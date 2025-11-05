https://sarabic.ae/20251105/زهران-ممداني-عمدة-نيويورك-أول-مسلم-في-المنصب-1106760049.html
زهران ممداني عمدة نيويورك... أول مسلم في المنصب
فاز المرشح الديمقراطي زهران ممداني، برئاسة بلدية نيويورك، متغلبا على المرشح المستقل أندرو كومو والمرشح الجمهوري كورتيس سليوا، ليصبح أول مسلم، وأيضا أصغر من يشغل المنصب منذ أكثر من قرن.