلة-الجوية-الخارقة-1106534232.html
يختلف نظام التوجيه من قبيلة إلى أخرى، ويشمل ذلك أنظمة الليزر والأقمار الصناعية والتوجيه التلفزيوني، وبعضها يعتمد على إحداثيات مسبقة للهدف قبل الإطلاق.
"كاب" الروسية.. 3 طرازات من القنبلة الجوية الخارقة
17:47 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 17:58 GMT 29.10.2025)
تضم ترسانة القنابل الجوية الروسية 3 طرازات من قنبلة "كاب" الخارقة، التي تصنف ضمن القنابل الموجهة التي تمتلك أنظمة تسمح باستخدامها في هجمات دقيقة ضد أهداف محددة.
يختلف نظام التوجيه من قبيلة إلى أخرى، ويشمل ذلك أنظمة الليزر والأقمار الصناعية والتوجيه التلفزيوني، وبعضها يعتمد على إحداثيات مسبقة للهدف قبل الإطلاق.