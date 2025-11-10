نيبينزيا: لا أرى أي دور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية

عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال نيبينزيا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة ستلعب أي دور في تسوية الأزمة الأوكرانية: "أعتقد أن الإجابة هي لا".وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه "بدلاً من الالتزام الصارم بالمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن حياد الموظفين الدوليين، فإنهم ينحازون بوضوح إلى طرف ما في الصراع".وأكد أن المكتب الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة يتجاهل ما "تفعله أوكرانيا ضد المدنيين والسكان في روسيا".وختم، قائلاً: "لذلك، بصراحة، لا أرى أي دور للأمم المتحدة. هم أنفسهم ليسوا متحمسين للعب أي دور، لأنهم يدركون أنه لا مكان لهم على طاولة المفاوضات في هذه القضية".
صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، بأنه لا يرى أي دور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية.
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال نيبينزيا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة ستلعب أي دور في تسوية الأزمة الأوكرانية: "أعتقد أن الإجابة هي لا".

وأوضح نيبينزيا أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، وكذلك المقربين منه في شخص السكرتير الصحفي ومسؤولين آخرين في المنظمة،" يسيئون استغلال مناصبهم ".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه "بدلاً من الالتزام الصارم بالمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن حياد الموظفين الدوليين، فإنهم ينحازون بوضوح إلى طرف ما في الصراع".
وأكد أن المكتب الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة يتجاهل ما "تفعله أوكرانيا ضد المدنيين والسكان في روسيا".
وختم، قائلاً: "لذلك، بصراحة، لا أرى أي دور للأمم المتحدة. هم أنفسهم ليسوا متحمسين للعب أي دور، لأنهم يدركون أنه لا مكان لهم على طاولة المفاوضات في هذه القضية".
