تحقيق أمني عاجل في سرقة تماثيل أثرية رومانية من المتحف الوطني بدمشق
تحقيق أمني عاجل في سرقة تماثيل أثرية رومانية من المتحف الوطني بدمشق
باشرت الجهات الأمنية في دمشق تحقيقا عاجلا عقب سرقة تماثيل أثرية نادرة تعود للعصر الروماني من المتحف الوطني بالعاصمة، ما أدى إلى إغلاق المتحف مؤقتاً.
وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات بدأت فور وقوع الحادثة التي استهدفت عدداً من التماثيل والمقتنيات الأثرية النادرة، وفقا لما نقله التلفزيون السوري.
تدمر، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
المتحف الوطني العماني: موسكو ومسقط تبدآن ترميم أكثر من 200 قطعة أثرية من سوريا
23 فبراير 2024, 07:08 GMT
وأوضح عاتكة أن الجهات المختصة تنفذ عمليات تتبع وتحري دقيقة لضبط الجناة واستعادة القطع المسروقة، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق مع عناصر الحراسة والمسؤولين في المتحف للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء أمريكية عن مسؤولين قولهم إن لصوصاً اقتحموا المتحف الوطني ليل الأحد الماضي وسرقوا ستة تماثيل رخامية تعود للعصر الروماني، وتم اكتشاف السرقة صباح أمس الإثنين بعد العثور على باب قسم الآثار الكلاسيكية محطماً.
حجر أثري يثير الجدل في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
حجر أثري يثير الجدل في سوريا
19 أغسطس, 19:21 GMT
ويُذكر أن المتحف أعيد افتتاحه في يناير/ كانون الثاني 2025 بعد سنوات من الإغلاق بسبب الحرب في سوريا.
ويضم المتحف مجموعة واسعة من القطع الأثرية التي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، من العصور الهلنستية والرومانية إلى البيزنطية.
ورغم تعزيز إجراءات الحماية بالمتحف بعد سقوط نظام الأسد، بما في ذلك تركيب بوابات معدنية وكاميرات مراقبة، إلا أن ذلك لم يمنع وقوع الحادثة الأخيرة.
