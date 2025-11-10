عربي
إعلام: ألبانيا تنضم إلى التحالف البرلماني الدولي الداعم لإسرائيل
إعلام: ألبانيا تنضم إلى التحالف البرلماني الدولي الداعم لإسرائيل
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "ألبانيا انضمت إلى التحالف البرلماني الدولي المؤيد لإسرائيل، لتصبح الدولة الـ64 التي تلتحق بهذا التحالف، وسط مبادرة تعكس الروابط... 10.11.2025
وأطلقت ألبانيا رسميًا تجمعها البرلماني المؤيد لإسرائيل في البرلمان الألباني بالعاصمة تيرانا، اليوم الاثنين، ليعمل بالتعاون مع الائتلاف الدولي للمجموعات البرلمانية المؤيدة لإسرائيل، بهدف تعزيز "الدبلوماسية القائمة على الإيمان" ودعم العلاقات السياسية والدبلوماسية مع إسرائيل، بحسب ماذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. ويرأس التجمع رومينا كوكو، من الحزب الاشتراكي، وجازمند باردهي، من الحزب الديمقراطي، في خطوة نادرة تجمع ممثلين من الأغلبية والمعارضة. من جانبه، قال باردهي: "يشرفني أن أشارك في إطلاق فصل جديد من الصداقة الدائمة بين ألبانيا وإسرائيل. هذه المبادرة تجسّد قيمنا المشتركة وروابطنا التاريخية العميقة. إن قيام ألبانيا بإنقاذ اليهود، خلال الحرب العالمية الثانية، سيبقى رمزًا فخورًا لإنسانيتنا وشجاعتنا. ومن خلال هذا المنبر، نعزز شراكتنا في ترسيخ السلام والتعايش وكرامة الإنسان".
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

إعلام: ألبانيا تنضم إلى التحالف البرلماني الدولي الداعم لإسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "ألبانيا انضمت إلى التحالف البرلماني الدولي المؤيد لإسرائيل، لتصبح الدولة الـ64 التي تلتحق بهذا التحالف، وسط مبادرة تعكس الروابط التاريخية بين البلادين"، على حد قولها.
وأطلقت ألبانيا رسميًا تجمعها البرلماني المؤيد لإسرائيل في البرلمان الألباني بالعاصمة تيرانا، اليوم الاثنين، ليعمل بالتعاون مع الائتلاف الدولي للمجموعات البرلمانية المؤيدة لإسرائيل، بهدف تعزيز "الدبلوماسية القائمة على الإيمان" ودعم العلاقات السياسية والدبلوماسية مع إسرائيل، بحسب ماذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ويرأس التجمع رومينا كوكو، من الحزب الاشتراكي، وجازمند باردهي، من الحزب الديمقراطي، في خطوة نادرة تجمع ممثلين من الأغلبية والمعارضة.

وقالت كوكو في كلمة لها: "إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه اللحظة، التي تمثل فصلًا جديدًا في الصداقة والتعاون بين ألبانيا وإسرائيل. إن وجود ممثلين من الأغلبية والمعارضة معًا يحمل دلالة رمزية قوية، ويعكس التزامنا الوطني المشترك والعلاقات الممتازة بين شعبينا".

من جانبه، قال باردهي: "يشرفني أن أشارك في إطلاق فصل جديد من الصداقة الدائمة بين ألبانيا وإسرائيل. هذه المبادرة تجسّد قيمنا المشتركة وروابطنا التاريخية العميقة. إن قيام ألبانيا بإنقاذ اليهود، خلال الحرب العالمية الثانية، سيبقى رمزًا فخورًا لإنسانيتنا وشجاعتنا. ومن خلال هذا المنبر، نعزز شراكتنا في ترسيخ السلام والتعايش وكرامة الإنسان".
