إلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية في أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
أمساليوم
بث مباشر
إلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية في أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي
ألغيت أكثر من 1200 رحلة جوية في أمريكا، اليوم الجمعة، بعد أن أمرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتقليص الرحلات لتخفيف الضغط على مراقبي الحركة الجوية،... 07.11.2025
إلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية في أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي

07.11.2025
مطار كينغستون الدولي في أمريكا
مطار كينغستون الدولي في أمريكا
© AP Photo / Collin Reid
تابعنا عبر
ألغيت أكثر من 1200 رحلة جوية في أمريكا، اليوم الجمعة، بعد أن أمرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتقليص الرحلات لتخفيف الضغط على مراقبي الحركة الجوية، الذين يعملون بلا أجر بسبب الإغلاق الحكومي، المستمر منذ أكثر من 6 أسابيع.
وشملت التخفيضات نحو 40 مطارا رئيسيا، بينها أتلانتا ونيوارك ودنفر وشيكاغو وهيوستن، فيما بدأت الإجراءات بتقليص 4% من الرحلات لترتفع إلى 10% الأسبوع المقبل ما لم يُعتمد اتفاق تمويلي جديد.
وأفادت بيانات "FlightAware" بأن 3% من الرحلات ألغيت، و94% غادرت في موعدها، بينما كانت المطارات الأكثر تضررا في أتلانتا وشيكاغو ودنفر وفينيكس، وفقا لتقارير أمريكية.
جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
نائب ترامب: الإغلاق الحكومي أصبح "مأساة" تسبب في "ضغوط كبيرة" على الجيش والأمن القومي
أمس, 21:47 GMT
وأكد وزير النقل الأمريكي أن الرحلات الجوية ما زالت آمنة، رغم اعتراف شركات الطيران الكبرى، مثل "أمريكان" و"دلتا" و"ساوث ويست" بإلغاء مئات الرحلات اليومية.
ويأتي القرار وسط أزمة سياسية حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الميزانية والرعاية الصحية، فيما يعاني آلاف الموظفين الفيدراليين من العمل دون أجر أو الإجازة القسرية، ما تسبب في اضطرابات أثرت مباشرة على المسافرين مع اقتراب موسم عطلة عيد الشكر.
