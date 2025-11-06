https://sarabic.ae/20251106/انفجار-يتسبب-بتسرب-الأمونيا-السام-وإخلاء-فوري-لمناطق-سكنية-بولاية-ميسيسيبي-الأمريكية-1106783524.html
انفجار يتسبب بتسرب الأمونيا السامة وإخلاء فوري لمناطق في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
أأعلن حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية، تيت ريفز، اليوم الخميس، وقوع تسرب للأمونيا السائلة في مصنع تابع لشركة CF Industries لإنتاج الأسمدة شمال مدينة يازو سيتي،...
وقال ريفز عبر منصة "إكس": "تعمل ولاية ميسيسيبي بنشاط على احتواء تسرب الأمونيا السائلة في مصنع CF Industries شمال يازو سيتي. وتشير البيانات الأولية إلى أن التسرب حدث نتيجة انفجار".وأوضح الحاكم أنه لا توجد معلومات عن قتلى أو مصابين، داعيًا السكان القاطنين بالقرب من طريقي رينشو وجينيريت إلى "الإخلاء الفوري حفاظًا على سلامتهم".من جانبها، أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ، بأن الصليب الأحمر الأمريكي فتح مركزًا لتقديم المساعدة للمتضررين من الحادث، فيما أعلن قسم جودة البيئة في ميسيسيبي عبر منصة "إكس" أنه بدأ تنفيذ مراقبة جوية لمتابعة تطورات الوضع وتقييم مستوى التلوث في المنطقة.
أأعلن حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية، تيت ريفز، اليوم الخميس، وقوع تسرب للأمونيا السائلة في مصنع تابع لشركة CF Industries لإنتاج الأسمدة شمال مدينة يازو سيتي، نتيجة انفجار، دون تسجيل أي ضحايا حتى الآن.
وقال ريفز عبر منصة "إكس": "تعمل ولاية ميسيسيبي بنشاط على احتواء تسرب الأمونيا السائلة في مصنع CF Industries شمال يازو سيتي. وتشير البيانات الأولية إلى أن التسرب حدث نتيجة انفجار
وأوضح الحاكم أنه لا توجد معلومات عن قتلى أو مصابين، داعيًا السكان القاطنين بالقرب من طريقي رينشو وجينيريت إلى "الإخلاء الفوري حفاظًا على سلامتهم".
من جانبها، أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ، بأن الصليب الأحمر الأمريكي فتح مركزًا لتقديم المساعدة للمتضررين من الحادث، فيما أعلن قسم جودة البيئة في ميسيسيبي عبر منصة "إكس" أنه بدأ تنفيذ مراقبة جوية لمتابعة تطورات الوضع وتقييم مستوى التلوث في المنطقة.