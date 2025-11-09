https://sarabic.ae/20251109/استطلاع-رأي-أكثر-من-نصف-البريطانيين-يطالبون-ستارمر-ووزيرة-خزانته-بالاستقالة-1106891965.html

استطلاع رأي: أكثر من نصف البريطانيين يطالبون ستارمر ووزيرة خزانته بالاستقالة

استطلاع رأي: أكثر من نصف البريطانيين يطالبون ستارمر ووزيرة خزانته بالاستقالة

أظهر استطلاع أجرته وكالة (Opinium) للأبحاث والتحليل التسويقي أن أكثر من نصف البريطانيين يرون أن رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الخزانة ريتشل ريفز ينبغي عليهما... 09.11.2025, سبوتنيك عربي

وفقًا لنتائج الاستطلاع، أعرب 56% من المشاركين عن تأييدهم لاستقالة ستارمر، مقابل 26% عارضوا ذلك، بينما 19% لم يحددوا موقفهم. أما ريفز، فكانت شعبيتها أقل من رئيسها، إذ أيّد 57% من المستطلعين استقالتها، في حين أراد 19% فقط استمرارها في منصبها، ووجد 24% صعوبة في إبداء الرأي.وقبيل إعلان الحكومة عن بيان الموازنة، اعتبر 58% من المشاركين أن قرارات حكومة العمال المتعلقة بالإنفاق والضرائب ستكون غير عادلة، بينما توقع 14% فقط أن تكون عادلة. كما توقع 77% من البريطانيين زيادة في الضرائب، ورأى 61% منهم أن هذه الخطوة ستكون قرارًا خاطئًا.وأشار نصف المستطلعين إلى أن ريفس كانت تخطط مسبقًا لرفع الضرائب، في حين قال 20% إن هذا القرار سيكون نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي بعد انتخابات عام 2024 التي فاز بها حزب العمال.كما أوضح 61% من المشاركين أنهم لا يعتقدون أن ستارمر وحزب العمال كانوا صادقين مع الناخبين بشأن المشكلات الحقيقية التي تواجه بريطانيا قبل الانتخابات، في حين رأى 22% العكس.أُجري الاستطلاع بين 5 و7 نوفمبر بمشاركة 2050 مواطنًا بريطانيًا بالغًا، ولم تُذكر نسبة هامش الخطأ. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه وزارة الخزانة البريطانية عجزًا ماليًا بعشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام وزيادة الإنفاق الاجتماعي، خصوصًا المساعدات الموجهة للأسر ذات الدخل المنخفض لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب ركود اقتصادي وتراجع في الإنتاجية.

