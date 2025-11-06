https://sarabic.ae/20251106/منتدى-الثقافة-والإنتاج-والرقمنة-في-موسكو-توازن-جديد-بين-الأهداف-والمصالح-العامة-1106800612.html
منتدى الثقافة والإنتاج والرقمنة في موسكو... توازن جديد بين الأهداف والمصالح العامة
انطلقت أعمال منتدى الثقافة والإعلام والرقمية، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، والذي يضم خبراء في مجال الأفلام، والألعاب، والإعلام، والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية.
ويهدف المنتدى إلى إيجاد توازن جديد بين الأهداف التجارية والمصالح العامة، وطموحات المنصة وخصوصية المستخدم، وقدرات الآلات وقدرات البشر.
وعلى مدار يومين، سيتواصل ويتفاعل أكثر من مئة مشارك من جميع أنحاء العالم عبر المنصات المخصصة لمنتدى الثقافة والإعلام والرقمية.
ويشارك في المنتدى، مبدعون، ومطورون، ومؤلفون، ومتخصصون في الترويج للإعلام الجديد، ومؤسسو ومديرو شركات تكنولوجيا المعلومات، وممثلون عن الإدارات العامة والبلدية، ومعلمون وطلاب.