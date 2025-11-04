https://sarabic.ae/20251104/وفاة-ديك-تشيني-نائب-الرئيس-الأمريكي-الأسبق--1106725554.html

وفاة ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الأسبق

وفاة ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الأسبق

سبوتنيك عربي

توفي ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق الأكثر نفوذًا في العصر الحديث والصانع الرئيسي لـ"الحرب على الإرهاب"، الذي قاد البلاد إلى غزو العراق، عن عمر يناهز... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-04T12:24+0000

2025-11-04T12:24+0000

2025-11-04T12:27+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104367/29/1043672902_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dae3df5b8525dc5209d889b26221cf23.jpg

وأفاد البيان العائلي بأن "الوفاة جاءت نتيجة مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وخلال فترة خدمته كنائب رئيس الـ46 إلى جانب الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، لمدة فترتين بين 2001 و2009، برز تشيني كشخصية قوية ومثيرة للانقسام في واشنطن لعقود. غير أن سنواته الأخيرة شهدت عزلته النسبية عن حزبه، رغم بقائه محافظًا متشددًا، جراء انتقاده اللاذع للرئيس دونالد ترامب، الذي سمّاه بـ"الجبان" وأكبر خطر على الجمهورية في التاريخ، على حد قوله.وكان الكاتب جون شوارز، قد نشر مقالا العام قبل الماضي، عن القادة الأمريكيين المسؤولين عن غزو بلادهم للعراق، قبل عقدين، تحت عنوان "مهندسو الحرب على العراق... أين هم الآن؟". وذكر شوارز، في مقاله المنشور بموقع "ذي إنترسبت"، العام قبل الماضي، أن "11 من كبار المسؤولين الأمريكيين، أشعلوا فتيل الحرب دون أن يدفعوا أي ثمن لدورهم في اندلاع هذه الحرب من بينهم ديك تشيني". ففي خطاب ألقاه في أغسطس/ آب 2002، زعم تشيني أن "حسين كامل، صهر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ذكر بعد انشقاقه عن صدام، أن العراق كان يحاول صنع أسلحة نووية، في حين أن كامل صرح لشبكة "سي إن إن"، بأن بغداد لا تملك أي نوع من أنواع الأسلحة غير التقليدية".

https://sarabic.ae/20230316/11-مهندسا-لحرب-العراق-ما-هو-مصيرهم-بعد-20-عاما-1074829491.html

https://sarabic.ae/20230318/وزير-خارجية-مصر-الأسبق-الغزو-الأمريكي-للعراق-خلق-خللا-بالتوازن-الإقليمي-في-المنطقة-1074880540.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن