https://sarabic.ae/20251030/الإعلان-عن-الفائزين-في-مسابقة-ستينين-لعام-2025---1106546671.html

الإعلان عن الفائزين في مسابقة ستينين لعام 2025

الإعلان عن الفائزين في مسابقة ستينين لعام 2025

سبوتنيك عربي

يقام في متحف التاريخ الحكومي، الواقع وسط موسكو في الساحة الحمراء، حفل بمناسبة الإعلان عن الفائزين في مسابقة أندريه ستينين الدولية الحادية عشرة للتصوير الصحفي،... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-30T11:00+0000

2025-10-30T11:00+0000

2025-10-30T12:30+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103071/68/1030716865_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_cbc4767d5fa9e33bd570a4ec0c7612a9.jpg

ويعتبر متحف الدولة التاريخي شريكا عريقا ومحترما لمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، إذ قدّم المتحف، على مدى سنوات مختلفة، منصته لتكون مكانًا من أجل إقامة المعرض وحفل إعلان الفائزين.وفي هذا السياق أشارت أوكسانا أولينيك، المشرفة على المسابقة، في حديثها لوكالة "سبوتنيك": "لقد أصبحت لدينا بالفعل علاقات تعاون طويلة الأمد وناجحة للغاية مع متحف الدولة التاريخي، الذي يفتتح أبوابه هذا العام، ليستضيف معرض الفائزين بمسابقة ستينين مرة أخرى في الساحة الحمراء - قلب روسيا النابض".ومن بين الضيوف المدعوين للحدث رؤساء اللجان المختصة في مجلس الدوما الروسي والمجلس الفيدرالي، والوزارات، وممثلي المنظمات العامة الروسية والدولية، ووسائل الإعلام، والنقابات الإبداعية، والسلك الدبلوماسي في موسكو، بالإضافة إلى الفائزين الروس في المسابقة.وضمن إطار مراسم الحفل سوف يقام معرض لأعمال مختارة للفائزين في مسابقة عام 2025، وذلك في الفترة ما بين 19 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 1 كانون الأول/ديسمبر 2025، في ساحة بوابة فوزنيسينسكي لمتحف الدولة التاريخي.وما يستحق التنويه به هو أن باب الاعتماد الإعلامي للحدث سيفتح أبوابه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.عن المسابقةتم تسمية مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي على اسم أندريه ستينين، المصور الصحفي المتميز لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية والذي قتل بالقرب من دونيتسك في صيف عام 2014، وقد حصل بعد وفاته على وسام الشجاعة في روسيا الاتحادية.تخليدًا لذكرى أندريه ستينين، أطلقت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، في كانون الأول/ديسمبر 2014، تحت رعاية لجنة روسيا الاتحادية لليونسكو، تم تأسيس مسابقة دولية للمصورين الصحفيين الشباب، وتقام هذه المسابقة بنسختها الحادية عشرة في عام 2025، وهي المنصة الدولية الوحيدة للصحفيين الشباب في روسيا.وتهدف المسابقة إلى دعم المصورين الشباب وجذب انتباه الرأي العام إلى المهام التي يؤديها التصوير الصحفي الحديث.وتقام المسابقة ضمن خمس فئات: "الأخبار الرئيسية"، "الرياضة"، "كوكبي"، "لوحة. بطل من زماننا"، و"نظرة من الأعلى"، في إشارة إلى أن المسابقة عبارة عن منصة للمصورين الشباب – الموهوبين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عامًا، ممن يتمتعون بالموهبة والتعاطف والانفتاح على كل ما هو جديد، حيث يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث من حولنا.الشركاء من المؤسسات الإعلامية الرئيسية الروسية للمسابقة هم: "في جي تي أر كي" (شركة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا) (روسيا)، المنصة الروسية "سموتريم" عبر الإنترنت، القناة التلفزيونية الروسية "موسكو 24".الشركاء الإعلاميون الدوليون للمسابقة هم: وكالة أنباء وراديو سبوتنيك (دولية)، قناة RT التلفزيونية والبوابة الإلكترونية (دولية)، شركة إندبندنت ميديا القابضة الإعلامية (جنوب أفريقيا)، وكالة الأنباء إيه إن إيه (جنوب أفريقيا)، وكالة أنباء شينخوا (الصين)، مجموعة شنغهاي يونايتد ميديا (الصين)، بوابة الإنترنت "ذا بيبر" (الصين)، وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا (الهند)، وكالة أنباء أنتارا (إندونيسيا)، وكالة أنباء مهر (إيران)، وكالة أنباء إن إيه إن (نيجيريا)، بوابة الإنترنت البرازيل 247 (البرازيل)، صحيفة الشرق (قطر)، ووكالة أنباء العراق الدولية (العراق).كما تم تقديم الدعم للمسابقة من قبل الشركاء من المؤسسات ذات الصلة مثل: اتحاد الصحفيين في روسيا، البوابة الإعلامية "يونغ جورناليست" (روسيا)، وبوابة روشان فوتو (روسيا)، وبوابة "فوتو ستادي. رو (روسيا).

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم