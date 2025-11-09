إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي.. ومجسد صراع الأجيال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20251109/إيفان-تورغينيف-رائد-الواقعية-في-الأدب-الروسي-ومجسد-صراع-الأجيال--1106909982.html
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي.. ومجسد صراع الأجيال
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي.. ومجسد صراع الأجيال
سبوتنيك عربي
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، الذكرى الـ207 لميلاد الكاتب الروسي إيفان تورغينيف. في يوم الوحدة الوطنية بروسيا.. بوتين يعلن عن عيدين جديدين لدعم... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T14:07+0000
2025-11-09T14:07+0000
راديو
الإنسان والثقافة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106909730_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_a2631b74d7bd74a28e9208b30daa0b43.png
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي.. ومجسَد صراع الأجيال
سبوتنيك عربي
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي.. ومجسَد صراع الأجيال
يصادف اليوم الأحد 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ذكرى مرور 207 أعوام على ميلاد الكاتب الروسي الكلاسيكي إيفان تورغينيف، إذ كان لأعماله الأدبية تأثير بالغ على تطور الروايات الروسية والأوروبية.إيفان تورغينيف كاتب عظيم، لم يكتب مجرد حروف على ورق، بل نحت بمبرد الفن مشاعر إنسانية خالدة، ورسم ببراعة قلَّ نظيرها صورة لصراع أبدي.. صراع بين القلب والعقل، بين القديم والجديد، بين الآباء والبنين.وقالت الدكتورة دينا محمد عبده، أستاذة الأدب الروسي ورئيسة قسم اللغة الروسية بكلية الألسن في جامعة عين شمس، في حديث لبرنامجنا:وأشارت الدكتورة دينا إلى أن "رواية "الآباء والبنون" من أشهر أعمال تورغينيف في الأدب الروسي والعالمي، وتدور حول الصراع بين الأجيال، حيث يقدم صورة ثرية للانقسامات الفكرية والمجتمعية والصراع بين التقاليد والحداثة وبين المحافظة والتجديد في روسيا خلال القرن التاسع عشر. رغم تركيز الرواية على الصراع، إلا أنها تقدم نظرة إنسانية عميقة تعكس تعاطف تورغينيف مع جميع أطراف النزاع".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106909730_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_183d75417446a9fc0c4ebba189d5480e.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الإنسان والثقافة, аудио
الإنسان والثقافة, аудио

إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي.. ومجسد صراع الأجيال

14:07 GMT 09.11.2025
راديو
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي.. ومجسَد صراع الأجيال
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، الذكرى الـ207 لميلاد الكاتب الروسي إيفان تورغينيف. في يوم الوحدة الوطنية بروسيا.. بوتين يعلن عن عيدين جديدين لدعم تنوع روسيا الحضاري.
يصادف اليوم الأحد 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ذكرى مرور 207 أعوام على ميلاد الكاتب الروسي الكلاسيكي إيفان تورغينيف، إذ كان لأعماله الأدبية تأثير بالغ على تطور الروايات الروسية والأوروبية.
إيفان تورغينيف كاتب عظيم، لم يكتب مجرد حروف على ورق، بل نحت بمبرد الفن مشاعر إنسانية خالدة، ورسم ببراعة قلَّ نظيرها صورة لصراع أبدي.. صراع بين القلب والعقل، بين القديم والجديد، بين الآباء والبنين.
وقالت الدكتورة دينا محمد عبده، أستاذة الأدب الروسي ورئيسة قسم اللغة الروسية بكلية الألسن في جامعة عين شمس، في حديث لبرنامجنا:

المجموعة القصصية "مذكرات صياد" ليس مجرد كتاب عن الصيد، بل هي رحلة إنسانية عميقة كشفت عن الوجه الحقيقي للمجتمع الروسي في القرن التاسع عشر، وساهمت بشكل مباشر في تغييره نحو الأفضل. وكان التحدي الذي قام به إيفان تورغينيف، في هذه المجموعة، هو تحطيم الصورة النمطية للفلاح ككائن غبي، بلا مشاعر أو مجرد أداة للعمل. وقدّم الشخصيات الفلاحية بأبعادها الإنسانية الكاملة، بأنه لديهم أحلام ومشاعر حب آدمية وكرامة شخصية. ويُعتبر هذا الكتاب واحدًا من أكثر الكتب تأثيرًا في التاريخ الروسي. يقول العديد من المؤرخين والنقاد، بما في ذلك الإمبراطور ألكسندر الثاني نفسه، أن "مذكرات صياد" كانت عاملاً حاسمًا في تشكيل الرأي العام ضد نظام القنانة.

وأشارت الدكتورة دينا إلى أن "رواية "الآباء والبنون" من أشهر أعمال تورغينيف في الأدب الروسي والعالمي، وتدور حول الصراع بين الأجيال، حيث يقدم صورة ثرية للانقسامات الفكرية والمجتمعية والصراع بين التقاليد والحداثة وبين المحافظة والتجديد في روسيا خلال القرن التاسع عشر. رغم تركيز الرواية على الصراع، إلا أنها تقدم نظرة إنسانية عميقة تعكس تعاطف تورغينيف مع جميع أطراف النزاع".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала