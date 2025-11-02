https://sarabic.ae/20251102/سياسية-ألمانية-روسيا-لديها-الحق-في-ضمان-أمنها-1106652585.html
سياسية ألمانية: روسيا لديها الحق في ضمان أمنها
سبوتنيك عربي
أكدت السياسية الألمانية البارزة سارة فاغنكنيخت، رئيسة اتحاد "سارة فاغنكنيخت من أجل العقل والعدالة"، أن لروسيا الحق في ضمان أمنها في حال تجاهل تحذيراتها. 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T05:16+0000
2025-11-02T05:16+0000
2025-11-02T05:16+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104652510_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2f855df74973b3ff36eaa8d0c5f0383f.jpg
وقالت فاغنكنيخت: "لقد بدأوا هذه العملية (العسكرية الخاصة) لأنهم لا يريدون وجود جنود وصواريخ الناتو على حدودهم".وفي السنوات الأخيرة، أكدت روسيا وجود نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودها الغربية.وأعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن قلقها إزاء تراكم قوات الكتلة العسكرية السياسية في أوروبا. وصرح الكرملين أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرًا على مصالحها.
أكدت السياسية الألمانية البارزة سارة فاغنكنيخت، رئيسة اتحاد "سارة فاغنكنيخت من أجل العقل والعدالة"، أن لروسيا الحق في ضمان أمنها في حال تجاهل تحذيراتها.
وقالت فاغنكنيخت: "لقد بدأوا هذه العملية (العسكرية الخاصة) لأنهم لا يريدون وجود جنود وصواريخ الناتو على حدودهم".
وأشارت أيضًا إلى أن روسيا، حذرت مرارًا وتكرارًا، من عواقب مثل هذه الإجراءات، "لكن دول الغرب الجماعي تجاهلتها".
وفي السنوات الأخيرة، أكدت روسيا وجود نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودها الغربية.
وأعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن قلقها إزاء تراكم قوات الكتلة العسكرية السياسية في أوروبا. وصرح الكرملين أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرًا على مصالحها.