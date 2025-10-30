"سبوتنيك" تشارك في دورة لإعداد ممثلي الوزارات في الإمارات للتعامل مع الكاميرا
15:29 GMT 30.10.2025 (تم التحديث: 15:42 GMT 30.10.2025)
© Sputnik . Sputnik"سبوتنيك" تشارك في دورة لإعداد ممثلي الوزارات في الإمارات للتعامل مع الكاميرا
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
حصري
شاركت وكالة "سبوتنيك" في دورة تأهيلية متخصصة لإعداد ممثلي الوزارات في الإمارات العربية المتحدة للتعامل مع الكاميرا، ضمن محاضرة بعنوان "المقابلات التلفزيونية عن بعد"، وذلك في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، برعاية مؤسسة "دراية" للمتحدثين.
واستعرضت الإعلامية في "سبوتنيك"، نغم كباس، خلال المحاضرة، بحث آليات التحضير للمقابلات التلفزيونية من قبل المتحدثين الرسميين باسم الوزارات.
© Sputnik . @sputnik"سبوتنيك" تشارك في دورة لإعداد ممثلي الوزارات في الإمارات للتعامل مع الكاميرا
"سبوتنيك" تشارك في دورة لإعداد ممثلي الوزارات في الإمارات للتعامل مع الكاميرا
© Sputnik . @sputnik
كما تحدثت كباس، خلال المحاضرة عن أساليب التعامل مع هذا النوع من اللقاءات، وأبرز الجوانب الإيجابية والسلبية فيها، إلى جانب مناقشة كيفية تدارك الأخطاء التقنية أو الفنية التي قد تطرأ أثناء المقابلات المباشرة.
وتطرقت كباس، إلى الإشارة للبرامج التي تقدمها وكالة "سبوتنيك"، عبر اللقاءات عن بعد.
© Sputnik . @sputnik"سبوتنيك" تشارك في دورة لإعداد ممثلي الوزارات في الإمارات للتعامل مع الكاميرا
"سبوتنيك" تشارك في دورة لإعداد ممثلي الوزارات في الإمارات للتعامل مع الكاميرا
© Sputnik . @sputnik
وسلطت الضوء على التجارب الإعلامية الحديثة في هذا المجال وأهمية التطور المهني للمتحدثين الإعلاميين في المؤسسات الرسمية.
© Sputnik . @sputnik"سبوتنيك" تشارك في دورة لإعداد ممثلي الوزارات في الإمارات للتعامل مع الكاميرا
"سبوتنيك" تشارك في دورة لإعداد ممثلي الوزارات في الإمارات للتعامل مع الكاميرا
© Sputnik . @sputnik