سويسرا تشدد إجراءات منح اللجوء للاجئين القادمين من أوكرانيا
أعلنت الكونفدرالية السويسرية عن فرض قيود جديدة على نظام منح اللجوء للاجئين الأوكرانيين اعتبارًا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني. 31.10.2025
وأفادت أمانة الدولة السويسرية للهجرة (SEM) بأن كل طلب لجوء سيُدرس بشكل فردي ودقيق، موضحةً أنه سيُرفض أي طلب إذا كان مقدم الطلب قادمًا من منطقة يمكن اعتباره من المعقول عودته إليها.وكان البرلمان الفدرالي السويسري قد وافق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على تقييد منح وضع الحماية الخاص (الرمز S) للأشخاص الذين كانت آخر أماكن إقامتهم في مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة القوات الروسية أو تشهد أعمالًا قتالية.وبحسب السلطات السويسرية، فإن العودة تعتبر ممكنة حاليًا إلى مناطق فولين، ريفنا، لفيف، ترنوبل، زاكارباتيا، إيفانو-فرانكيفسك، وتشيرنيفتسي.وأكدت أمانة الدولة للهجرة أن الإجراءات الجديدة لن تؤثر على من حصلوا بالفعل على وضع الحماية S، ولا على أفراد أسرهم الذين لا يزالون يعيشون في أوكرانيا، لكنها أوضحت أنها ستواصل تحديث قائمة المناطق التي تعتبر العودة إليها ممكنة بانتظام.وأضافت أن القواعد الجديدة تسري على جميع طلبات الحصول على وضع S التي تُدرس بعد 1 نوفمبر، حتى وإن تم تقديمها قبل هذا التاريخ.
وأفادت أمانة الدولة السويسرية للهجرة (SEM) بأن كل طلب لجوء سيُدرس بشكل فردي ودقيق، موضحةً أنه سيُرفض أي طلب إذا كان مقدم الطلب قادمًا من منطقة يمكن اعتباره من المعقول عودته إليها.
وكان البرلمان الفدرالي السويسري قد وافق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على تقييد منح وضع الحماية الخاص (الرمز S) للأشخاص الذين كانت آخر أماكن إقامتهم في مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة القوات الروسية أو تشهد أعمالًا قتالية.
وبحسب السلطات السويسرية، فإن العودة تعتبر ممكنة حاليًا إلى مناطق فولين، ريفنا، لفيف، ترنوبل، زاكارباتيا، إيفانو-فرانكيفسك، وتشيرنيفتسي.
وأكدت أمانة الدولة للهجرة أن الإجراءات الجديدة
لن تؤثر على من حصلوا بالفعل على وضع الحماية S، ولا على أفراد أسرهم الذين لا يزالون يعيشون في أوكرانيا، لكنها أوضحت أنها ستواصل تحديث قائمة المناطق التي تعتبر العودة إليها ممكنة بانتظام.
وأضافت أن القواعد الجديدة تسري على جميع طلبات الحصول على وضع S التي تُدرس بعد 1 نوفمبر، حتى وإن تم تقديمها قبل هذا التاريخ.