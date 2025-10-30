أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع

10:26 GMT 30.10.2025
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
© AP Photo / Andreea Alexandru

فتاة تتظاهر أمام صديقتها بتقبيل قرع في مهرجان ويست سايد هالو، أكبر مهرجان هالوين في البلاد، في رومانيا.

فتاة تتظاهر أمام صديقتها بتقبيل قرع في مهرجان ويست سايد هالو، أكبر مهرجان هالوين في البلاد، في رومانيا. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Andreea Alexandru

فتاة تتظاهر أمام صديقتها بتقبيل قرع في مهرجان ويست سايد هالو، أكبر مهرجان هالوين في البلاد، في رومانيا.

© Getty Images / Ruby Wallau

غواصون يشاهدون متزلجًا على الماء يرتدي زيًا تنكريًا خلال مسابقة السحرة والسحرة السنوية في خليج مورو، كاليفورنيا.

 غواصون يشاهدون متزلجًا على الماء يرتدي زيًا تنكريًا خلال مسابقة السحرة والسحرة السنوية في خليج مورو، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / Ruby Wallau

غواصون يشاهدون متزلجًا على الماء يرتدي زيًا تنكريًا خلال مسابقة السحرة والسحرة السنوية في خليج مورو، كاليفورنيا.

© AP Photo / Pool/Chalinee Thirasupa

صورة توثق فعل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال القمة الثامنة والعشرين لآسيان واليابان، في كوالالمبور.

صورة توثق فعل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال القمة الثامنة والعشرين لآسيان واليابان، في كوالالمبور. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Pool/Chalinee Thirasupa

صورة توثق فعل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال القمة الثامنة والعشرين لآسيان واليابان، في كوالالمبور.

© Getty Images / VCG/Chi Shiyong

طائر صغير يلعب على قصبة في منتزه لونغفينغ للأراضي الرطبة، في الصين.

طائر صغير يلعب على قصبة في منتزه لونغفينغ للأراضي الرطبة، في الصين. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / VCG/Chi Shiyong

طائر صغير يلعب على قصبة في منتزه لونغفينغ للأراضي الرطبة، في الصين.

© Getty Images / Anadolu/Jon Putman

أشخاص يتزلجون على المنحدرات خلال فعالية "قنبلة الهالوين" للتزلج على الألواح، في لوس أنجلوس.

 أشخاص يتزلجون على المنحدرات خلال فعالية &quot;قنبلة الهالوين&quot; للتزلج على الألواح، في لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Anadolu/Jon Putman

أشخاص يتزلجون على المنحدرات خلال فعالية "قنبلة الهالوين" للتزلج على الألواح، في لوس أنجلوس.

© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصور

تسجيل رسمي لأول زواج في ملعب فولغوغراد أرينا، حيث تظهر العروس وهي تركل الكرة باتجاه المرمى حيث يقوم العريس بدور حارس المرمى.

 تسجيل رسمي لأول زواج في ملعب فولغوغراد أرينا، حيث تظهر العروس وهي تركل الكرة باتجاه المرمى حيث يقوم العريس بدور حارس المرمى. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Kirill Braga
/
الانتقال إلى بنك الصور

تسجيل رسمي لأول زواج في ملعب فولغوغراد أرينا، حيث تظهر العروس وهي تركل الكرة باتجاه المرمى حيث يقوم العريس بدور حارس المرمى.

© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim

ناشطون من حركة "تمرد الانقراض" يغلقون جزءًا من الطريق السريع A12 قرب لاهاي، عشية الانتخابات، مطالبين الحكومة المقبلة بتطبيق سياسات مناخية أكثر حزمًا والتخلي عما يصفونه بسياسات "النسخ واللصق" المتكررة التي انتهجتها الإدارات الهولندية السابقة.

 ناشطون من حركة &quot;تمرد الانقراض&quot; يغلقون جزءًا من الطريق السريع A12 قرب لاهاي، عشية الانتخابات، مطالبين الحكومة المقبلة بتطبيق سياسات مناخية أكثر حزمًا والتخلي عما يصفونه بسياسات &quot;النسخ واللصق&quot; المتكررة التي انتهجتها الإدارات الهولندية السابقة. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim

ناشطون من حركة "تمرد الانقراض" يغلقون جزءًا من الطريق السريع A12 قرب لاهاي، عشية الانتخابات، مطالبين الحكومة المقبلة بتطبيق سياسات مناخية أكثر حزمًا والتخلي عما يصفونه بسياسات "النسخ واللصق" المتكررة التي انتهجتها الإدارات الهولندية السابقة.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر قيام سائحين أمام تمثال الإله موروغان. بإطعام الطيور في كهوف باتو في كوالالمبور.

صورة تظهر قيام سائحين أمام تمثال الإله موروغان. بإطعام الطيور في كهوف باتو في كوالالمبور. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر قيام سائحين أمام تمثال الإله موروغان. بإطعام الطيور في كهوف باتو في كوالالمبور.

© Getty Images / Los Angeles Times/Genaro Molina

طفل يتأمل هيكلًا عظميًا يُدعى "سبوكي بيتس" خلال فعالية "بونيون ستيشن" السنوية السادسة، ذات الطابع الهالويني، في ولاية لوس أنجلوس.

طفل يتأمل هيكلًا عظميًا يُدعى &quot;سبوكي بيتس&quot; خلال فعالية &quot;بونيون ستيشن&quot; السنوية السادسة، ذات الطابع الهالويني، في ولاية لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / Los Angeles Times/Genaro Molina

طفل يتأمل هيكلًا عظميًا يُدعى "سبوكي بيتس" خلال فعالية "بونيون ستيشن" السنوية السادسة، ذات الطابع الهالويني، في ولاية لوس أنجلوس.

© Sputnik . Alexey Suhorukov / الانتقال إلى بنك الصور

خلال لعب حيوانات الراكون في حديقة الحيوانات الأليفة "راكون إيزبا" في تامبوف.

خلال لعب حيوانات الراكون في حديقة الحيوانات الأليفة &quot;راكون إيزبا&quot; في تامبوف. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Alexey Suhorukov
/
الانتقال إلى بنك الصور

خلال لعب حيوانات الراكون في حديقة الحيوانات الأليفة "راكون إيزبا" في تامبوف.

