نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرقي البلاد بعد تحذيرات ترامب

وخلال أول زيارة عملياتية له إلى ولاية برنو، بؤرة أعمال العنف المستمرة منذ 16 عاما، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، أدلى القائد الجديد للجيش النيجيري، وايدي شعيبو، بخطاب الى الجنود.وقال شعيبو للقوات المتمركزة في برنو: "لن يدخر الجيش النيجيري جهدا لإنهاء هذا الخطر مرة واحدة وإلى الأبد".وأدرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي نيجيريا على قائمة "الدول المثيرة للقلق بشكل خاص"، وهي قائمة بالبلدان التي تقول أمريكا إنها تنتهك الحريات الدينية، وقال إنه طلب من وزارة الدفاع "الاستعداد لعمل عسكري سريع محتمل، إذا لم تتخذ نيجيريا إجراءات صارمة ضد قتل المسيحيين".وأشار هندي في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "أمريكا أسست لذلك من خلال تخصيص مساعدات ضخمة بلغت نحو 50 مليار دولار، بهدف تعزيز شراكات استراتيجية مع دول غرب أفريقيا"، موضحا أن "إدارة ترامب تستخدم لغة التحذير والتهديد كأداة تفاوضية، لكنها في الواقع تسعى إلى اختبار مدى استعداد نيجيريا للدخول في شراكات استراتيجية، دون اللجوء إلى تدخل عسكري مباشر، وهو ما يتطلب إعادة فتح القنوات الدبلوماسية بين الطرفين".الحزب الحاكم بجيبوتي يرشح إسماعيل جيله لولاية رئاسية سادسةرشّح حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم، الحزب الحاكم في جيبوتي، الرئيس إسماعيل عمر جيله، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خلال مؤتمر استثنائي عقده في قصر الشعب بالعاصمة جيبوتي، بحضور قيادات الحزب ومندوبين من مختلف أنحاء البلاد.ويأتي ترشيح جيله، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999، في ظل تعديل دستوري أتاح له الترشح مجددًا، ليخوض بذلك سباقا انتخابيا جديدا في 9 نيسان/ أبريل المقبل، وسط توقعات واسعة بفوزه، بالنظر إلى هيمنة الحزب على المشهد السياسي في البلاد.ورشّح حزب "التجمع الشعبي من أجل التقدم"، الرئيس جيلة مع مشاركة واسعة من الأحزاب المتحالفة مع الحزب، أبرزها جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية، والحزب الوطني الديمقراطي، والحزب الشعبي الاجتماعي الديمقراطي، والاتحاد من أجل التقدم والجمهورية.وأعلنت هذه القوى السياسية دعمها لترشيح الرئيس جيله ممثلًا لتحالفها في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أبريل 2026.قال الخبير بالشئون الأفريقية، محمد تورشين، إن "إعلان الرئيس الجيبوتي، إسماعيل جيله، الترشح مجددا يأتي في سياق رغبة شخصية لاستمراره في السلطة لأطول فترة ممكنة، في ظل مناخ سياسي يفتقر إلى التعددية، وهو ما يعكس نمطا متكررا في عدد من الدول الأفريقية التي تفضل الاستمرارية على التغيير".وأشار تورشين إلى أن "الاضطرابات في القارة دفعت النخب السياسية في جيبوتي إلى تفضيل استمرار الرئيس جيله لضمان الاستقرار".مالاوي تفرض قيودا على تصدير الذرة لمواجهة الجوع الذي يهدد نحو 25% من السكانأعلنت مالاوي فرض قيود على تصدير الذرة لحماية مخزونات الحبوب الأساسية، وذلك مع دخول عدد كبير من سكان البلاد في حالة من الجوع بلغ نحو خمس السكان إثر حصاد أقل من المتوسط.وقالت وزارة التجارة في مالاوي: "إن الضوابط تأتي بموجب قانون صدر عام 2018 ويقيد استيراد وتصدير السلع، بما في ذلك الذرة"، مشيرة إلى أن "هذا القيد يظل ساري المفعول كجزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لحماية الأمن الغذائي الوطني والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية سبل عيش غالبية المالاويين الذين يعتمدون على الذرة كغذاء أساسي".من جهته، صرح متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، أن "وكالات الإغاثة، مثل برنامج الأغذية العالمي، ستطلق هذا الشهر جهود إغاثة في المناطق الملاوية التي تعاني من أكبر عجز غذائي. إلا أن البرنامج يواجه عجزاً في الميزانية قدره 69 مليون دولار لتحقيق هدفه في توزيع الغذاء. كما طلبت ملاوي 200 ألف طن من الذرة من زامبيا للمساعدة في سد العجز في الحبوب لديها".وحصدت ملاوي 2.9 مليون طن من الذرة هذا العام، بينما تحتاج البلاد الى نحو 3.7 مليون طن، وفقاً لما نقلته شبكة "أنظمة الإنذار المبكر من المجاعة" الأميركية عن وزارة الزراعة في ملاوي.قال أستاذ الموارد المائية والري، د.نادر نور الدين، إن "الحبوب تعد من أهم مكونات الأمن الغذائي في أفريقيا، إذ تتصدر الذرة بأنواعها قائمة المحاصيل في أفريقيا، بينما يحتل القمح المرتبة الأولى في شمال القارة".وأشار نور الدين إلى أن "الزراعة المطرية، التي تمثل نحو 83% من الإنتاج الزراعي العالمي، تُعد زراعة محفوفة بالمخاطر، نظرا لاعتمادها الكامل على انتظام وكثافة الأمطار". وقال إن "غياب الأمطار أو تراجعها يؤدي إلى انخفاض كبير في المحاصيل، خاصة في الدول التي لا تمتلك مصادر مياه جوفية أو أنهار دائمة، ما يجعل الأمن الغذائي مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمياه".وأضاف نور الدين أن "الزراعة المروية، رغم أنها لا تمثل سوى 17% من المساحات المزروعة عالميا، إلا أنها تنتج نحو 40% من الغذاء، وهو ما يبرز الفجوة الكبيرة في الإنتاج بين النوعين"، موضحا أن "معظم المزارعين في أفريقيا وأمريكا اللاتينية يعانون من الفقر، ما يحد من قدرتهم على استخدام الأسمدة والمبيدات، ويؤدي إلى تفتيت الأراضي الزراعية إلى مزارع عائلية صغيرة بالكاد تكفي احتياجات الأسرة الواحدة".

