https://sarabic.ae/20251031/الرئيس-الصيني-الصين-مستعدة-لفرض-صفر-رسوم-جمركية-على-جميع-السلع-القادمة-من-الدول-الإفريقية-1106579100.html

الرئيس الصيني: بكين مستعدة لفرض "صفر رسوم جمركية" على جميع السلع القادمة من الدول الإفريقية

الرئيس الصيني: بكين مستعدة لفرض "صفر رسوم جمركية" على جميع السلع القادمة من الدول الإفريقية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لإلغاء الرسوم الجمركية على 100% من السلع القادمة من الدول الإفريقية، وذلك عبر توقيع اتفاقية شراكة... 31.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-31T03:42+0000

2025-10-31T03:42+0000

2025-10-31T04:14+0000

الصين

قمة آبيك

منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"

شي جين بينغ

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104453827_0:76:3217:1886_1920x0_80_0_0_5879eb5629c4ac631e64d6dd7dcc6bfb.jpg

وقال شي خلال كلمته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، بحسب ما نقلت وزارة الخارجية الصينية: "لقد وفّرت الصين بالفعل إعفاءً جمركيًا كاملاً بنسبة 100% للسلع القادمة من الدول الأقل نمواً التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، وهي مستعدة الآن لتطبيق سياسة الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على جميع السلع من الدول الإفريقية التي لدينا معها علاقات دبلوماسية، من خلال توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية من أجل التنمية المشتركة".وأضاف الزعيم الصيني أن بلاده ستواصل العمل من أجل تحقيق التنمية والازدهار المشترك مع جميع الدول، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة التي تعود بالنفع على الجميع.وقال شي جين بينغ:نظام تجاري متعدد الأطراففي السياق، أكد الرئيس الصيني ضرورة تعزيز مصداقية وكفاءة النظام التجاري المتعدد الأطراف، الذي تمثل منظمة التجارة العالمية نواته الأساسية.وقال شي:كما دعا الرئيس الصيني إلى تحديث القواعد التجارية والاقتصادية الدولية بما يتيح حماية أكثر فعالية للحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية.ويُعد هذا الاجتماع الحدث الرئيسي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، التي تُعقد لأول مرة منذ 20 عامًا في كوريا الجنوبية، وتستمر من 31 أكتوبر حتى 1 نوفمبر.

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, قمة آبيك, منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ "آبيك", شي جين بينغ