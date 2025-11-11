https://sarabic.ae/20251111/إنتاج-الخزف-في-منطقة-سفيردلوفسك-1106973586.html
إنتاج الخزف في منطقة سفيردلوفسك
جمع فريق تحرير "سبوتنيك" بعض الصور من داخل مصنع للمنتجات الخزفية في روسيا، حيث تظهرالحرفية العالية وبراعة الإتقان اليدوي. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
إنتاج الخزف في منطقة سفيردلوفسك
جمع فريق تحرير "سبوتنيك" بعض الصور من داخل مصنع للمنتجات الخزفية في روسيا، حيث تظهرالحرفية العالية وبراعة الإتقان اليدوي.
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk / الانتقال إلى بنك الصور
بعض من المنتجات الخزفية التي يتم إنتاجها في مصنع للخزف، منطقة "سفيردلوفسك".
بعض من المنتجات الخزفية التي يتم إنتاجها في مصنع للخزف، منطقة "سفيردلوفسك".
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر العمل اليدوي، في مصنع للمنتجات الخزفية، منطقة "سفيردلوفسك".
صورة تظهر العمل اليدوي، في مصنع للمنتجات الخزفية، منطقة "سفيردلوفسك".
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهرعملية رسم وجه لفتاة، في فستان الزفاف على صحن خزفي.
صورة تظهرعملية رسم وجه لفتاة، في فستان الزفاف على صحن خزفي.
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk
نماذج متنوعة من المنتجات الخزفية.
نماذج متنوعة من المنتجات الخزفية.
منتجات خزفية لشخصيات نسائية بأزياء تقليدية ملونة.
أجسام متعددة من المنتجات الخزفية على هيئة "أحصنة".
امرأة مسنة، تقوم بوضع نقوشات على منتج مصنوع من الخزف.
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk / الانتقال إلى بنك الصور
بيع المنتجات الخزفية، حيث يظهرفي الصورة، مجسم خزفي لرجل كهل، بالإضافة الى مجسمات لفتيات في اللباس التقليدي.
بيع المنتجات الخزفية، حيث يظهرفي الصورة، مجسم خزفي لرجل كهل، بالإضافة الى مجسمات لفتيات في اللباس التقليدي.