أجمل الصور لهذا الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
• ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251107/أجمل-الصور-لهذا-الأسبوع-1106828228.html
أجمل الصور لهذا الأسبوع
أجمل الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بعض الصور الملفتة التي رصدها المصورون حول العالم، والتي التقطت خلال فعاليات ومهرجانات منوعة. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T09:16+0000
2025-11-07T09:20+0000
صور
وسائط متعددة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/07/1106828397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce1a5718a4c34207fa78b45b740424b4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/07/1106828397_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ff60007abd7ec8518ff95276f5afb6b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

أجمل الصور لهذا الأسبوع

09:16 GMT 07.11.2025 (تم التحديث: 09:20 GMT 07.11.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بعض الصور الملفتة التي رصدها المصورون حول العالم، والتي التقطت خلال فعاليات ومهرجانات منوعة.
© AP Photo / Aaron Favila

من لحظات استقبال ناتالي بوسكينوفا من قبل المشتركين وذلك بعد فوزها بلقب ملكة جمال الأرض.

من لحظات استقبال ناتالي بوسكينوفا من قبل المشتركين وذلك بعد فوزها بلقب ملكة جمال الأرض. - سبوتنيك عربي
1/19
© AP Photo / Aaron Favila

من لحظات استقبال ناتالي بوسكينوفا من قبل المشتركين وذلك بعد فوزها بلقب ملكة جمال الأرض.

© Getty Images / Anadolu/Ali Ihsan Ozturk

صورة تظهرالقمرالمكتمل في مدينة فان التركية.

صورة تظهرالقمرالمكتمل في مدينة فان التركية. - سبوتنيك عربي
2/19
© Getty Images / Anadolu/Ali Ihsan Ozturk

صورة تظهرالقمرالمكتمل في مدينة فان التركية.

© Sputnik . Александр Щербак

صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء الطوائف الدينية وممثلي الجمعيات العامة الوطنية ومنظمات الشباب والمتطوعين خلال مهرجان وضع الزهور على النصب التذكاري لكوزما مينين ودميتري بوجارسكي في الساحة الحمراء في يوم الوحدة الوطنية.

صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء الطوائف الدينية وممثلي الجمعيات العامة الوطنية ومنظمات الشباب والمتطوعين خلال مهرجان وضع الزهور على النصب التذكاري لكوزما مينين ودميتري بوجارسكي في الساحة الحمراء في يوم الوحدة الوطنية. - سبوتنيك عربي
3/19
© Sputnik . Александр Щербак

صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء الطوائف الدينية وممثلي الجمعيات العامة الوطنية ومنظمات الشباب والمتطوعين خلال مهرجان وضع الزهور على النصب التذكاري لكوزما مينين ودميتري بوجارسكي في الساحة الحمراء في يوم الوحدة الوطنية.

© Getty Images / Thanh Hue

هطول أمطار غزيرة وسط فيتنام، مما تسبب في فيضانات، وأسفرعن مقتل 35 شخصًا على الأقل.

هطول أمطار غزيرة وسط فيتنام، مما تسبب في فيضانات، وأسفرعن مقتل 35 شخصًا على الأقل. - سبوتنيك عربي
4/19
© Getty Images / Thanh Hue

هطول أمطار غزيرة وسط فيتنام، مما تسبب في فيضانات، وأسفرعن مقتل 35 شخصًا على الأقل.

© Getty Images / PA Images/Jane Barlow

من مهرجان سامهوين للنار في كالتون هيل-إدنبرة. يجسّد المهرجان إعادة تصور عصرية لمهرجان سلتي القديم، الذي يشير إلى نهاية الصيف وبداية الشتاء.

من مهرجان سامهوين للنار في كالتون هيل-إدنبرة. يجسّد المهرجان إعادة تصور عصرية لمهرجان سلتي القديم، الذي يشير إلى نهاية الصيف وبداية الشتاء. - سبوتنيك عربي
5/19
© Getty Images / PA Images/Jane Barlow

من مهرجان سامهوين للنار في كالتون هيل-إدنبرة. يجسّد المهرجان إعادة تصور عصرية لمهرجان سلتي القديم، الذي يشير إلى نهاية الصيف وبداية الشتاء.

© Getty Images / picture alliance/Bernd von Jutrczenka

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يلتقي بملك قبيلة الأشانتي في غانا، لإجراء محادثات في قصر مانهيا.

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يلتقي بملك قبيلة الأشانتي في غانا، لإجراء محادثات في قصر مانهيا. - سبوتنيك عربي
6/19
© Getty Images / picture alliance/Bernd von Jutrczenka

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يلتقي بملك قبيلة الأشانتي في غانا، لإجراء محادثات في قصر مانهيا.

© AP Photo / Amr Nabil

من الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في الجيزة ويظهر في الصورة تابوت الملك توت عنخ آمون.

من الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في الجيزة ويظهر في الصورة تابوت الملك توت عنخ آمون. - سبوتنيك عربي
7/19
© AP Photo / Amr Nabil

من الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في الجيزة ويظهر في الصورة تابوت الملك توت عنخ آمون.

