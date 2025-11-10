عربي
مصر تنتخب... تفاصيل المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان.. صور
مصر تنتخب... تفاصيل المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان.. صور
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الاثنين، انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، التي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة.
مصر تنتخب... تفاصيل المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان.. صور

13:29 GMT 10.11.2025
© Sputnik . mohamed Hemida انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
 انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
حصري
انطلقت، اليوم الاثنين، انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، التي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة.
وتعقد الانتخابات البرلمانية بعد نحو 3 أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في أغسطس/ آب الماضي.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيّدين في الجداول الانتخابية في مصر نحو 63 مليون مواطن، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وتجرى انتخابات المرحلة الأولى على مدى يومين في 14 محافظة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فيها نحو 35 مليونا، للاختيار بين نحو 1283 مرشحاعلى نظام الفردي يتنافسون على 142 مقعدا.
© Sputnik . mohamed Hemida انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
 انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© Sputnik . mohamed Hemida
فيما تخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وهو تحالف يضم 12 حزبا سياسيا، الانتخابات على نظام القائمة للحصول على 142 مقعدا آخر موزعة على "دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتضم 102 مرشح، وأخرى في دائرة قطاع غرب الدلتا وتضم 40 مرشحا".
© Sputnik . mohamed Hemida انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
 انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© Sputnik . mohamed Hemida
وشهدت لجان العديد من المحافظات إقبالا في الساعات الأولى اليوم الاثنين، فيما تتواصل الانتخابات حتى مساء غد الثلاثاء.
© Sputnik . mohamed Hemida انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
 انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© Sputnik . mohamed Hemida
فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية في مصر نحو 63 مليون مواطن، ما يجعل هذه الانتخابات واحدة من أضخم العمليات الانتخابية من ناحية عدد المشاركين وحجم الإجراءات التنظيمية والأمنية المصاحبة لها في المنطقة.
© Sputnik . mohamed Hemida انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
 انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© Sputnik . mohamed Hemida
وفي الإطار، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن خطة أمنية متكاملة لتأمين الانتخابات، تشارك فيها كل قطاعات الوزارة، بما يضمن فرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، على حد وصفها.
© Sputnik . mohamed Hemida انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
 انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© Sputnik . mohamed Hemida
ووفق البيانات الرسمية، فإن الخطة تضمن تسخير كل الطاقات والإمكانات اللوجيستية والمعدات والمركبات الحديثة والمتطورة التي تعكس التطور الكبير في منظومة العمل الأمني، وشملت الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية، لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.
