أجمل الصور لهذا الأسبوع

من لحظات استقبال ناتالي بوسكينوفا من قبل المشتركين وذلك بعد فوزها بلقب ملكة جمال الأرض.
صورة تظهرالقمرالمكتمل في مدينة فان التركية.
صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء الطوائف الدينية وممثلي الجمعيات العامة الوطنية ومنظمات الشباب والمتطوعين خلال مهرجان وضع الزهور على النصب التذكاري لكوزما مينين ودميتري بوجارسكي في الساحة الحمراء في يوم الوحدة الوطنية.
هطول أمطار غزيرة وسط فيتنام، مما تسبب في فيضانات، وأسفرعن مقتل 35 شخصًا على الأقل.
من مهرجان سامهوين للنار في كالتون هيل-إدنبرة. يجسّد المهرجان إعادة تصور عصرية لمهرجان سلتي القديم، الذي يشير إلى نهاية الصيف وبداية الشتاء.
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يلتقي بملك قبيلة الأشانتي في غانا، لإجراء محادثات في قصر مانهيا.
من الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في الجيزة ويظهر في الصورة تابوت الملك توت عنخ آمون.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحيي امرأة خلال زيارته إلى حي بيلورينهو في سالفادور، ولاية باهيا، البرازيل.
آثار الدمار الذي سببه إعصار كالمايجي في مدينة سيبو، وسط الفلبين، وتظهر في الصورة مركبات متراكمة فوق بعضها.
صورة ثلاثية تظهر الانهيار الذي حصل في روما-إيطاليا، حيث تحاصر رجال الإطفاء الذين كانوا يحاولون إنقاذ عامل بعد انهيار برج من العصور الوسطى بالقرب من المنتدى الروماني أثناء أعمال التجديد.
من فعالية نظمتها حكومة دلهي في فاسوديف احتفالا بعيد ديف ديوالي، أو "ديوالي الآلهة" في يوم كارتيك بورنيما، ليلة اكتمال القمر التي تصادف بعد نحو خمسة عشر يومًا من مهرجان ديوالي الرئيسي.
الأمير ويليام "أمير ويلز" يركب قاربًا خلال جولة في منطقة أشجار المانغروف غوابيميريم في خليج غوانابارا، التي يديرها معهد تشيكو مينديز لحفظ التنوع البيولوجي، للاطلاع على أعمال الترميم الجارية هناك.
مهرجان الضوء "أضواء الطبيعة - في الطريق إلى الإضاءة".
تُبرز التركيبات الضوئية توهج الثورات البركانية وظواهر الضوء الحراري الأرضي، في حديقة النباتات، باريس، فرنسا.
رجل يحاول عبور الحواجز خلال تجمع سنوي أمام السفارة الأمريكية السابقة في طهران، احتفالاً بذكرى الاستيلاء على السفارة عام 1979.
إطلاق الألعاب النارية من منطاد هواء، خلال مسابقة للاحتفال بمهرجان تازونغتين للإضاءة في نايبيداو، ميانمار.
سكان محليون يبحثون بين أنقاض منزل مدمر بعد زلزال بقوة 6.3 درجة في منطقة ريفية بمديرية خولم، ولاية سامانغان، شمالي أفغانستان.
تشكيل فني دقيق على أرض الملعب الرياضي من قبل الطلاب في بانكوك-تايلاند، هذا العرض المتزامن هو تعبير عميق عن الحزن والحداد على كل من الملك الراحل بوميبول أدولياديج والملكة الراحلة سيريكيت الملكة الأم.
التنسيق القتالي لقوات الاستطلاع العسكرية التابعة لمجموعة "المركز" الروسية في اتجاه كراسنوأرميسك في المنطقة العسكرية الشمالية.
مصممون ناشئون من جامعة الفنون في لندن (UAL) يحتفلون بالشخصيات المميزة للأجبان الفرنسية، من خلال عرض أزياء جريء ومرح ومبتكر، يضم هذا العرض الحصري 15 جبنًا فرنسيًا مُجسّدًا كقطع أزياء وإكسسوارات.
