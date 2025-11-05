https://sarabic.ae/20251105/صور-مدهشة-من-داخل-المتحف-المصري-الكبير-1106754668.html
صور مدهشة من داخل المتحف المصري الكبير

صور مدهشة من داخل المتحف المصري الكبير
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور من داخل المتحف المصري الكبير، الذي افتُتح رسميًا في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية، بما في ذلك مجموعة الكنوز الكاملة التي اكتُشفت مع توت عنخ آمون، والبالغ عددها 5000 قطعة، في مكان واحد لأول مرة منذ اكتشاف مقبرة الفرعون عام 1922.
© AP Photo / Amr Nabil
السياح يتجمعون حول تمثال الفرعون رمسيس الثاني، خلال اليوم الأول للزوار بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في الجيزة.
السياح يتجمعون حول تمثال الفرعون رمسيس الثاني، خلال اليوم الأول للزوار بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في الجيزة.
© AP Photo / Amr Nabil
مجموعة من الأشخاص يوثقون بعدسات أجهزتهم المحمولة قناع الدفن الذهبي للملك توت عنخ آمون.
مجموعة من الأشخاص يوثقون بعدسات أجهزتهم المحمولة قناع الدفن الذهبي للملك توت عنخ آمون.
© Getty Images / Ahmad Hasaballah
يستريح الزوار أثناء زيارتهم للمتحف المصري الكبير الذي يضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية، بما في ذلك مجموعة الكنوز الكاملة التي اكتُشفت مع توت عنخ آمون، والبالغ عددها 5000 قطعة.
يستريح الزوار أثناء زيارتهم للمتحف المصري الكبير الذي يضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية، بما في ذلك مجموعة الكنوز الكاملة التي اكتُشفت مع توت عنخ آمون، والبالغ عددها 5000 قطعة.
© Getty Images / Ahmad Hasaballah
أحد زوار المتحف المصري الكبير يتجول بين التحف الأثرية.
أحد زوار المتحف المصري الكبير يتجول بين التحف الأثرية.
© AP Photo / Amr Nabil
مجموعة من الزوار يتجمعون حول منحوتة أثرية ضخمة داخل المتحف المصري الكبير.
مجموعة من الزوار يتجمعون حول منحوتة أثرية ضخمة داخل المتحف المصري الكبير.
© Getty Images / Ahmad Hasaballah
زوار يلتقطون الصور التذكارية للتحف الأثرية داخل المتحف المصري الكبير.
زوار يلتقطون الصور التذكارية للتحف الأثرية داخل المتحف المصري الكبير.
© Getty Images / Ahmad Hasaballah
خلال تجوال الزوار داخل أروقة المتحف المصري الكبير.
خلال تجوال الزوار داخل أروقة المتحف المصري الكبير.