© AP Photo / Raphael Muller

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحيي امرأة خلال زيارته إلى حي بيلورينهو في سالفادور، ولاية باهيا، البرازيل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحيي امرأة خلال زيارته إلى حي بيلورينهو في سالفادور، ولاية باهيا، البرازيل. - سبوتنيك عربي
8/19
© AP Photo / Raphael Muller

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحيي امرأة خلال زيارته إلى حي بيلورينهو في سالفادور، ولاية باهيا، البرازيل.

© AP Photo / Jacqueline Hernandez

آثار الدمار الذي سببه إعصار كالمايجي في مدينة سيبو، وسط الفلبين، وتظهر في الصورة مركبات متراكمة فوق بعضها.

آثار الدمار الذي سببه إعصار كالمايجي في مدينة سيبو، وسط الفلبين، وتظهر في الصورة مركبات متراكمة فوق بعضها. - سبوتنيك عربي
9/19
© AP Photo / Jacqueline Hernandez

آثار الدمار الذي سببه إعصار كالمايجي في مدينة سيبو، وسط الفلبين، وتظهر في الصورة مركبات متراكمة فوق بعضها.

© AP Photo / Domenico Stinellis

صورة ثلاثية تظهر الانهيار الذي حصل في روما-إيطاليا، حيث تحاصر رجال الإطفاء الذين كانوا يحاولون إنقاذ عامل بعد انهيار برج من العصور الوسطى بالقرب من المنتدى الروماني أثناء أعمال التجديد.

صورة ثلاثية تظهر الانهيار الذي حصل في روما-إيطاليا، حيث تحاصر رجال الإطفاء الذين كانوا يحاولون إنقاذ عامل بعد انهيار برج من العصور الوسطى بالقرب من المنتدى الروماني أثناء أعمال التجديد. - سبوتنيك عربي
10/19
© AP Photo / Domenico Stinellis

صورة ثلاثية تظهر الانهيار الذي حصل في روما-إيطاليا، حيث تحاصر رجال الإطفاء الذين كانوا يحاولون إنقاذ عامل بعد انهيار برج من العصور الوسطى بالقرب من المنتدى الروماني أثناء أعمال التجديد.

© Getty Images / Hindustan Times/Sanchit Khanna

من فعالية نظمتها حكومة دلهي في فاسوديف احتفالا بعيد ديف ديوالي، أو "ديوالي الآلهة" في يوم كارتيك بورنيما، ليلة اكتمال القمر التي تصادف بعد نحو خمسة عشر يومًا من مهرجان ديوالي الرئيسي.

من فعالية نظمتها حكومة دلهي في فاسوديف احتفالا بعيد ديف ديوالي، أو &quot;ديوالي الآلهة&quot; في يوم كارتيك بورنيما، ليلة اكتمال القمر التي تصادف بعد نحو خمسة عشر يومًا من مهرجان ديوالي الرئيسي. - سبوتنيك عربي
11/19
© Getty Images / Hindustan Times/Sanchit Khanna

من فعالية نظمتها حكومة دلهي في فاسوديف احتفالا بعيد ديف ديوالي، أو "ديوالي الآلهة" في يوم كارتيك بورنيما، ليلة اكتمال القمر التي تصادف بعد نحو خمسة عشر يومًا من مهرجان ديوالي الرئيسي.

© Getty Images / Aaron Chown-Pool

الأمير ويليام "أمير ويلز" يركب قاربًا خلال جولة في منطقة أشجار المانغروف غوابيميريم في خليج غوانابارا، التي يديرها معهد تشيكو مينديز لحفظ التنوع البيولوجي، للاطلاع على أعمال الترميم الجارية هناك.

الأمير ويليام &quot;أمير ويلز&quot; يركب قاربًا خلال جولة في منطقة أشجار المانغروف غوابيميريم في خليج غوانابارا، التي يديرها معهد تشيكو مينديز لحفظ التنوع البيولوجي، للاطلاع على أعمال الترميم الجارية هناك. - سبوتنيك عربي
12/19
© Getty Images / Aaron Chown-Pool

الأمير ويليام "أمير ويلز" يركب قاربًا خلال جولة في منطقة أشجار المانغروف غوابيميريم في خليج غوانابارا، التي يديرها معهد تشيكو مينديز لحفظ التنوع البيولوجي، للاطلاع على أعمال الترميم الجارية هناك.

© Getty Images / Lyvans Boolaky

مهرجان الضوء "أضواء الطبيعة - في الطريق إلى الإضاءة".

تُبرز التركيبات الضوئية توهج الثورات البركانية وظواهر الضوء الحراري الأرضي، في حديقة النباتات، باريس، فرنسا.

مهرجان الضوء &quot;أضواء الطبيعة - في الطريق إلى الإضاءة&quot;.تُبرز التركيبات الضوئية توهج الثورات البركانية وظواهر الضوء الحراري الأرضي، في حديقة النباتات، باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
13/19
© Getty Images / Lyvans Boolaky

مهرجان الضوء "أضواء الطبيعة - في الطريق إلى الإضاءة".

