"أيدول" أول روبوت روسي بشري مزود بالذكاء الاصطناعي

صورة للروبوت الروسي المجسم "أيدول" في قاعة ياروفيت في مركز مؤتمرات ياكيمانكا في موسكو، يعد هذا أول روبوت روسي مجسم مزود بذكاء اصطناعي، قادر على بدء الحوار وحفظه.
مشهد من عرض تقديمي في قاعة مظلمة، حيث يقف الروبوت "أيدول" على منصة أمام شاشة كبيرة تحمل شعاره، ويحيط به شعارات "أيدول" على جانبي المسرح.
صورة تظهر الروبوت "أيدول" ينظر للأمام، بينما يقبله شخصان من جانبي وجهه، ما يعكس التفاعل البشري مع هذا الروبوت.
يظهر الروبوت "أيدول" وهو يقف على المسرح بجانب شخص.
يظهر وجه الروبوت "أيدول" ذو الملامح البشرية بوضوح، بما في ذلك العيون الزرقاء والتعبيرات التي يمكن أن يظهرها على وجهه.
صورة تظهر الروبوت "أيدول" واقفًا على المسرح، محاطًا بأشخاص عدة. ويبرز في الصورة حجم الروبوت وشكله الكامل.
صورة قريبة لوجه الروبوت "أيدول"، حيث تظهر يد بشرية تقوم بالتقاط صورة له.
سقوط الروبوت "أيدول"، أثناء عرض تقديمي في قاعة ياروفيت في مركز ياكيمانكا للمؤتمرات في موسكو.
