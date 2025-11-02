https://sarabic.ae/20251102/سياسية-ألمانية-روسيا-لديها-الحق-في-ضمان-أمنها-1106652585.html

سياسية ألمانية: روسيا لديها الحق في ضمان أمنها

أكدت السياسية الألمانية البارزة سارة فاغنكنيخت، رئيسة اتحاد "سارة فاغنكنيخت من أجل العقل والعدالة"، أن لروسيا الحق في ضمان أمنها في حال تجاهل تحذيراتها. 02.11.2025

وقالت فاغنكنيخت: "لقد بدأوا هذه العملية (العسكرية الخاصة) لأنهم لا يريدون وجود جنود وصواريخ الناتو على حدودهم".وفي السنوات الأخيرة، أكدت روسيا وجود نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودها الغربية.وأعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن قلقها إزاء تراكم قوات الكتلة العسكرية السياسية في أوروبا. وصرح الكرملين أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرًا على مصالحها.الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تريد استمرار مفاوضات روسيا وأوكرانيا لأشهر وسنوات

