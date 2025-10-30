https://sarabic.ae/20251030/سبوتنيك-أفريقيا-تفوز-بجائزة-في-مسابقة-إعلامية-مرموقة-في-جنوب-أفريقيا-1106546833.html
"سبوتنيك أفريقيا" تحصد جائزة بمسابقة إعلامية مرموقة في جنوب أفريقيا
08:41 GMT 30.10.2025 (تم التحديث: 08:46 GMT 30.10.2025)
فاز برنامج "سبوتنيك" الإذاعي بجائزة أفضل محتوى إذاعي محلي في حفل توزيع جوائز الإعلام الإذاعي لجنوب أفريقيا، الذي أقيم في زيمبابوي.
وخُصصت الحلقة الفائزة من بودكاست "تيارات أفريقية" لتميز الأطباء الأفارقة في تطبيق التقنيات الحديثة في الطب.
واستضافت المسابقة جمعية الإذاعيين في جنوب أفريقيا. وفي النهائي، تنافست "سبوتنيك" مع وسائل إعلام من ناميبيا وجنوب أفريقيا.
وتبث "سبوتنيك أفريقيا" برامجها في جميع أنحاء القارة باللغات الأمهرية والسواحيلية والإنجليزية والفرنسية.
وفي مطلع عام 2025، افتُتح مكتبها الإقليمي في إثيوبيا. وتتوفر برامج "سبوتنيك أفريقيا" الإذاعية على محطات الإذاعة المحلية في اثنتي عشرة دولة في جميع أنحاء القارة.