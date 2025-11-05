خطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوبي الضفة وتغير الجغرافيا
12:00 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 12:01 GMT 05.11.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatخطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
تشهد الضفة الغربية تصاعدا كبيرا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم، وتتواصل المشاريع الاستيطانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وقد صدّقت الحكومة الإسرائيلية على بناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب القدس، في إطار توسع استيطاني متسارع بالقدس والضفة.
وفي محافظة الخليل جنوبي الضفة، تتوسع المشاريع الاستيطانية ومصادرة الأراضي، لربط المستوطنات شرق الخليل وصولا إلى شمالها، وكشفت بلدية الخليل عن مخطط استيطاني جديد تسعى السلطات الإسرائيلية لتنفيذه في موقع سوق الخضار المركزي جنوبي المدينة، حيث يشمل إقامة 63 وحدة استيطانية، على مساحة تقارب 12,500 متر مربع.
التشبث بالأرض في وجه زحف الاستيطان
وعلى مدار سنوات طويلة من البقاء في الأرض والصمود في وجه الاستيطان، حاول المزارع الفلسطيني، سهيل حسين، من بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل الحفاظ على أرضه، تلك الأرض الواقعة بين مستوطنتي "بيت البركة" و"غوش عتصيون"، وفي كل مرحلة من الزحف الاستيطاني بالمنطقة كان حسين يقف كما أشجاره المثمرة متجذرا فوق أرضه، لكن الضم الزاحف وبشكله العنيف اقتلع أشجاره، وتركه ينظر من بعيد إلى أرضه المصادرة.
© Sputnik . Ajwad Jradatخطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
خطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقف المزارع، سهيل حسين، في منطقة مقابلة لأرضه المصادرة، وبحزن عميق وصوت حزين قال لوكالة "سبوتنيك":
منذ زمن بعيد وهم يحاولون السيطرة على هذه الأرض، وعرضوا دفع أموال كثيرة، لكني كنت أرفض تلك الأموال متمسكا بأرضي، حتى تحولت إلى منطقة خضراء مليئة بالأشجار المثمرة، ولو سألت من كان يمر من هنا لقال لك إنَّ أشجار العنب تنتج كمية كبيرة ومضاعفة في هذه الأرض، فقد كانت أرضا طيبة ومثمرة بشكل كبير، ولكن أنظر إليها اليوم من بعيد، وقد ماتت واقتلعت أشجارها.
© Sputnik . Ajwad Jradatخطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
خطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "نفذ الاحتلال في البداية عمليات تجريف في المنطقة المجاورة لأرضي والقريبة لمستوطنة بيت البركة، وأعلنت الإدارة المدنية للاحتلال أنه سيتم مصادرة 50 دونم فقط، ولكن عندما جاءت الجرافات الإسرائيلية ومعها الجيش توسعوا غربا وشمالا وجنوبا، وقاموا بتجريف ومصادرة جميع الأراضي القريبة من مستوطنة بيت البركة".
© Sputnik . Ajwad Jradatخطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
خطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتستمر المشاريع الإسرائيلية الاستيطانية جنوب الضفة الغربية، بالتزامن مع المشاريع في وسط وشمالي الضفة، وأكد منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل، يوسف أبو ماريا، أن مصادرة الأراضي أو الضم الزاحف يتم تنفيذه ضمن استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد لزيادة السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي وعزل البلدات الفلسطينية وتغيير الجغرافيا.
© Sputnik . Ajwad Jradatخطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
خطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال يوسف أبو ماريا لـ"سبوتنيك": "ما يحدث في بلدة بيت أمر شمالي الخليل وكذلك باقي المشاريع الاستيطانية لربط المستوطنات شرق الخليل وصولا إلى شمالها، يأتي في إطار توسيع لمستوطنة وتجمع غوش عتصيون، وبالتالي إغلاق بوابة القدس في هذه المنطقة، والأراضي الزراعية التي تم تجريفها بين مستوطنتي "بيت البركة وغوش عتصيون"، كانت مصدر رزق لعدد من العائلات في البلدة، ولكن الجرافات الإسرائيلية دمرت الأراضي، ضمن مشروع توسيع مستوطنة بيت البركة على حساب أراضي الفلسطينيين".
© Sputnik . Ajwad Jradatخطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
خطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتقع مستوطنة "بيت البركة"، على أراضي فلسطينية ضمن حدود بلدتي بيت أمر وحلحول شمالي الخليل، وتتواجد تلك المستوطنة بالقرب من الحدود الشمالية لتجمع "غوش عتصيون"، وبين أبو ماريا أن هناك مزيد من الأراضي التي سيتم مصادرتها، ولن يتوقف الأمر عند المشاريع الاستيطانية الأخيرة، مما يستدعي التحرك على المستوى الدولي وتدخل المؤسسات الدولية للضغط ووقف تنفيذ الضم.
© Sputnik . Ajwad Jradatخطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
خطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف يوسف أبو ماريا: "الاستيطان يزحف ويمتد بشكل سريع ومن جهات عدة، وبات اليوم واضحا ومباشر، والمصادرات الحالية ليست الأخيرة، والمشاريع الاستيطانية لن تتوقف ومخططات ربط المستوطنات وتغيير الجغرافيا تسير بوتيرة أكبر من قبل، والمزارعون والأهالي يفقدون كل يوم جزء من أرضهم ومصدر رزقهم كما تفقد فلسطين قطعة منها، وكل هذا يهدف لجعل الكتل الاستيطانية مترابطة ومتواصلة، لعزل الوجود الفلسطيني وإنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية".
الاستيطان يبتلع الضفة خلال عامين
وشهدت الضفة الغربية خلال عامين من الحرب، أكبر نسبة مصادرة للأراضي الفلسطينية، ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، هجرت السلطات الإسرائيلية نحو 43 تجمعا بدويا، من مواقع إقامتهم في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، وكشف تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن إقامة المستوطنين خلال هذين العامين 114 بؤرة استيطانية جديدة، مقارنة بـ 190 بؤرة قبل السابع من أكتوبر 2023، أي بارتفاع بلغ نحو 60%.
© Sputnik . Ajwad Jradatخطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
خطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتزداد مخاطر الضم الإسرائيلي على الضفة الغربية، بعد الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية، وقد حذرت عدد من الدول من زيادة وتيرة الضم أو أي أشكال منه في الضفة الغربية، كرد إسرائيلي على اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية.
© Sputnik . Ajwad Jradatخطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
خطة الضم الزاحف تتيح مصادرة الأراضي وربط المستوطنات جنوب الضفة وتغير الجغرافيا
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتسعى إسرائيل لفرض خطة فرض السيادة على الضفة الغربية، سواء بشكل كامل أو جزئي عبر السيطرة على المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقية أوسلو، والتي تمتد على 60% من مساحة الضفة الغربية، أو غيرها من المناطق.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين وتدعو منذ عقود إلى وقفه.