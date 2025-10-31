سويسرا تشدد إجراءات منح اللجوء للاجئين القادمين من أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أعلنت الكونفدرالية السويسرية عن فرض قيود جديدة على نظام منح اللجوء للاجئين الأوكرانيين اعتبارًا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.
أعلنت الكونفدرالية السويسرية عن فرض قيود جديدة على نظام منح اللجوء للاجئين الأوكرانيين اعتبارًا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأفادت أمانة الدولة السويسرية للهجرة (SEM) بأن كل طلب لجوء سيُدرس بشكل فردي ودقيق، موضحةً أنه سيُرفض أي طلب إذا كان مقدم الطلب قادمًا من منطقة يمكن اعتباره من المعقول عودته إليها.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
أوكرانيا تبعث برسالة "تهديد" لتل أبيب بشأن اللاجئين الأوكرانيين في إسرائيل
20 أغسطس 2023, 14:56 GMT
وكان البرلمان الفدرالي السويسري قد وافق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على تقييد منح وضع الحماية الخاص (الرمز S) للأشخاص الذين كانت آخر أماكن إقامتهم في مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة القوات الروسية أو تشهد أعمالًا قتالية.
وبحسب السلطات السويسرية، فإن العودة تعتبر ممكنة حاليًا إلى مناطق فولين، ريفنا، لفيف، ترنوبل، زاكارباتيا، إيفانو-فرانكيفسك، وتشيرنيفتسي.
وأكدت أمانة الدولة للهجرة أن الإجراءات الجديدة لن تؤثر على من حصلوا بالفعل على وضع الحماية S، ولا على أفراد أسرهم الذين لا يزالون يعيشون في أوكرانيا، لكنها أوضحت أنها ستواصل تحديث قائمة المناطق التي تعتبر العودة إليها ممكنة بانتظام.
وأضافت أن القواعد الجديدة تسري على جميع طلبات الحصول على وضع S التي تُدرس بعد 1 نوفمبر، حتى وإن تم تقديمها قبل هذا التاريخ.
