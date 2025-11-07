https://sarabic.ae/20251107/عشرات-الإصابات-إثر-هجوم-على-مسجد-في-إندونيسيا-1106847778.html
عشرات الإصابات إثر هجوم على مسجد في إندونيسيا
عشرات الإصابات إثر هجوم على مسجد في إندونيسيا
سبوتنيك عربي
أصيب عشرات الأشخاص بجروح متفاوتة في هجوم استهدف أحد المساجد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلال صلاة الجمعة، بينما ألقت السلطات القبض على المشتبه به. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T14:31+0000
2025-11-07T14:31+0000
2025-11-07T14:31+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار إندونيسيا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104513/05/1045130531_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_9c66baeb16e38c7bf690d9ce27e23b0d.jpg
وقالت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، اليوم الجمعة، إن حصيلة الهجوم الذي تضمن عدة تفجيرات بلغت 54 مصابا، مشيرة إلى أن المشتبه به هو طالب عمره 17 عاما.ولفتت الصحيفة إلى أن المسجد في مجمّع مدرسة في منطقة كيلابا غادينغ شمالي جاكرتا، بينما أشارت تقارير إلى أن شهود عيان أكدوا أن لحظة الانفجار كانت مروعة وتسببت في تكسير النوافذ.وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة دوافع المشتبه به الذي أصيب خلال الهجوم، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الشرطة أغلقت الموقع وفرضت طوقا أمنيا حول المكان الذي يقع في منطقة مزدحمة تضم عددا من العسكريين المتقاعدين.
https://sarabic.ae/20220716/إندونيسيا-10-قتلى-في-هجوم-منسوب-إلى-الانفصاليين-في-بابوا-1065144753.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104513/05/1045130531_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0cad573008fa80024cd85dbb5da838bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار إندونيسيا, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار إندونيسيا, الأخبار
عشرات الإصابات إثر هجوم على مسجد في إندونيسيا
أصيب عشرات الأشخاص بجروح متفاوتة في هجوم استهدف أحد المساجد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلال صلاة الجمعة، بينما ألقت السلطات القبض على المشتبه به.
وقالت صحيفة
"جاكرتا بوست" الإندونيسية، اليوم الجمعة، إن حصيلة الهجوم الذي تضمن عدة تفجيرات بلغت 54 مصابا، مشيرة إلى أن المشتبه به هو طالب عمره 17 عاما.
ولفتت الصحيفة إلى أن المسجد في مجمّع مدرسة في منطقة كيلابا غادينغ شمالي جاكرتا، بينما أشارت تقارير إلى أن شهود عيان أكدوا أن لحظة الانفجار كانت مروعة وتسببت في تكسير النوافذ.
وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث
ومعرفة دوافع المشتبه به الذي أصيب خلال الهجوم، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الشرطة أغلقت الموقع وفرضت طوقا أمنيا حول المكان الذي يقع في منطقة مزدحمة تضم عددا من العسكريين المتقاعدين.