أطرف الصور لهذا الأسبوع

فتاة تتظاهر أمام صديقتها بتقبيل قرع في مهرجان ويست سايد هالو، أكبر مهرجان هالوين في البلاد، في رومانيا.
غواصون يشاهدون متزلجًا على الماء يرتدي زيًا تنكريًا خلال مسابقة السحرة والسحرة السنوية في خليج مورو، كاليفورنيا.
صورة توثق فعل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال القمة الثامنة والعشرين لآسيان واليابان، في كوالالمبور.
طائر صغير يلعب على قصبة في منتزه لونغفينغ للأراضي الرطبة، في الصين.
أشخاص يتزلجون على المنحدرات خلال فعالية "قنبلة الهالوين" للتزلج على الألواح، في لوس أنجلوس.
تسجيل رسمي لأول زواج في ملعب فولغوغراد أرينا، حيث تظهر العروس وهي تركل الكرة باتجاه المرمى حيث يقوم العريس بدور حارس المرمى.
ناشطون من حركة "تمرد الانقراض" يغلقون جزءًا من الطريق السريع A12 قرب لاهاي، عشية الانتخابات، مطالبين الحكومة المقبلة بتطبيق سياسات مناخية أكثر حزمًا والتخلي عما يصفونه بسياسات "النسخ واللصق" المتكررة التي انتهجتها الإدارات الهولندية السابقة.
صورة تظهر قيام سائحين أمام تمثال الإله موروغان. بإطعام الطيور في كهوف باتو في كوالالمبور.
طفل يتأمل هيكلًا عظميًا يُدعى "سبوكي بيتس" خلال فعالية "بونيون ستيشن" السنوية السادسة، ذات الطابع الهالويني، في ولاية لوس أنجلوس.
خلال لعب حيوانات الراكون في حديقة الحيوانات الأليفة "راكون إيزبا" في تامبوف.