تُبرز التركيبات الضوئية توهج الثورات البركانية وظواهر الضوء الحراري الأرضي، في حديقة النباتات، باريس، فرنسا.

© AP Photo / Vahid Salemi

رجل يحاول عبور الحواجز خلال تجمع سنوي أمام السفارة الأمريكية السابقة في طهران، احتفالاً بذكرى الاستيلاء على السفارة عام 1979.

رجل يحاول عبور الحواجز خلال تجمع سنوي أمام السفارة الأمريكية السابقة في طهران، احتفالاً بذكرى الاستيلاء على السفارة عام 1979. - سبوتنيك عربي
14/19
© AP Photo / Vahid Salemi

رجل يحاول عبور الحواجز خلال تجمع سنوي أمام السفارة الأمريكية السابقة في طهران، احتفالاً بذكرى الاستيلاء على السفارة عام 1979.

© AP Photo / Aung Shine Oo

إطلاق الألعاب النارية من منطاد هواء، خلال مسابقة للاحتفال بمهرجان تازونغتين للإضاءة في نايبيداو، ميانمار.

إطلاق الألعاب النارية من منطاد هواء، خلال مسابقة للاحتفال بمهرجان تازونغتين للإضاءة في نايبيداو، ميانمار. - سبوتنيك عربي
15/19
© AP Photo / Aung Shine Oo

إطلاق الألعاب النارية من منطاد هواء، خلال مسابقة للاحتفال بمهرجان تازونغتين للإضاءة في نايبيداو، ميانمار.

© AP Photo / Sirat Noori

سكان محليون يبحثون بين أنقاض منزل مدمر بعد زلزال بقوة 6.3 درجة في منطقة ريفية بمديرية خولم، ولاية سامانغان، شمالي أفغانستان.

سكان محليون يبحثون بين أنقاض منزل مدمر بعد زلزال بقوة 6.3 درجة في منطقة ريفية بمديرية خولم، ولاية سامانغان، شمالي أفغانستان. - سبوتنيك عربي
16/19
© AP Photo / Sirat Noori

سكان محليون يبحثون بين أنقاض منزل مدمر بعد زلزال بقوة 6.3 درجة في منطقة ريفية بمديرية خولم، ولاية سامانغان، شمالي أفغانستان.

© Getty Images / Thai News Pix/LightRocket/Arnun Chonmahatrakool

تشكيل فني دقيق على أرض الملعب الرياضي من قبل الطلاب في بانكوك-تايلاند، هذا العرض المتزامن هو تعبير عميق عن الحزن والحداد على كل من الملك الراحل بوميبول أدولياديج والملكة الراحلة سيريكيت الملكة الأم.

تشكيل فني دقيق على أرض الملعب الرياضي من قبل الطلاب في بانكوك-تايلاند، هذا العرض المتزامن هو تعبير عميق عن الحزن والحداد على كل من الملك الراحل بوميبول أدولياديج والملكة الراحلة سيريكيت الملكة الأم. - سبوتنيك عربي
17/19
© Getty Images / Thai News Pix/LightRocket/Arnun Chonmahatrakool

تشكيل فني دقيق على أرض الملعب الرياضي من قبل الطلاب في بانكوك-تايلاند، هذا العرض المتزامن هو تعبير عميق عن الحزن والحداد على كل من الملك الراحل بوميبول أدولياديج والملكة الراحلة سيريكيت الملكة الأم.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

التنسيق القتالي لقوات الاستطلاع العسكرية التابعة لمجموعة "المركز" الروسية في اتجاه كراسنوأرميسك في المنطقة العسكرية الشمالية.

التنسيق القتالي لقوات الاستطلاع العسكرية التابعة لمجموعة &quot;المركز&quot; الروسية في اتجاه كراسنوأرميسك في المنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي
18/19
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

التنسيق القتالي لقوات الاستطلاع العسكرية التابعة لمجموعة "المركز" الروسية في اتجاه كراسنوأرميسك في المنطقة العسكرية الشمالية.

© Getty Images / PA Images/Ben Whitley

مصممون ناشئون من جامعة الفنون في لندن (UAL) يحتفلون بالشخصيات المميزة للأجبان الفرنسية، من خلال عرض أزياء جريء ومرح ومبتكر، يضم هذا العرض الحصري 15 جبنًا فرنسيًا مُجسّدًا كقطع أزياء وإكسسوارات.

مصممون ناشئون من جامعة الفنون في لندن (UAL) يحتفلون بالشخصيات المميزة للأجبان الفرنسية، من خلال عرض أزياء جريء ومرح ومبتكر، يضم هذا العرض الحصري 15 جبنًا فرنسيًا مُجسّدًا كقطع أزياء وإكسسوارات. - سبوتنيك عربي
19/19
© Getty Images / PA Images/Ben Whitley

مصممون ناشئون من جامعة الفنون في لندن (UAL) يحتفلون بالشخصيات المميزة للأجبان الفرنسية، من خلال عرض أزياء جريء ومرح ومبتكر، يضم هذا العرض الحصري 15 جبنًا فرنسيًا مُجسّدًا كقطع أزياء وإكسسوارات.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала