https://sarabic.ae/20251106/الجيش-اللبناني-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-الجنوب-تمنع-استكمال-انتشار-قواتنا-1106817742.html

الجيش اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب تمنع استكمال انتشار قواتنا

أصدر الجيش اللبناني، اليوم الخميس، بيانا حول الهجمات الأخيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. 06.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في البيان الذي نقلته الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية: "أطلق العدو الإسرائيلي موجة واسعة من الاعتداءات في الجنوب، مستهدفا مناطق وبلدات عدة.على صعيد متصل، تؤكد القيادة أن الجيش يتابع التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، وأن الشراكة بين الجانبَين تبقى على درجة عالية من الثقة والتعاون". وفي وقت سابق من اليوم الخميس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي "غارات على المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية في قضاء صور جنوبي لبنان". ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "الطيران الإسرائيلي حلق بشكل مكثف في جنوب لبنان، وشن غارة استهدفت المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية". ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

