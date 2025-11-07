https://sarabic.ae/20251107/إلغاء-أكثر-من-1200-رحلة-جوية-في-أمريكا-بسبب-الإغلاق-الحكومي-1106857230.html
إلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية في أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي
ألغيت أكثر من 1200 رحلة جوية في أمريكا، اليوم الجمعة، بعد أن أمرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتقليص الرحلات لتخفيف الضغط على مراقبي الحركة الجوية، الذين يعملون بلا أجر بسبب الإغلاق الحكومي، المستمر منذ أكثر من 6 أسابيع.
وشملت التخفيضات نحو 40 مطارا رئيسيا، بينها أتلانتا ونيوارك ودنفر وشيكاغو وهيوستن، فيما بدأت الإجراءات بتقليص 4% من الرحلات لترتفع إلى 10% الأسبوع المقبل ما لم يُعتمد اتفاق تمويلي جديد.
وأفادت بيانات "FlightAware" بأن 3% من الرحلات ألغيت، و94% غادرت في موعدها، بينما كانت المطارات الأكثر تضررا في أتلانتا وشيكاغو ودنفر وفينيكس، وفقا لتقارير أمريكية.
وأكد وزير النقل الأمريكي أن الرحلات الجوية ما زالت آمنة، رغم اعتراف شركات الطيران الكبرى، مثل "أمريكان" و"دلتا" و"ساوث ويست" بإلغاء مئات الرحلات اليومية.
ويأتي القرار وسط أزمة سياسية حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الميزانية والرعاية الصحية، فيما يعاني آلاف الموظفين الفيدراليين من العمل دون أجر أو الإجازة القسرية، ما تسبب في اضطرابات أثرت مباشرة على المسافرين مع اقتراب موسم عطلة عيد الشكر.