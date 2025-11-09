https://sarabic.ae/20251109/رياضي-سوري-يدخل-قائمة-العشرة-الخارقون-في-موسوعة-غينيس-فيديو-1106904857.html
09.11.2025
وفي لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، استعرض صالح أبرز محطات رحلته نحو العالمية، والتي بدأت عام 2021 بتحقيق أول رقم قياسي عالمي عبر سحب سيارة تزن ثلاثة أطنان لمسافة 100 متر خلال 60 ثانية فقط، متفوقًا بفارق 70 ثانية على الرقم السابق المسجل باسم رياضي أمريكي.وأضاف صالح أنه واصل تحطيم الأرقام القياسية، لا سيما في مجال القفز فوق الحواجز، حيث تجاوز الرقم السابق البالغ 15 حاجزًا، محققًا 16 حاجزًا في المحاولة الأولى، ثم 25 حاجزًا في المحاولة الثانية، ليضيف بذلك رقمين جديدين إلى رصيده.وأوضح أن مسيرته شملت تحديات دقيقة تتطلب توازنًا ورشاقة وسرعة، من بينها القفز فوق حواجز متصاعدة الارتفاع، وتمارين بدنية عالية التعقيد.وفي عام 2025، وبعد انتقاله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تلقى دعوة رسمية من موسوعة غينيس للمشاركة في احتفالها بالذكرى السبعين لتأسيسها، حيث طُلب منه تحطيم رقمين عالميين كانا مسجلين باسم رياضي روماني.وختم يزن صالح حديثه بالتأكيد على أن هذه الإنجازات ليست سوى محطة في مسيرة مستمرة، قائلاً: "ما تحقق حتى الآن هو بداية فقط، وأنا ملتزم بالتدريب اليومي والتحديات الجديدة، وأسعى لتحقيق أرقام قياسية إضافية ترفع اسم سوريا عاليًا وتثبت أن الإرادة تصنع المستحيل".
رياضي سوري يدخل قائمة "العشرة الخارقون" في موسوعة "غينيس"... فيديو
بفضل إنجازاته اللافتة وقدراته البدنية الاستثنائية، نجح الرياضي السوري يزن صالح، ابن مدينة اللاذقية، في دخول قائمة العشرة الخارقين عالميا، وفق تصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ليصبح من أبرز الوجوه العربية في ميادين التحدي والقوة.
وفي لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، استعرض صالح أبرز محطات رحلته نحو العالمية، والتي بدأت عام 2021 بتحقيق أول رقم قياسي عالمي عبر سحب سيارة تزن ثلاثة أطنان لمسافة 100 متر خلال 60 ثانية فقط، متفوقًا بفارق 70 ثانية على الرقم السابق المسجل باسم رياضي أمريكي.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز كان نقطة الانطلاق نحو تحديات أكثر صعوبة، حيث تلقى لاحقًا طلبًا مباشرًا من موسوعة غينيس لخوض تجربة جديدة تمثلت في سحب سيارة باستخدام الأسنان، وهو ما أهّله رسميًا للانضمام إلى قائمة "العشرة الخارقون" — وهي فئة مخصصة لأصحاب القدرات الجسدية غير العادية.
وأضاف صالح أنه واصل تحطيم الأرقام القياسية، لا سيما في مجال القفز فوق الحواجز، حيث تجاوز الرقم السابق البالغ 15 حاجزًا، محققًا 16 حاجزًا في المحاولة الأولى، ثم 25 حاجزًا في المحاولة الثانية، ليضيف بذلك رقمين جديدين إلى رصيده.
وأوضح أن مسيرته شملت تحديات دقيقة تتطلب توازنًا ورشاقة وسرعة، من بينها القفز فوق حواجز متصاعدة الارتفاع، وتمارين بدنية عالية التعقيد.
وفي عام 2025، وبعد انتقاله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تلقى دعوة رسمية من موسوعة غينيس للمشاركة في احتفالها بالذكرى السبعين لتأسيسها، حيث طُلب منه تحطيم رقمين عالميين كانا مسجلين باسم رياضي روماني.
وقال صالح: "الرقم الأول كان لأكبر عدد من الدورانات حول النفس (360 درجة) خلال 30 ثانية، وكان الرقم السابق 35 دورة، وقد تمكنت من تحقيق 66 دورة. أما التحدي الثاني فكان لنفس الحركة خلال دقيقة واحدة، وحققت فيه 112 دورة، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 66 دورة".
وختم يزن صالح حديثه بالتأكيد على أن هذه الإنجازات ليست سوى محطة في مسيرة مستمرة، قائلاً: "ما تحقق حتى الآن هو بداية فقط، وأنا ملتزم بالتدريب اليومي والتحديات الجديدة، وأسعى لتحقيق أرقام قياسية إضافية ترفع اسم سوريا عاليًا وتثبت أن الإرادة تصنع المستحيل".