الحرس الثوري الإيراني يكشف عن الطائرة المسيّرة "شاهد 161"... فيديو
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن الطائرة المسيّرة "شاهد 161"... فيديو
أجرت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، "اختبارا لمحرك الطائرة المسيرة "شاهد 161" في المتنزّه الوطني للفضاء.
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن "المسيرة شاهد "161"، تتمتع بمدى عملياتي يبلغ 150 كيلومترا، وزمن تحليق مستمر قدره ساعتان، مشيرة إلى أن "سقف الطيران يصل إلى 26 ألف قدم، وقد صُممت لمهام الاستطلاع والمراقبة والمهام القتالية".وكشفت القوات البرية الإيرانية، في الآونة الأخيرة، ضمن برنامج تلفزيوني، عن طائرة مسيرة انتحارية جديدة تدعى "سيمرغ"، والتي تتميز بقدرتها على الطيران في مجموعات وفق نظام "الطيران الجماعي".وتعتمد هذه التقنية على تشكيل على شكل حرف "V"، يتيح تنسيقًا وتغطية متبادلة بين الطائرات، بحيث يمكن لطائرة احتياطية أن تحل محل الطائرة الرئيسية فور إصابتها ومواصلة المهمة دون انقطاع.ويتراوح المدى التشغيلي للمسيّرة "سيمرغ" بين 5 و50 كيلومترا، مع إمكانية زيادته تبعا لنوع المحرك، فيما تزن حمولتها القتالية نحو 2.5 كيلوغرام، قادرة على تدمير مركبات خفيفة وخنادق ومراكز مراقبة ومدفعيات وأهداف مشابهة، وتمتاز بانخفاض تكلفتها وصغر حجمها مع إمكانية إنتاجها على نطاق واسع واستخدامها لفترات طويلة، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وأبرز ما يميز المسيرة "سيمرغ" هو قدرتها على التخفي والارتباط بشبكة طيران جماعي تضم عددًا غير محدود من الطائرات، ما يمنحها القدرة على تنفيذ عمليات معقدة ومتعددة الطبقات دون أن تُكتشف أو تُعترض.ويعكس الكشف عن هذه المسيرة خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرات القوات البرية الإيرانية في الاستطلاع والهجوم والدعم الميداني، بما يضيف عنصر ردع ذكي وفعّال ويعزز القدرات الدفاعية لإيران.
أجرت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، "اختبارا لمحرك الطائرة المسيرة "شاهد 161" في المتنزّه الوطني للفضاء.
"فارس" الإيرانية، بأن "المسيرة شاهد "161"، تتمتع بمدى عملياتي يبلغ 150 كيلومترا، وزمن تحليق مستمر قدره ساعتان، مشيرة إلى أن "سقف الطيران يصل إلى 26 ألف قدم، وقد صُممت لمهام الاستطلاع والمراقبة والمهام القتالية".
تدعى "سيمرغ"، والتي تتميز بقدرتها على الطيران في مجموعات وفق نظام "الطيران الجماعي".
وتعتمد هذه التقنية على تشكيل على شكل حرف "V"، يتيح تنسيقًا وتغطية متبادلة بين الطائرات، بحيث يمكن لطائرة احتياطية أن تحل محل الطائرة الرئيسية فور إصابتها ومواصلة المهمة دون انقطاع.
ويتراوح المدى التشغيلي للمسيّرة "سيمرغ" بين 5 و50 كيلومترا، مع إمكانية زيادته تبعا لنوع المحرك، فيما تزن حمولتها القتالية نحو 2.5 كيلوغرام، قادرة على تدمير مركبات خفيفة وخنادق ومراكز مراقبة ومدفعيات وأهداف مشابهة، وتمتاز بانخفاض تكلفتها وصغر حجمها مع إمكانية إنتاجها على نطاق واسع واستخدامها لفترات طويلة، وفقا لوكالة
وأبرز ما يميز المسيرة "سيمرغ" هو قدرتها على التخفي والارتباط بشبكة طيران جماعي تضم عددًا غير محدود من الطائرات، ما يمنحها القدرة على تنفيذ عمليات معقدة ومتعددة الطبقات دون أن تُكتشف أو تُعترض.
ويعكس الكشف عن هذه المسيرة خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرات القوات البرية الإيرانية في الاستطلاع والهجوم والدعم الميداني، بما يضيف عنصر ردع ذكي وفعّال ويعزز القدرات الدفاعية لإيران.