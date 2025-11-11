https://sarabic.ae/20251111/تحقيق-أمني-عاجل-في-سرقة-تماثيل-أثرية-رومانية-من-المتحف-الوطني-بدمشق-1106985380.html
تحقيق أمني عاجل في سرقة تماثيل أثرية رومانية من المتحف الوطني بدمشق
باشرت الجهات الأمنية في دمشق تحقيقا عاجلا عقب سرقة تماثيل أثرية نادرة تعود للعصر الروماني من المتحف الوطني بالعاصمة، ما أدى إلى إغلاق المتحف مؤقتاً.
وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات بدأت فور وقوع الحادثة التي استهدفت عدداً من التماثيل والمقتنيات الأثرية النادرة، وفقا لما نقله التلفزيون السوري.وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء أمريكية عن مسؤولين قولهم إن لصوصاً اقتحموا المتحف الوطني ليل الأحد الماضي وسرقوا ستة تماثيل رخامية تعود للعصر الروماني، وتم اكتشاف السرقة صباح أمس الإثنين بعد العثور على باب قسم الآثار الكلاسيكية محطماً. ويُذكر أن المتحف أعيد افتتاحه في يناير/ كانون الثاني 2025 بعد سنوات من الإغلاق بسبب الحرب في سوريا.ويضم المتحف مجموعة واسعة من القطع الأثرية التي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، من العصور الهلنستية والرومانية إلى البيزنطية.ورغم تعزيز إجراءات الحماية بالمتحف بعد سقوط نظام الأسد، بما في ذلك تركيب بوابات معدنية وكاميرات مراقبة، إلا أن ذلك لم يمنع وقوع الحادثة الأخيرة.
باشرت الجهات الأمنية في دمشق تحقيقا عاجلا عقب سرقة تماثيل أثرية نادرة تعود للعصر الروماني من المتحف الوطني بالعاصمة، ما أدى إلى إغلاق المتحف مؤقتاً.
وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات بدأت فور وقوع الحادثة التي استهدفت عدداً من التماثيل والمقتنيات الأثرية
النادرة، وفقا لما نقله التلفزيون السوري.
23 فبراير 2024, 07:08 GMT
وأوضح عاتكة أن الجهات المختصة تنفذ عمليات تتبع وتحري دقيقة لضبط الجناة واستعادة القطع المسروقة، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق مع عناصر الحراسة والمسؤولين في المتحف للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء أمريكية عن مسؤولين قولهم إن لصوصاً اقتحموا المتحف الوطني ليل الأحد الماضي وسرقوا ستة تماثيل رخامية تعود للعصر الروماني، وتم اكتشاف السرقة صباح أمس الإثنين بعد العثور على باب قسم الآثار الكلاسيكية محطماً.
ويُذكر أن المتحف أعيد افتتاحه في يناير/ كانون الثاني 2025 بعد سنوات من الإغلاق بسبب الحرب في سوريا.
ويضم المتحف مجموعة واسعة من القطع الأثرية
التي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، من العصور الهلنستية والرومانية إلى البيزنطية.
ورغم تعزيز إجراءات الحماية بالمتحف بعد سقوط نظام الأسد، بما في ذلك تركيب بوابات معدنية وكاميرات مراقبة، إلا أن ذلك لم يمنع وقوع الحادثة الأخيرة.