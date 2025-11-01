https://sarabic.ae/20251101/المتحف-المصري-الكبير-1106626897.html
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
تتجه الأنظار من داخل مصر وخارجها، اليوم السبت 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في الجيزة. تعرّف على تفاصيل الصرح المعماري الفريد الذي يجمع بين العراقة الفرعونية والتكنولوجيا الحديثة في الإنفواغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".