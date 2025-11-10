https://sarabic.ae/20251110/مصر-تنتخب-تفاصيل-المرحلة-الأولى-من-انتخابات-البرلمان-صور-1106937582.html

مصر تنتخب... تفاصيل المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان.. صور

انطلقت، اليوم الاثنين، انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، التي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة. 10.11.2025, سبوتنيك عربي

وتعقد الانتخابات البرلمانية بعد نحو 3 أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في أغسطس/ آب الماضي.ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيّدين في الجداول الانتخابية في مصر نحو 63 مليون مواطن، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وتجرى انتخابات المرحلة الأولى على مدى يومين في 14 محافظة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فيها نحو 35 مليونا، للاختيار بين نحو 1283 مرشحاعلى نظام الفردي يتنافسون على 142 مقعدا.فيما تخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وهو تحالف يضم 12 حزبا سياسيا، الانتخابات على نظام القائمة للحصول على 142 مقعدا آخر موزعة على "دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتضم 102 مرشح، وأخرى في دائرة قطاع غرب الدلتا وتضم 40 مرشحا".وشهدت لجان العديد من المحافظات إقبالا في الساعات الأولى اليوم الاثنين، فيما تتواصل الانتخابات حتى مساء غد الثلاثاء. فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية في مصر نحو 63 مليون مواطن، ما يجعل هذه الانتخابات واحدة من أضخم العمليات الانتخابية من ناحية عدد المشاركين وحجم الإجراءات التنظيمية والأمنية المصاحبة لها في المنطقة. وفي الإطار، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن خطة أمنية متكاملة لتأمين الانتخابات، تشارك فيها كل قطاعات الوزارة، بما يضمن فرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، على حد وصفها. ووفق البيانات الرسمية، فإن الخطة تضمن تسخير كل الطاقات والإمكانات اللوجيستية والمعدات والمركبات الحديثة والمتطورة التي تعكس التطور الكبير في منظومة العمل الأمني، وشملت الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية، لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

