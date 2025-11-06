عربي
بث مباشر
فيديو أثار ضجة... طرح سؤالا عن إسرائيل ففصل من عمله
فيديو أثار ضجة... طرح سؤالا عن إسرائيل ففصل من عمله

قامت وكالة أنباء إيطالية شهيرة بالإستغناء عن المراسل الصحافي غابرييل نونزياتي، لأنه سأل مسؤولة في المفوضية الأوروبية عن سبب عدم دفع إسرائيل تكاليف إعادة إعمار غزة.
وأوضح نونزياتي، المقيم في بروكسل، أنه تلقى إشعارا بفقدان وظيفته بعد شهر واحد فقط من بدء عمله كمراسل للوكالة.
وأضاف، أن "العديد من وسائل الإعلام أعادت مؤخرا نشر المقطع الذي ظهر فيه وهو يطرح سؤالا على باولا بينهو، المتحدثة الرئيسية باسم المفوضية الأوروبية، في 13 أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الماضي. وقال: "بعد أسبوعين أي في 27 أكتوبر تلقيت بريدا إلكترونيا من الوكالة يخبرني أنهم أوقفوا التعاون معي".
جاء هذا القرار بعد أن سأل نونزياتي بينهو، "هل تعتقدين أن على إسرائيل دفع تكاليف إعادة إعمار غزة التي دمرت بشكل شبه كامل، طالما أنها كررت مرارا وتكرارا أن على روسيا أن تدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا؟".
وردت المسؤولة الأوروبية قائلة إن السؤال مهم ومثير للاهتمام، لكنها لا تملك تعليقا أو جوابا في القوت الحالي.
والجدير بالذكر أن التقديرات الدولية أشارت سابقاً إلى أن كلفة إعادة إعمار قطاع غزة قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار، نتيجة حجم الدمار الهائل وغير المسبوق فيه بعد سنتين من الحرب الإسرائيلية.
