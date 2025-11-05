https://sarabic.ae/20251105/ترامب-يحطم-الرقم-القياسي-في-أطول-إغلاق-حكومي-بتاريخ-الولايات-المتحدة-1106750417.html

ترامب يحطم الرقم القياسي في أطول إغلاق حكومي بتاريخ الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أصبحت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 35 يومًا الذي... 05.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-05T05:23+0000

2025-11-05T05:23+0000

2025-11-05T06:08+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg

وبدأ العام المالي الجديد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي دون اتفاق على الموازنة، ما أدى إلى توقف عمل عدد من الوكالات الفيدرالية بسبب غياب التمويل المعتمد من الكونغرس. ويعني هذا الإغلاق تعطّل المؤسسات الحكومية التي تعتمد بشكل مباشر على التمويل السنوي من المشرّعين.الخلاف الرئيسيويتمحور الخلاف الرئيسي بين الجمهوريين والديمقراطيين حول قضية دعم التأمين الصحي ضمن قانون "الرعاية الصحية الميسّرة" الذي أُقر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.إذ يطالب الديمقراطيون بتمديد الدعم للمواطنين ذوي الدخل المنخفض كشرط للتصويت على استئناف عمل الحكومة، بينما يرى الجمهوريون أن هذا الملف يجب مناقشته لاحقًا وبشكل منفصل عن الموازنة.وقال المحلل السياسي الأمريكي، كيث بريستون، لوكالة "سبوتنيك" إن تبادل الاتهامات بين الحزبين أصبح "مسرحية سياسية معتادة".وأضاف أن الإغلاق يمنح ترامب فرصة لاستخدام الأزمة في تقليص الإنفاق وتسريح الموظفين الفيدراليين، وهو ما اعتبره البيت الأبيض "خطوة لإصلاح برامج غير فعّالة".من الناحية الاقتصادية، أظهر استطلاع أجرته شركتا "CBS" و"YouGov" أن نحو 90% من الأمريكيين يشعرون بالقلق إزاء تداعيات الإغلاق. ووفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيؤدي الشلل الحكومي إلى خسائر اقتصادية تتراوح بين 7 و14 مليار دولار لن تُعوّض حتى بعد استئناف العمل الحكومي.كما تأثرت شركات المقاولات المرتبطة بعقود فيدرالية، في حين تسببت نقصات حادة في عدد المراقبين الجويين بتأخير الرحلات في مطارات كبرى، وفق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية."حافة الانهيار"وحذر وزير النقل الأمريكي شون دافي من أن استمرار الإغلاق "قد يدفع قطاع الطيران إلى حافة الانهيار"، خصوصًا مع تزايد السفر خلال موسم العطلات في نوفمبر.وشمل التأثير أيضًا قطاع السياحة والفندقة، إذ أدى إغلاق الحدائق الوطنية والمتاحف إلى تراجع عدد الرحلات والحجوزات. وقد دعت مئات الشركات العاملة في هذا القطاع، بينها فنادق وكازينوهات وهيئات مؤتمرات، الكونغرس إلى إنهاء الإغلاق "بشكل عاجل".وفي الوقت نفسه، يواجه 42 مليون أمريكي خطر انقطاع الدعم الغذائي الذي تقدمه الحكومة الفيدرالية مع قرب نفاد أموال برنامج القسائم الغذائية بحلول نهاية نوفمبر.ويقول بريستون إن الأمريكيين بدأوا يدركون "هشاشة دور الدولة في حياتهم اليومية"، مضيفًا:وختم المحلل بالقول إن الدرس الحقيقي من هذا الإغلاق هو أن "الدولة الأمريكية نفسها أصبحت عبئًا على مواطنيها، لا ضامناً لحياتهم المستقرة".وفي ظل غياب بوادر حل على مستوى القيادة، يعمل عدد من النواب المعتدلين من الحزبين على بلورة مقترحات وسطية لخفض تكاليف التأمين الصحي.ورغم الضغوط المتزايدة، أكد ترامب في مقابلة مع قناة "سي بي إس" أنه "لن يخضع للابتزاز"، مهددًا بقطع برامج المساعدات الغذائية التي يستفيد منها 42 مليون أمريكي، قبل أن يوضح البيت الأبيض لاحقًا أنه سيواصل صرف المدفوعات "قدر الإمكان وبأسرع وقت ممكن".

الولايات المتحدة الأمريكية

2025

الأخبار

ar_EG

الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم, أخبار العالم الآن