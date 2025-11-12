عربي
https://sarabic.ae/20251112/أيدول-أول-روبوت-روسي-بشري-مزود-بالذكاء-الاصطناعي-1107028524.html
"أيدول" أول روبوت روسي بشري مزود بالذكاء الاصطناعي
"أيدول" أول روبوت روسي بشري مزود بالذكاء الاصطناعي
фото, صور
фото, صور

"أيدول" أول روبوت روسي بشري مزود بالذكاء الاصطناعي

13:20 GMT 12.11.2025
تابعنا عبر
اختار فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأول روبوت روسي "بشري" مزود بالذكاء الاصطناعي، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للروبوت الروسي المجسم "أيدول" في قاعة ياروفيت في مركز مؤتمرات ياكيمانكا في موسكو، يعد هذا أول روبوت روسي مجسم مزود بذكاء اصطناعي، قادر على بدء الحوار وحفظه.

صورة للروبوت الروسي المجسم &quot;أيدول&quot; في قاعة ياروفيت في مركز مؤتمرات ياكيمانكا في موسكو، يعد هذا أول روبوت روسي مجسم مزود بذكاء اصطناعي، قادر على بدء الحوار وحفظه. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة للروبوت الروسي المجسم "أيدول" في قاعة ياروفيت في مركز مؤتمرات ياكيمانكا في موسكو، يعد هذا أول روبوت روسي مجسم مزود بذكاء اصطناعي، قادر على بدء الحوار وحفظه.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد من عرض تقديمي في قاعة مظلمة، حيث يقف الروبوت "أيدول" على منصة أمام شاشة كبيرة تحمل شعاره، ويحيط به شعارات "أيدول" على جانبي المسرح.

مشهد من عرض تقديمي في قاعة مظلمة، حيث يقف الروبوت &quot;أيدول&quot; على منصة أمام شاشة كبيرة تحمل شعاره، ويحيط به شعارات &quot;أيدول&quot; على جانبي المسرح. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشهد من عرض تقديمي في قاعة مظلمة، حيث يقف الروبوت "أيدول" على منصة أمام شاشة كبيرة تحمل شعاره، ويحيط به شعارات "أيدول" على جانبي المسرح.

© Photo / MSKAgency/Artur Novosiltsev

صورة تظهر الروبوت "أيدول" ينظر للأمام، بينما يقبله شخصان من جانبي وجهه، ما يعكس التفاعل البشري مع هذا الروبوت.

صورة تظهر الروبوت &quot;أيدول&quot; ينظر للأمام، بينما يقبله شخصان من جانبي وجهه، ما يعكس التفاعل البشري مع هذا الروبوت. - سبوتنيك عربي
3/8
© Photo / MSKAgency/Artur Novosiltsev

صورة تظهر الروبوت "أيدول" ينظر للأمام، بينما يقبله شخصان من جانبي وجهه، ما يعكس التفاعل البشري مع هذا الروبوت.

© Photo / MSKAgency/Artur Novosiltsev

يظهر الروبوت "أيدول" وهو يقف على المسرح بجانب شخص.

يظهر الروبوت &quot;أيدول&quot; وهو يقف على المسرح بجانب شخص. - سبوتنيك عربي
4/8
© Photo / MSKAgency/Artur Novosiltsev

يظهر الروبوت "أيدول" وهو يقف على المسرح بجانب شخص.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

يظهر وجه الروبوت "أيدول" ذو الملامح البشرية بوضوح، بما في ذلك العيون الزرقاء والتعبيرات التي يمكن أن يظهرها على وجهه.

 يظهر وجه الروبوت &quot;أيدول&quot; ذو الملامح البشرية بوضوح، بما في ذلك العيون الزرقاء والتعبيرات التي يمكن أن يظهرها على وجهه. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

يظهر وجه الروبوت "أيدول" ذو الملامح البشرية بوضوح، بما في ذلك العيون الزرقاء والتعبيرات التي يمكن أن يظهرها على وجهه.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر الروبوت "أيدول" واقفًا على المسرح، محاطًا بأشخاص عدة. ويبرز في الصورة حجم الروبوت وشكله الكامل.

صورة تظهر الروبوت &quot;أيدول&quot; واقفًا على المسرح، محاطًا بأشخاص عدة. ويبرز في الصورة حجم الروبوت وشكله الكامل. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر الروبوت "أيدول" واقفًا على المسرح، محاطًا بأشخاص عدة. ويبرز في الصورة حجم الروبوت وشكله الكامل.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة قريبة لوجه الروبوت "أيدول"، حيث تظهر يد بشرية تقوم بالتقاط صورة له.

 صورة قريبة لوجه الروبوت &quot;أيدول&quot;، حيث تظهر يد بشرية تقوم بالتقاط صورة له. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة قريبة لوجه الروبوت "أيدول"، حيث تظهر يد بشرية تقوم بالتقاط صورة له.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

سقوط الروبوت "أيدول"، أثناء عرض تقديمي في قاعة ياروفيت في مركز ياكيمانكا للمؤتمرات في موسكو.

سقوط الروبوت &quot;أيدول&quot;، أثناء عرض تقديمي في قاعة ياروفيت في مركز ياكيمانكا للمؤتمرات في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

سقوط الروبوت "أيدول"، أثناء عرض تقديمي في قاعة ياروفيت في مركز ياكيمانكا للمؤتمرات في موسكو.

