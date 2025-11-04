عربي
وفاة ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الأسبق
وفاة ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الأسبق
توفي ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق الأكثر نفوذًا في العصر الحديث والصانع الرئيسي لـ"الحرب على الإرهاب"، الذي قاد البلاد إلى غزو العراق، عن عمر يناهز... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
وأفاد البيان العائلي بأن "الوفاة جاءت نتيجة مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وخلال فترة خدمته كنائب رئيس الـ46 إلى جانب الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، لمدة فترتين بين 2001 و2009، برز تشيني كشخصية قوية ومثيرة للانقسام في واشنطن لعقود. غير أن سنواته الأخيرة شهدت عزلته النسبية عن حزبه، رغم بقائه محافظًا متشددًا، جراء انتقاده اللاذع للرئيس دونالد ترامب، الذي سمّاه بـ"الجبان" وأكبر خطر على الجمهورية في التاريخ، على حد قوله.وكان الكاتب جون شوارز، قد نشر مقالا العام قبل الماضي، عن القادة الأمريكيين المسؤولين عن غزو بلادهم للعراق، قبل عقدين، تحت عنوان "مهندسو الحرب على العراق... أين هم الآن؟". وذكر شوارز، في مقاله المنشور بموقع "ذي إنترسبت"، العام قبل الماضي، أن "11 من كبار المسؤولين الأمريكيين، أشعلوا فتيل الحرب دون أن يدفعوا أي ثمن لدورهم في اندلاع هذه الحرب من بينهم ديك تشيني". ففي خطاب ألقاه في أغسطس/ آب 2002، زعم تشيني أن "حسين كامل، صهر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ذكر بعد انشقاقه عن صدام، أن العراق كان يحاول صنع أسلحة نووية، في حين أن كامل صرح لشبكة "سي إن إن"، بأن بغداد لا تملك أي نوع من أنواع الأسلحة غير التقليدية".
وفاة ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الأسبق

© AP Photo / Kamran Jebreiliديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، في المنتدى الاستراتيجي العربي بدبي
توفي ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق الأكثر نفوذًا في العصر الحديث والصانع الرئيسي لـ"الحرب على الإرهاب"، الذي قاد البلاد إلى غزو العراق، عن عمر يناهز 84 عامًا، وفق بيان أصدرته عائلته.
وأفاد البيان العائلي بأن "الوفاة جاءت نتيجة مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وأضافت: "نحن ممتنون إلى ما لا نهاية لكل ما فعله ديك تشيني لبلادنا. ونحن مباركون إلى ما لا نهاية لأننا أحببناه وأحبنا هذا الرجل العملاق النبيل".
وخلال فترة خدمته كنائب رئيس الـ46 إلى جانب الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، لمدة فترتين بين 2001 و2009، برز تشيني كشخصية قوية ومثيرة للانقسام في واشنطن لعقود.
غير أن سنواته الأخيرة شهدت عزلته النسبية عن حزبه، رغم بقائه محافظًا متشددًا، جراء انتقاده اللاذع للرئيس دونالد ترامب، الذي سمّاه بـ"الجبان" وأكبر خطر على الجمهورية في التاريخ، على حد قوله.
وكان الكاتب جون شوارز، قد نشر مقالا العام قبل الماضي، عن القادة الأمريكيين المسؤولين عن غزو بلادهم للعراق، قبل عقدين، تحت عنوان "مهندسو الحرب على العراق... أين هم الآن؟".
وذكر شوارز، في مقاله المنشور بموقع "ذي إنترسبت"، العام قبل الماضي، أن "11 من كبار المسؤولين الأمريكيين، أشعلوا فتيل الحرب دون أن يدفعوا أي ثمن لدورهم في اندلاع هذه الحرب من بينهم ديك تشيني".

واتهم الكاتب ديك تشيني، الذي كان يتولى منصب نائب الرئيس بوش، بـ"إطلاق واحدة من أكبر الأكاذيب بشأن العراق، خلال فترة التحضير لشن الحرب".

ففي خطاب ألقاه في أغسطس/ آب 2002، زعم تشيني أن "حسين كامل، صهر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ذكر بعد انشقاقه عن صدام، أن العراق كان يحاول صنع أسلحة نووية، في حين أن كامل صرح لشبكة "سي إن إن"، بأن بغداد لا تملك أي نوع من أنواع الأسلحة غير التقليدية".
