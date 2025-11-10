تسع دقائق تهز الأسواق العالمية... ساعة يد نادرة تباع بنحو 18 مليون دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251110/تسع-دقائق-تهز-الأسواق-العالمية-ساعة-يد-نادرة-تباع-بنحو-18-مليون-دولار-1106929625.html
تسع دقائق تهز الأسواق العالمية... ساعة يد نادرة تباع بنحو 18 مليون دولار
تسع دقائق تهز الأسواق العالمية... ساعة يد نادرة تباع بنحو 18 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت دار المزادات "فيليبس"، يوم أمس الأحد، بيع ساعة يد في مزاد أقيم في مدينة جنيف السويسرية، مقابل 14 مليوناً و190 ألف فرنك سويسري (نحو 17.6 مليون دولار). 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T12:01+0000
2025-11-10T12:01+0000
مجتمع
مزاد
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085611071_0:440:1200:1115_1920x0_80_0_0_7e6e12a192ed98876a8a7a3f986a08a0.jpg
تعود الساعة إلى طراز "باتيك فيليب بيربتشوال كالندر" ذات الرقم المرجعي 1518، والمصنعة عام 1943، واحدة من أربع ساعات معروفة فقط، ومصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي خاصية نادرة تجعلها أكثر طلباً من النسخ المصنوعة من الذهب.يذكر أن هذه الساعة سجلت في عام 2016، لقب أغلى ساعة يد تباع في مزاد على الإطلاق، قبل أن يكسر هذا الرقم في عام 2017، عندما بيعت ساعة "رولكس دايتونا" الشهيرة الخاصة بالممثل الهوليوودي بول نيومان لقاء 17.8 مليون دولار. ثم في عام 2019، بيعت ساعة باتيك فيليب جراند ماستر تشايم" مقابل 31 مليون دولار.وخلال المزاد الذي استمر يومين، حققت مبيعات 207 قطع من الساعات بقيمة إجمالية قدرها أكثر من 66.8 مليون فرنك سويسري (نحو 82.87 مليون دولار)، وهو أعلى مبلغ إجمالي يسجل في مزاد للساعات على الإطلاق بحسب دار "فيليبس". كما شارك في المزاد نحو 1,886 شخصا مسجّلًا من 72 دولة مختلفة حول العالم.
https://sarabic.ae/20240426/عرض-ساعة-أغنى-رجل-على-سفينة-تيتانيك-للبيع-في-مزاد-1088305155.html
https://sarabic.ae/20220428/عرض-كمان-نادر-للبيع-بأكثر-من-10-ملايين-دولار-في-مزاد-بفرنسا-1061701262.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085611071_0:327:1200:1227_1920x0_80_0_0_c44bc587224cf9e9d7eda7264ab48f0e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مزاد, منوعات
مزاد, منوعات

تسع دقائق تهز الأسواق العالمية... ساعة يد نادرة تباع بنحو 18 مليون دولار

12:01 GMT 10.11.2025
© Photo / Patek Philippeساعة باتيك فيليب غراند ماستر
ساعة باتيك فيليب غراند ماستر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© Photo / Patek Philippe
تابعنا عبر
أعلنت دار المزادات "فيليبس"، يوم أمس الأحد، بيع ساعة يد في مزاد أقيم في مدينة جنيف السويسرية، مقابل 14 مليوناً و190 ألف فرنك سويسري (نحو 17.6 مليون دولار).

هذه الساعة نفسها كانت قد بيعت قبل تسع سنوات مقابل 11 مليون فرنك سويسري (نحو 13.64 مليون دولار)، ما يعكس ارتفاعاً كبيراً في قيمتها مع مرور الوقت.

تعود الساعة إلى طراز "باتيك فيليب بيربتشوال كالندر" ذات الرقم المرجعي 1518، والمصنعة عام 1943، واحدة من أربع ساعات معروفة فقط، ومصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي خاصية نادرة تجعلها أكثر طلباً من النسخ المصنوعة من الذهب.
ساعة بريغيوت 160 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
مجتمع
عرض ساعة أغنى رجل على سفينة "تيتانيك" للبيع في مزاد
26 أبريل 2024, 13:34 GMT
يذكر أن هذه الساعة سجلت في عام 2016، لقب أغلى ساعة يد تباع في مزاد على الإطلاق، قبل أن يكسر هذا الرقم في عام 2017، عندما بيعت ساعة "رولكس دايتونا" الشهيرة الخاصة بالممثل الهوليوودي بول نيومان لقاء 17.8 مليون دولار. ثم في عام 2019، بيعت ساعة باتيك فيليب جراند ماستر تشايم" مقابل 31 مليون دولار.

وأوضحت دار "فيليبس" أن عملية المزاد الخاص بهذه الساعة استغرقت أقل من تسع دقائق ونصف الدقيقة، طرحت الساعة لأول مرة عام 1941، وكانت بذلك أول ساعة "كرونوغراف" بتقويم دائم تنتج بكميات كبيرة على مستوى العالم. وقد أنتجت شركة باتيك فيليب نحو 280 ساعة من هذا المرجع خلال فترة تصنيعه، معظمها بعلب من الذهب الأصفر.

آلة كمان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
عرض كمان نادر للبيع بأكثر من 10 ملايين دولار في مزاد بفرنسا
28 أبريل 2022, 11:46 GMT
وخلال المزاد الذي استمر يومين، حققت مبيعات 207 قطع من الساعات بقيمة إجمالية قدرها أكثر من 66.8 مليون فرنك سويسري (نحو 82.87 مليون دولار)، وهو أعلى مبلغ إجمالي يسجل في مزاد للساعات على الإطلاق بحسب دار "فيليبس". كما شارك في المزاد نحو 1,886 شخصا مسجّلًا من 72 دولة مختلفة حول العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала