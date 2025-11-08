https://sarabic.ae/20251108/تفاصيل-صفقة-مصر-وقطر-بشأن-منطقة-علم-الروم-في-الساحل-الشمالي-1106869799.html
تفاصيل صفقة مصر وقطر بشأن منطقة علم الروم في الساحل الشمالي
تفاصيل صفقة مصر وقطر بشأن منطقة علم الروم في الساحل الشمالي
سبوتنيك عربي
شهدت مصر توقيع اتفاقية شراكة استثمارية كبرى مع قطر لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، في مشروع يُعد من أضخم المشروعات العقارية والسياحية بالمنطقة، يمتد على... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T11:17+0000
2025-11-08T11:17+0000
2025-11-08T11:17+0000
وسائط متعددة
مصر
قطر
انفوجرافيك
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106867508_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_a82f84c048495174ac2b21c035708fa4.png
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
مصر
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106867508_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_29bd006d14a5e042237f9be5003e4d8e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, قطر, انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, инфографика
مصر, قطر, انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, инфографика
تفاصيل صفقة مصر وقطر بشأن منطقة علم الروم في الساحل الشمالي
شهدت مصر توقيع اتفاقية شراكة استثمارية كبرى مع قطر لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، في مشروع يُعد من أضخم المشروعات العقارية والسياحية بالمنطقة، يمتد على مساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل.