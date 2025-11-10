https://sarabic.ae/20251110/الشرع-سوريا-حققت-إنجازات-كبيرة-1106921151.html
الشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة
صرح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع وفد من أبناء الجالية السورية في واشنطن، يوم أمس الأحد،
وقال الشرع إن "الدبلوماسية السورية وعلى رأسها وزير الخارجية أسعد الشيباني استطاعت أن تصل إلى مراحل مهمة في وقت قصير".وأردف: "أعظم رأس مال لسوريا هو وحدة الشعب السوري في الداخل وليس بالضرورة أن نتفق تماما ولكن أن نتحد".وتابع: "سوريا محور ربط قوي لذلك كانت هدفا تاريخيا، وعندما نقول إننا نعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي فذلك ليس فقط بزيارات سياسية".مضيفا: "وضعنا استراتيجية قبل بدء معركة التحرير وكنا نخطط لمشاريع بناء سوريا رغم أنها لم تكن بين أيدينا وكل خطواتنا كانت مدروسة وموفقة".وأضاف: "كل ما نقوم به في الخارج هو لتمهيد الطريق للشعب السوري لأنه رأسمالنا".وبدوره قال المبعوث الأمريكي توم براك، في ذات اللقاء، إن "الولايات المتحدة حريصة على دعم المبادرات التي تسهّل عودة سوريا إلى المحيطين الإقليمي والدولي".وقال الشيباني بدوره، خلال اللقاء، إن "الشعب السوري محب للحياة وهذا في جيناته ونحن اليوم نبني بلدا لأبنائنا وللأجيال القادمة"، مضيفا: "لن نرضى بأخذ أي خطوة إلا إذا كان أساسها المصلحة الوطنية"، متابعا:وختم الشيباني: "نحن اليوم نعمل كفريق واحد وليس كسلطة وطبقات. نريد سوريا في المستقبل دولة حديثة متطورة ونعمل على ذلك".
صرح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع وفد من أبناء الجالية السورية في واشنطن، يوم أمس الأحد، بأن بلاده "حققت خلال 11 شهرا إنجازات كبيرة بعد أن كانت معزولة تماما".
وقال الشرع إن "الدبلوماسية السورية وعلى رأسها وزير الخارجية أسعد الشيباني استطاعت أن تصل إلى مراحل مهمة في وقت قصير".
وأردف: "أعظم رأس مال لسوريا هو وحدة الشعب السوري في الداخل وليس بالضرورة أن نتفق تماما ولكن أن نتحد".
وتابع: "سوريا محور ربط قوي لذلك كانت هدفا تاريخيا، وعندما نقول إننا نعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي فذلك ليس فقط بزيارات سياسية".
مضيفا: "وضعنا استراتيجية قبل بدء معركة التحرير وكنا نخطط لمشاريع بناء سوريا رغم أنها لم تكن بين أيدينا وكل خطواتنا كانت مدروسة وموفقة".
وشدد على أن "الحفاظ على النصر كُلفته أكبر من تحقيق النصر ذاته والعمل أمامنا كبير ومكلف".
وأضاف: "كل ما نقوم به في الخارج هو لتمهيد الطريق للشعب السوري لأنه رأسمالنا".
وبدوره قال المبعوث الأمريكي توم براك، في ذات اللقاء، إن "الولايات المتحدة حريصة على دعم المبادرات التي تسهّل عودة سوريا إلى المحيطين الإقليمي والدولي".
وقال الشيباني بدوره، خلال اللقاء، إن "الشعب السوري محب للحياة وهذا في جيناته ونحن اليوم نبني بلدا لأبنائنا وللأجيال القادمة"، مضيفا: "لن نرضى بأخذ أي خطوة إلا إذا كان أساسها المصلحة الوطنية"، متابعا:
"الواقعية شيء أساسي في سياستنا ولو راقبنا الـ11 شهرا الماضية فنحن الآن أكثر ثقة والرؤية أكثر وضوحا".
وختم الشيباني: "نحن اليوم نعمل كفريق واحد وليس كسلطة وطبقات. نريد سوريا في المستقبل دولة حديثة متطورة ونعمل على ذلك".