المؤتمر القومي العربي من بيروت: التحديات المصيرية ودعم المقاومة في صلب النقاشات
14:20 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 15:13 GMT 08.11.2025)
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
تتواصل أعمال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر القومي العربي الـ34، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بجلسات نقاشية معمّقة.
ويناقش المشاركون "المواجهة مع المشروع الإسرائيلي والغربي والإمبريالي على مختلف الصعد الفلسطينية والعربية والإسلامية والأممية".
كما يتناول جدول الأعمال "مستقبل المشروع الإسرائيلي في المنطقة، بالإضافة إلى جلسة مفتوحة حول التجارب العملية لدعم المقاومة وتقديم المساعدات لأهل غزة".
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnik
وتتواصل النقاشات حول "سبل إطلاق آفاق جديدة للمشروع النهضوي العربي بأبعاده الوحدوية والديمقراطية والتنموية".
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnik
ويشارك في المؤتمر أكثر من 250 شخصية فكرية وسياسية من مختلف أنحاء العالم العربي.
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnik
ويستمر على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnik
ويضع المؤتمر على رأس جدول أعماله "مناقشة مستفيضة لمستقبل الصراع العربي- الإسرائيلي في ضوء هذه التطورات".