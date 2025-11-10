https://sarabic.ae/20251110/نيبينزيا-لا-أرى-أي-دور-للأمم-المتحدة-في-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1106919260.html
نيبينزيا: لا أرى أي دور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية
نيبينزيا: لا أرى أي دور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، بأنه لا يرى أي دور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T03:05+0000
2025-11-10T03:05+0000
2025-11-10T03:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/31/1044523182_0:124:2832:1717_1920x0_80_0_0_a373f4f60f656b62c305130fdc1c7585.jpg
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال نيبينزيا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة ستلعب أي دور في تسوية الأزمة الأوكرانية: "أعتقد أن الإجابة هي لا".وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه "بدلاً من الالتزام الصارم بالمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن حياد الموظفين الدوليين، فإنهم ينحازون بوضوح إلى طرف ما في الصراع".وأكد أن المكتب الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة يتجاهل ما "تفعله أوكرانيا ضد المدنيين والسكان في روسيا".وختم، قائلاً: "لذلك، بصراحة، لا أرى أي دور للأمم المتحدة. هم أنفسهم ليسوا متحمسين للعب أي دور، لأنهم يدركون أنه لا مكان لهم على طاولة المفاوضات في هذه القضية".
https://sarabic.ae/20230630/-نيبينزيا-الغرب-يتعمد-إثارة-صدام-مباشر-بين-القوى-النووية-عبر-دعمه-لكييف--1078608463.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/31/1044523182_394:0:2751:1768_1920x0_80_0_0_e60ac9ea91cf7e1b8f15425145e42a41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
نيبينزيا: لا أرى أي دور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية
صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، بأنه لا يرى أي دور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية.
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال نيبينزيا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة ستلعب أي دور في تسوية الأزمة الأوكرانية: "أعتقد أن الإجابة هي لا".
وأوضح نيبينزيا أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، وكذلك المقربين منه في شخص السكرتير الصحفي ومسؤولين آخرين في المنظمة،" يسيئون استغلال مناصبهم ".
وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه "بدلاً من الالتزام الصارم بالمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن حياد الموظفين الدوليين، فإنهم ينحازون بوضوح إلى طرف ما في الصراع".
وأكد أن المكتب الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة يتجاهل ما "تفعله أوكرانيا ضد المدنيين والسكان في روسيا".
وختم، قائلاً: "لذلك، بصراحة، لا أرى أي دور للأمم المتحدة. هم أنفسهم ليسوا متحمسين للعب أي دور، لأنهم يدركون أنه لا مكان لهم على طاولة المفاوضات في هذه القضية".