صور مدهشة من داخل المتحف المصري الكبير

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور من داخل المتحف المصري الكبير، الذي افتُتح رسميًا في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية، بما في ذلك مجموعة الكنوز الكاملة التي اكتُشفت مع توت عنخ آمون، والبالغ عددها 5000 قطعة، في مكان واحد لأول مرة منذ اكتشاف مقبرة الفرعون عام 1922.
© AP Photo / Amr Nabil

السياح يتجمعون حول تمثال الفرعون رمسيس الثاني، خلال اليوم الأول للزوار بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في الجيزة.

السياح يتجمعون حول تمثال الفرعون رمسيس الثاني، خلال اليوم الأول للزوار بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في الجيزة. - سبوتنيك عربي
1/7
© AP Photo / Amr Nabil

السياح يتجمعون حول تمثال الفرعون رمسيس الثاني، خلال اليوم الأول للزوار بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في الجيزة.

© AP Photo / Amr Nabil

مجموعة من الأشخاص يوثقون بعدسات أجهزتهم المحمولة قناع الدفن الذهبي للملك توت عنخ آمون.

مجموعة من الأشخاص يوثقون بعدسات أجهزتهم المحمولة قناع الدفن الذهبي للملك توت عنخ آمون. - سبوتنيك عربي
2/7
© AP Photo / Amr Nabil

مجموعة من الأشخاص يوثقون بعدسات أجهزتهم المحمولة قناع الدفن الذهبي للملك توت عنخ آمون.

© Getty Images / Ahmad Hasaballah

يستريح الزوار أثناء زيارتهم للمتحف المصري الكبير الذي يضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية، بما في ذلك مجموعة الكنوز الكاملة التي اكتُشفت مع توت عنخ آمون، والبالغ عددها 5000 قطعة.

 يستريح الزوار أثناء زيارتهم للمتحف المصري الكبير الذي يضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية، بما في ذلك مجموعة الكنوز الكاملة التي اكتُشفت مع توت عنخ آمون، والبالغ عددها 5000 قطعة. - سبوتنيك عربي
3/7
© Getty Images / Ahmad Hasaballah

يستريح الزوار أثناء زيارتهم للمتحف المصري الكبير الذي يضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية، بما في ذلك مجموعة الكنوز الكاملة التي اكتُشفت مع توت عنخ آمون، والبالغ عددها 5000 قطعة.

© Getty Images / Ahmad Hasaballah

أحد زوار المتحف المصري الكبير يتجول بين التحف الأثرية.

أحد زوار المتحف المصري الكبير يتجول بين التحف الأثرية. - سبوتنيك عربي
4/7
© Getty Images / Ahmad Hasaballah

أحد زوار المتحف المصري الكبير يتجول بين التحف الأثرية.

© AP Photo / Amr Nabil

مجموعة من الزوار يتجمعون حول منحوتة أثرية ضخمة داخل المتحف المصري الكبير.

مجموعة من الزوار يتجمعون حول منحوتة أثرية ضخمة داخل المتحف المصري الكبير. - سبوتنيك عربي
5/7
© AP Photo / Amr Nabil

مجموعة من الزوار يتجمعون حول منحوتة أثرية ضخمة داخل المتحف المصري الكبير.

© Getty Images / Ahmad Hasaballah

زوار يلتقطون الصور التذكارية للتحف الأثرية داخل المتحف المصري الكبير.

زوار يلتقطون الصور التذكارية للتحف الأثرية داخل المتحف المصري الكبير. - سبوتنيك عربي
6/7
© Getty Images / Ahmad Hasaballah

زوار يلتقطون الصور التذكارية للتحف الأثرية داخل المتحف المصري الكبير.

© Getty Images / Ahmad Hasaballah

خلال تجوال الزوار داخل أروقة المتحف المصري الكبير.

خلال تجوال الزوار داخل أروقة المتحف المصري الكبير. - سبوتنيك عربي
7/7
© Getty Images / Ahmad Hasaballah

خلال تجوال الزوار داخل أروقة المتحف المصري الكبير.

