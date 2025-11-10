https://sarabic.ae/20251110/تسع-دقائق-تهز-الأسواق-العالمية-ساعة-يد-نادرة-تباع-بنحو-18-مليون-دولار-1106929625.html
تسع دقائق تهز الأسواق العالمية... ساعة يد نادرة تباع بنحو 18 مليون دولار
أعلنت دار المزادات "فيليبس"، يوم أمس الأحد، بيع ساعة يد في مزاد أقيم في مدينة جنيف السويسرية، مقابل 14 مليوناً و190 ألف فرنك سويسري (نحو 17.6 مليون دولار). 10.11.2025, سبوتنيك عربي
تعود الساعة إلى طراز "باتيك فيليب بيربتشوال كالندر" ذات الرقم المرجعي 1518، والمصنعة عام 1943، واحدة من أربع ساعات معروفة فقط، ومصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي خاصية نادرة تجعلها أكثر طلباً من النسخ المصنوعة من الذهب.يذكر أن هذه الساعة سجلت في عام 2016، لقب أغلى ساعة يد تباع في مزاد على الإطلاق، قبل أن يكسر هذا الرقم في عام 2017، عندما بيعت ساعة "رولكس دايتونا" الشهيرة الخاصة بالممثل الهوليوودي بول نيومان لقاء 17.8 مليون دولار. ثم في عام 2019، بيعت ساعة باتيك فيليب جراند ماستر تشايم" مقابل 31 مليون دولار.وخلال المزاد الذي استمر يومين، حققت مبيعات 207 قطع من الساعات بقيمة إجمالية قدرها أكثر من 66.8 مليون فرنك سويسري (نحو 82.87 مليون دولار)، وهو أعلى مبلغ إجمالي يسجل في مزاد للساعات على الإطلاق بحسب دار "فيليبس". كما شارك في المزاد نحو 1,886 شخصا مسجّلًا من 72 دولة مختلفة حول العالم.
أعلنت دار المزادات "فيليبس"، يوم أمس الأحد، بيع ساعة يد في مزاد أقيم في مدينة جنيف السويسرية، مقابل 14 مليوناً و190 ألف فرنك سويسري (نحو 17.6 مليون دولار).
هذه الساعة نفسها كانت قد بيعت قبل تسع سنوات مقابل 11 مليون فرنك سويسري (نحو 13.64 مليون دولار)، ما يعكس ارتفاعاً كبيراً في قيمتها مع مرور الوقت.
تعود الساعة إلى طراز "باتيك فيليب بيربتشوال كالندر
" ذات الرقم المرجعي 1518، والمصنعة عام 1943، واحدة من أربع ساعات معروفة فقط، ومصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي خاصية نادرة تجعلها أكثر طلباً من النسخ المصنوعة من الذهب.
يذكر أن هذه الساعة سجلت في عام 2016، لقب أغلى ساعة يد تباع في مزاد على الإطلاق، قبل أن يكسر هذا الرقم في عام 2017، عندما بيعت ساعة "رولكس دايتونا" الشهيرة الخاصة بالممثل الهوليوودي بول نيومان لقاء 17.8 مليون دولار. ثم في عام 2019، بيعت ساعة باتيك فيليب جراند ماستر تشايم" مقابل 31 مليون دولار.
وأوضحت دار "فيليبس" أن عملية المزاد الخاص بهذه الساعة استغرقت أقل من تسع دقائق ونصف الدقيقة، طرحت الساعة لأول مرة عام 1941، وكانت بذلك أول ساعة "كرونوغراف" بتقويم دائم تنتج بكميات كبيرة على مستوى العالم. وقد أنتجت شركة باتيك فيليب نحو 280 ساعة من هذا المرجع خلال فترة تصنيعه، معظمها بعلب من الذهب الأصفر.
وخلال المزاد الذي استمر يومين، حققت مبيعات 207 قطع من الساعات بقيمة إجمالية قدرها أكثر من 66.8 مليون فرنك سويسري (نحو 82.87 مليون دولار)، وهو أعلى مبلغ إجمالي يسجل في مزاد للساعات على الإطلاق بحسب دار "فيليبس". كما شارك في المزاد نحو 1,886 شخصا مسجّلًا من 72 دولة مختلفة حول العالم.