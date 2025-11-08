عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة فولتشيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251108/بمشاركة-وكالة-سبوتنيك-انطلاق-فعاليات-منتدى-مصر-للإعلام-2025-في-القاهرة-1106863087.html
بمشاركة وكالة "سبوتنيك".. انطلاق فعاليات "منتدى مصر للإعلام" 2025 في القاهرة
بمشاركة وكالة "سبوتنيك".. انطلاق فعاليات "منتدى مصر للإعلام" 2025 في القاهرة
سبوتنيك عربي
انطلقت صباح اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى مصر للإعلام"، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم.
2025-11-08T08:00+0000
2025-11-08T08:18+0000
سبوتنيك
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106862862_0:78:949:612_1920x0_80_0_0_ad192c3803f48bf4a8a73d4b58f368ae.jpg
ويعد المنتدى، الذي يقام على مدار يومي 8 و9 نوفمبر/تشرين الثاني، من أبرز الفعاليات الإعلامية في الشرق الأوسط، إذ يجمع خبراء الإعلام وصنّاع المحتوى والقيادات الإعلامية لبحث أحدث التطورات في الصناعة ومناقشة مستقبل المهنة في ظل التحولات التكنولوجية. وتشهد فعاليات المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي. وتشارك وكالة "سبوتنيك" بوفد إعلامي في المنتدى، حيث تلقي مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة، كارينا مهنا، كلمة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، واستعراض تجارب الوكالة في توظيف التقنيات الحديثة في صناعة الأخبار. وكانت النسخة الثانية من المنتدى قد عُقدت عام 2023 تحت شعار "عالم بلا إعلام"، وناقشت التحديات التي تواجه الممارسات الإعلامية في ظل النزاعات والحروب، فيما جاءت النسخة الأولى عام 2022 تحت عنوان "الجمهور المتمرّد"، وركّزت على التحولات في سلوك الجمهور الإعلامي وطرق إيصال المحتوى بفاعلية. يذكر أن "منتدى مصر للإعلام" انطلق عام 2022 كمنصة سنوية دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، ويعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم المعرفة في مجالات الإعلام وتطوير بيئة العمل الصحفي وتبادل الخبرات بين المهنيين حول العالم.
https://sarabic.ae/20230819/رئيس-المنتدى-المصري-للإعلام-مصر-وروسيا-تتفقان-في-كثير-من-المواقف-والمبادئ-1080222519.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106862862_14:0:935:691_1920x0_80_0_0_e568b42c45da6446c77e9b60b2ed8e14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, حصري
سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, حصري

بمشاركة وكالة "سبوتنيك".. انطلاق فعاليات "منتدى مصر للإعلام" 2025 في القاهرة

08:00 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 08:18 GMT 08.11.2025)
© Sputnikانطلاق فعاليات “منتدى مصر للإعلام” 2025 في القاهرة، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
انطلاق فعاليات “منتدى مصر للإعلام” 2025 في القاهرة، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
انطلقت صباح اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى مصر للإعلام"، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم.
ويعد المنتدى، الذي يقام على مدار يومي 8 و9 نوفمبر/تشرين الثاني، من أبرز الفعاليات الإعلامية في الشرق الأوسط، إذ يجمع خبراء الإعلام وصنّاع المحتوى والقيادات الإعلامية لبحث أحدث التطورات في الصناعة ومناقشة مستقبل المهنة في ظل التحولات التكنولوجية.
وتشهد فعاليات المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي.
مؤتمر مصر وروسيا .. ثمانون عاما من الشراكة الاستراتيجية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
رئيس المنتدى المصري للإعلام: مصر وروسيا تتفقان في كثير من المواقف والمبادئ
19 أغسطس 2023, 10:08 GMT
وتشارك وكالة "سبوتنيك" بوفد إعلامي في المنتدى، حيث تلقي مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة، كارينا مهنا، كلمة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، واستعراض تجارب الوكالة في توظيف التقنيات الحديثة في صناعة الأخبار.
وكانت النسخة الثانية من المنتدى قد عُقدت عام 2023 تحت شعار "عالم بلا إعلام"، وناقشت التحديات التي تواجه الممارسات الإعلامية في ظل النزاعات والحروب، فيما جاءت النسخة الأولى عام 2022 تحت عنوان "الجمهور المتمرّد"، وركّزت على التحولات في سلوك الجمهور الإعلامي وطرق إيصال المحتوى بفاعلية.
يذكر أن "منتدى مصر للإعلام" انطلق عام 2022 كمنصة سنوية دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، ويعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم المعرفة في مجالات الإعلام وتطوير بيئة العمل الصحفي وتبادل الخبرات بين المهنيين حول العالم.
