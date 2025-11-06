https://sarabic.ae/20251106/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لاحتمال-خوض-جولة-قتال-جديدة-ضد-حزب-الله-1106794714.html

إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال خوض جولة قتال جديدة ضد "حزب الله"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال خوض جولة قتال جديدة ضد "حزب الله" اللبناني. 06.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-06T10:35+0000

2025-11-06T10:35+0000

2025-11-06T10:35+0000

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لـ"حزب الله" بتعزيز قوته والعودة إلى ما كان عليه قبل الحرب في الجنوب اللبناني.وقال مسؤولون إسرائيليون بارزون إن "هناك خطط قائمة بالفعل"، في وقت نقل الأمريكيون رسالة إلى لبنان بهدف حل الأزمة بالوسائل الدبلوماسية، لكنهم يدعمون الخطط الإسرائيلية في الوقت نفسه.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لتدخل عسكري في لبنان بهدف إضعاف حزب الله، ودفعه والحكومة اللبنانية إلى توقيع اتفاقية مستقرة مع إسرائيل".وأوضحت أن الخطوة الجديدة تم التنسيق بشأنها مع الجانب الأمريكي، حيث تطالب الإدارة الأمريكية بنزع سلاح "حزب الله" ومحاولة التوصل إلى اتفاق مع لبنان لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ما يستطيع قوله هو: "لا حرب"، متسائلاً في الوقت نفسه "هل أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟".وأشار بري، في تصريحات لصحيفة "الجمهورية"، إلى أن "الأجواء المتوترة في الداخل تعود إلى المواقف الأخيرة التي أطلقها الموفد الأميركي توم برّاك"، مشددا على "التزام لبنان الكامل باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني من العام الماضي، وكذلك بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم"، مؤكداً أنه "يمكن الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة".وكان المبعوث الأمريكي توم براك أكد أنه "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل"، ووصف باراك، خلال منتدى حوار المنامة، لبنان بـ"الدولة الفاشلة"، مؤكدا أن كل القطاعات والمصارف هناك لديها مشاكل.وأضاف أنه "لن يكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح حزب الله"، متابعا: "لا وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعا".وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

