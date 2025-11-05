https://sarabic.ae/20251105/خطة-الضم-الزاحف-تتيح-مصادرة-الأراضي-وربط-المستوطنات-جنوبي-الضفة-وتغير-الجغرافيا-1106729785.html

خطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوبي الضفة وتغير الجغرافيا

تشهد الضفة الغربية تصاعدا كبيرا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم، وتتواصل المشاريع الاستيطانية في مناطق متفرقة من الضفة... 05.11.2025, سبوتنيك عربي

وفي محافظة الخليل جنوبي الضفة، تتوسع المشاريع الاستيطانية ومصادرة الأراضي، لربط المستوطنات شرق الخليل وصولا إلى شمالها، وكشفت بلدية الخليل عن مخطط استيطاني جديد تسعى السلطات الإسرائيلية لتنفيذه في موقع سوق الخضار المركزي جنوبي المدينة، حيث يشمل إقامة 63 وحدة استيطانية، على مساحة تقارب 12,500 متر مربع.التشبث بالأرض في وجه زحف الاستيطانوعلى مدار سنوات طويلة من البقاء في الأرض والصمود في وجه الاستيطان، حاول المزارع الفلسطيني، سهيل حسين، من بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل الحفاظ على أرضه، تلك الأرض الواقعة بين مستوطنتي "بيت البركة" و"غوش عتصيون"، وفي كل مرحلة من الزحف الاستيطاني بالمنطقة كان حسين يقف كما أشجاره المثمرة متجذرا فوق أرضه، لكن الضم الزاحف وبشكله العنيف اقتلع أشجاره، وتركه ينظر من بعيد إلى أرضه المصادرة.ويقف المزارع، سهيل حسين، في منطقة مقابلة لأرضه المصادرة، وبحزن عميق وصوت حزين قال لوكالة "سبوتنيك":وأضاف: "نفذ الاحتلال في البداية عمليات تجريف في المنطقة المجاورة لأرضي والقريبة لمستوطنة بيت البركة، وأعلنت الإدارة المدنية للاحتلال أنه سيتم مصادرة 50 دونم فقط، ولكن عندما جاءت الجرافات الإسرائيلية ومعها الجيش توسعوا غربا وشمالا وجنوبا، وقاموا بتجريف ومصادرة جميع الأراضي القريبة من مستوطنة بيت البركة".وتستمر المشاريع الإسرائيلية الاستيطانية جنوب الضفة الغربية، بالتزامن مع المشاريع في وسط وشمالي الضفة، وأكد منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل، يوسف أبو ماريا، أن مصادرة الأراضي أو الضم الزاحف يتم تنفيذه ضمن استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد لزيادة السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي وعزل البلدات الفلسطينية وتغيير الجغرافيا.وقال يوسف أبو ماريا لـ"سبوتنيك": "ما يحدث في بلدة بيت أمر شمالي الخليل وكذلك باقي المشاريع الاستيطانية لربط المستوطنات شرق الخليل وصولا إلى شمالها، يأتي في إطار توسيع لمستوطنة وتجمع غوش عتصيون، وبالتالي إغلاق بوابة القدس في هذه المنطقة، والأراضي الزراعية التي تم تجريفها بين مستوطنتي "بيت البركة وغوش عتصيون"، كانت مصدر رزق لعدد من العائلات في البلدة، ولكن الجرافات الإسرائيلية دمرت الأراضي، ضمن مشروع توسيع مستوطنة بيت البركة على حساب أراضي الفلسطينيين".وتقع مستوطنة "بيت البركة"، على أراضي فلسطينية ضمن حدود بلدتي بيت أمر وحلحول شمالي الخليل، وتتواجد تلك المستوطنة بالقرب من الحدود الشمالية لتجمع "غوش عتصيون"، وبين أبو ماريا أن هناك مزيد من الأراضي التي سيتم مصادرتها، ولن يتوقف الأمر عند المشاريع الاستيطانية الأخيرة، مما يستدعي التحرك على المستوى الدولي وتدخل المؤسسات الدولية للضغط ووقف تنفيذ الضم.وأضاف يوسف أبو ماريا: "الاستيطان يزحف ويمتد بشكل سريع ومن جهات عدة، وبات اليوم واضحا ومباشر، والمصادرات الحالية ليست الأخيرة، والمشاريع الاستيطانية لن تتوقف ومخططات ربط المستوطنات وتغيير الجغرافيا تسير بوتيرة أكبر من قبل، والمزارعون والأهالي يفقدون كل يوم جزء من أرضهم ومصدر رزقهم كما تفقد فلسطين قطعة منها، وكل هذا يهدف لجعل الكتل الاستيطانية مترابطة ومتواصلة، لعزل الوجود الفلسطيني وإنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية".الاستيطان يبتلع الضفة خلال عامينوشهدت الضفة الغربية خلال عامين من الحرب، أكبر نسبة مصادرة للأراضي الفلسطينية، ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، هجرت السلطات الإسرائيلية نحو 43 تجمعا بدويا، من مواقع إقامتهم في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، وكشف تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن إقامة المستوطنين خلال هذين العامين 114 بؤرة استيطانية جديدة، مقارنة بـ 190 بؤرة قبل السابع من أكتوبر 2023، أي بارتفاع بلغ نحو 60%.وتزداد مخاطر الضم الإسرائيلي على الضفة الغربية، بعد الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية، وقد حذرت عدد من الدول من زيادة وتيرة الضم أو أي أشكال منه في الضفة الغربية، كرد إسرائيلي على اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية.وتسعى إسرائيل لفرض خطة فرض السيادة على الضفة الغربية، سواء بشكل كامل أو جزئي عبر السيطرة على المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقية أوسلو، والتي تمتد على 60% من مساحة الضفة الغربية، أو غيرها من المناطق.وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين وتدعو منذ عقود إلى وقفه.

