"سبوتنيك" تشارك في دورة لإعداد ممثلي الوزارات في الإمارات للتعامل مع الكاميرا

شاركت وكالة "سبوتنيك" في دورة تأهيلية متخصصة لإعداد ممثلي الوزارات في الإمارات العربية المتحدة للتعامل مع الكاميرا، ضمن محاضرة بعنوان "المقابلات التلفزيونية عن... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

واستعرضت الإعلامية في "سبوتنيك"، نغم كباس، خلال المحاضرة، بحث آليات التحضير للمقابلات التلفزيونية من قبل المتحدثين الرسميين باسم الوزارات.وتطرقت كباس، إلى الإشارة للبرامج التي تقدمها وكالة "سبوتنيك"، عبر اللقاءات عن بعد.

