عربي
تصويت... هل يسهم رفع العقوبات عن الشرع في إنعاش الاقتصاد السوري؟
تصويت... هل يسهم رفع العقوبات عن الشرع في إنعاش الاقتصاد السوري؟
تصويت... هل يسهم رفع العقوبات عن الشرع في إنعاش الاقتصاد السوري؟

بعد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه اتخاذ خطوة مشابهة قريباً، وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إيفا هرنسيروفا، اليوم الجمعة، إن الاتحاد يعتزم رفع اسم الرئيس السوري عن لائحة العقوبات في أقرب وقت.
ويشير بعض الخبراء إلى أن قرار رفع العقوبات هو خطوة تشجيعية وتحفيزية نحو الاستقرار والانفتاح السياسي، وقد يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي ويشجع على الإصلاحات الداخلية، بينما يعارض خبراء آخرون هذا القرار، محذرين من أن رفع العقوبات في هذا التوقيت قد يرسخ واقعا لا يزال هشًا، وقد يضعف الضغوط الدولية المطلوبة لضمان الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والشفافية، وهي أمور أساسية بالنسبة للمستثمرين والاقتصاديين وتعزيز الثقة فيما يخص تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد.
