بمشاركة وكالة "سبوتنيك".. انطلاق فعاليات "منتدى مصر للإعلام" 2025 في القاهرة

بمشاركة وكالة "سبوتنيك".. انطلاق فعاليات "منتدى مصر للإعلام" 2025 في القاهرة

انطلقت صباح اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى مصر للإعلام"، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم. 08.11.2025, سبوتنيك عربي

ويعد المنتدى، الذي يقام على مدار يومي 8 و9 نوفمبر/تشرين الثاني، من أبرز الفعاليات الإعلامية في الشرق الأوسط، إذ يجمع خبراء الإعلام وصنّاع المحتوى والقيادات الإعلامية لبحث أحدث التطورات في الصناعة ومناقشة مستقبل المهنة في ظل التحولات التكنولوجية. وتشهد فعاليات المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي. وتشارك وكالة "سبوتنيك" بوفد إعلامي في المنتدى، حيث تلقي مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة، كارينا مهنا، كلمة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، واستعراض تجارب الوكالة في توظيف التقنيات الحديثة في صناعة الأخبار. وكانت النسخة الثانية من المنتدى قد عُقدت عام 2023 تحت شعار "عالم بلا إعلام"، وناقشت التحديات التي تواجه الممارسات الإعلامية في ظل النزاعات والحروب، فيما جاءت النسخة الأولى عام 2022 تحت عنوان "الجمهور المتمرّد"، وركّزت على التحولات في سلوك الجمهور الإعلامي وطرق إيصال المحتوى بفاعلية. يذكر أن "منتدى مصر للإعلام" انطلق عام 2022 كمنصة سنوية دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، ويعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم المعرفة في مجالات الإعلام وتطوير بيئة العمل الصحفي وتبادل الخبرات بين المهنيين حول العالم.

