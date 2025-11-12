الحرس الثوري الإيراني يكشف عن الطائرة المسيّرة "شاهد 161"... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن الطائرة المسيّرة "شاهد 161"... فيديو
أجرت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، "اختبارا لمحرك الطائرة المسيرة "شاهد 161" في المتنزّه الوطني للفضاء.
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102122/46/1021224694_2:0:1006:565_1920x0_80_0_0_f91f492aaced0e0a3b5069ef1704d6ce.png
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن "المسيرة شاهد "161"، تتمتع بمدى عملياتي يبلغ 150 كيلومترا، وزمن تحليق مستمر قدره ساعتان، مشيرة إلى أن "سقف الطيران يصل إلى 26 ألف قدم، وقد صُممت لمهام الاستطلاع والمراقبة والمهام القتالية".وكشفت القوات البرية الإيرانية، في الآونة الأخيرة، ضمن برنامج تلفزيوني، عن طائرة مسيرة انتحارية جديدة تدعى "سيمرغ"، والتي تتميز بقدرتها على الطيران في مجموعات وفق نظام "الطيران الجماعي".وتعتمد هذه التقنية على تشكيل على شكل حرف "V"، يتيح تنسيقًا وتغطية متبادلة بين الطائرات، بحيث يمكن لطائرة احتياطية أن تحل محل الطائرة الرئيسية فور إصابتها ومواصلة المهمة دون انقطاع.ويتراوح المدى التشغيلي للمسيّرة "سيمرغ" بين 5 و50 كيلومترا، مع إمكانية زيادته تبعا لنوع المحرك، فيما تزن حمولتها القتالية نحو 2.5 كيلوغرام، قادرة على تدمير مركبات خفيفة وخنادق ومراكز مراقبة ومدفعيات وأهداف مشابهة، وتمتاز بانخفاض تكلفتها وصغر حجمها مع إمكانية إنتاجها على نطاق واسع واستخدامها لفترات طويلة، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وأبرز ما يميز المسيرة "سيمرغ" هو قدرتها على التخفي والارتباط بشبكة طيران جماعي تضم عددًا غير محدود من الطائرات، ما يمنحها القدرة على تنفيذ عمليات معقدة ومتعددة الطبقات دون أن تُكتشف أو تُعترض.ويعكس الكشف عن هذه المسيرة خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرات القوات البرية الإيرانية في الاستطلاع والهجوم والدعم الميداني، بما يضيف عنصر ردع ذكي وفعّال ويعزز القدرات الدفاعية لإيران.
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن الطائرة المسيّرة "شاهد 161"... فيديو

06:56 GMT 12.11.2025
إيران تكشف عن طائرة مسيرة جديدة
إيران تكشف عن طائرة مسيرة جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Twitter.com
تابعنا عبر
أجرت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، "اختبارا لمحرك الطائرة المسيرة "شاهد 161" في المتنزّه الوطني للفضاء.
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن "المسيرة شاهد "161"، تتمتع بمدى عملياتي يبلغ 150 كيلومترا، وزمن تحليق مستمر قدره ساعتان، مشيرة إلى أن "سقف الطيران يصل إلى 26 ألف قدم، وقد صُممت لمهام الاستطلاع والمراقبة والمهام القتالية".
وكشفت القوات البرية الإيرانية، في الآونة الأخيرة، ضمن برنامج تلفزيوني، عن طائرة مسيرة انتحارية جديدة تدعى "سيمرغ"، والتي تتميز بقدرتها على الطيران في مجموعات وفق نظام "الطيران الجماعي".
وتعتمد هذه التقنية على تشكيل على شكل حرف "V"، يتيح تنسيقًا وتغطية متبادلة بين الطائرات، بحيث يمكن لطائرة احتياطية أن تحل محل الطائرة الرئيسية فور إصابتها ومواصلة المهمة دون انقطاع.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
إيران تعتقل 18 عميلا إسرائيليا كانوا يصنعون طائرات مسيرة في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد
19 يونيو, 01:00 GMT
ويتراوح المدى التشغيلي للمسيّرة "سيمرغ" بين 5 و50 كيلومترا، مع إمكانية زيادته تبعا لنوع المحرك، فيما تزن حمولتها القتالية نحو 2.5 كيلوغرام، قادرة على تدمير مركبات خفيفة وخنادق ومراكز مراقبة ومدفعيات وأهداف مشابهة، وتمتاز بانخفاض تكلفتها وصغر حجمها مع إمكانية إنتاجها على نطاق واسع واستخدامها لفترات طويلة، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وأبرز ما يميز المسيرة "سيمرغ" هو قدرتها على التخفي والارتباط بشبكة طيران جماعي تضم عددًا غير محدود من الطائرات، ما يمنحها القدرة على تنفيذ عمليات معقدة ومتعددة الطبقات دون أن تُكتشف أو تُعترض.
ويعكس الكشف عن هذه المسيرة خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرات القوات البرية الإيرانية في الاستطلاع والهجوم والدعم الميداني، بما يضيف عنصر ردع ذكي وفعّال ويعزز القدرات الدفاعية لإيران.
