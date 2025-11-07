https://sarabic.ae/20251107/عشرات-الإصابات-إثر-هجوم-على-مسجد-في-إندونيسيا-1106847778.html

عشرات الإصابات إثر هجوم على مسجد في إندونيسيا

أصيب عشرات الأشخاص بجروح متفاوتة في هجوم استهدف أحد المساجد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلال صلاة الجمعة، بينما ألقت السلطات القبض على المشتبه به. 07.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، اليوم الجمعة، إن حصيلة الهجوم الذي تضمن عدة تفجيرات بلغت 54 مصابا، مشيرة إلى أن المشتبه به هو طالب عمره 17 عاما.ولفتت الصحيفة إلى أن المسجد في مجمّع مدرسة في منطقة كيلابا غادينغ شمالي جاكرتا، بينما أشارت تقارير إلى أن شهود عيان أكدوا أن لحظة الانفجار كانت مروعة وتسببت في تكسير النوافذ.وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة دوافع المشتبه به الذي أصيب خلال الهجوم، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الشرطة أغلقت الموقع وفرضت طوقا أمنيا حول المكان الذي يقع في منطقة مزدحمة تضم عددا من العسكريين المتقاعدين.

