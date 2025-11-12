https://sarabic.ae/20251112/الكفاءة-الأمنية-ووعي-الضباط-والقيادات-العسكرية-الروسية-وراء-إحباط-مخطط-خطف-الطائرة-ميغ-31-1107037479.html
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط والقيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة "ميغ-31"
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط والقيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة "ميغ-31"
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عملية أوكرانية بريطانية، لخطف طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" القادرة على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية.
وقال الجهاز في بيان، إن "مديرية جهاز الأمن الفيدرالي كشفت وأحبطت عملية خططت لها مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، والأوصياء عليها في بريطانيا، لخطف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-31"، تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، والقادرة على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية". وذكر البيان أن أوكرانيا وبريطانيا كانتا تستعدان لاستفزاز واسع النطاق باستخدام المقاتلة الروسية من طراز "ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال" والتي خططتا لخطفها. وجاء في بيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن "الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والبريطانية لتنفيذ استفزاز واسع النطاق أحبطت". ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تسجيلًا صوتيًا لإحاطة قدمها ضابط مخابرات أوكراني لطيار روسي، خلال عملية كييف الفاشلة لخطف مقاتلة من طراز "ميغ-31" مسلحة بصاروخ كينجال.وأشار إلى أن هذه الحادثة تعكس مدى الثقة بين المقاتلين الروس وأجهزة الاستخبارات، وتؤكد على الروح الوطنية المتجذرة في الجيش الروسي، الذي يرتبط عضويًا بالمؤسسات الأمنية والسياسية في البلاد. وأضاف أن الهدف من العملية لم يكن فقط الاستفزاز السياسي، بل أيضًا الاستيلاء على صاروخ "كينجال"، الذي يُعد من أبرز الأسلحة الروسية فائقة السرعة، ويشكل تفوقًا تكنولوجيًا لا تمتلكه المنظومات الغربية حتى الآن، قائلًا "إن الغرب، وعلى رأسه بريطانيا، يسعى بشغف للحصول على أي معلومات فنية عن هذا الصاروخ أو عن الطائرة "ميغ-31" المطورة التي تحمله. وتابع أبو النور "منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هذا الجيل الجديد من الأسلحة عام 2018، والغرب يسعى لفهم قدرات روسيا العسكرية المتقدمة، لكن هذه المحاولات تصطدم دائمًا بجدار من الكفاءة الأمنية والانتماء الوطني داخل المؤسسة العسكرية الروسية".وأضاف أن هذا الأمر مرتبط بيقظة أجهزة الأمن الروسية ومرتبط أيضًا بيقظة القادة العسكريين الروس، إضافة لمجموعة الضباط، وخصوصًا الطيارين. وقال إن بريطانيا ومعها كل الغرب الجماعي تريد تحقيق أي سبق استخباراتي بالسيطرة على طائرة ميغ-31 المزودة بصواريخ كينجال المتطورة، التي كانت المخابرات البريطانية والتابعة للغرب الجماعي تريد السيطرة عليها.وأكد أن الإنجاز الروسي الكبير هو إحباط هذا المخطط، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو وعي الطيارين الروس.
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عملية أوكرانية بريطانية، لخطف طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" القادرة على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية.
وقال الجهاز في بيان، إن "مديرية جهاز الأمن الفيدرالي كشفت وأحبطت عملية خططت لها مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، والأوصياء عليها في بريطانيا
، لخطف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-31"، تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، والقادرة على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية".
وكشف الجهاز في البيان أن استخبارات كييف حاولت تجنيد طيارين روس، ووعدتهم بثلاثة ملايين دولار مقابل خطف المقاتلة "ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال".
وذكر البيان أن أوكرانيا وبريطانيا كانتا تستعدان لاستفزاز واسع النطاق باستخدام المقاتلة الروسية من طراز "ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال" والتي خططتا لخطفها.
وجاء في بيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن "الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية
والبريطانية لتنفيذ استفزاز واسع النطاق أحبطت".
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تسجيلًا صوتيًا لإحاطة قدمها ضابط مخابرات أوكراني لطيار روسي، خلال عملية كييف الفاشلة لخطف مقاتلة من طراز "ميغ-31" مسلحة بصاروخ كينجال.
في هذا السياق، قال الخبير بالشؤون الروسية د. محمد فراج أبو النور، إن بريطانيا تلعب دورًا محوريًا في قيادة الخط الغربي المعادي لروسيا، عبر دعمها المتواصل لأوكرانيا وتبنيها لخطاب سياسي يعرقل أي جهود للتسوية السلمية، لافتًا إلى أن لندن لا تزال أسيرة أوهام الإمبراطورية القديمة، وتتبنى سياسات عدائية تجاه موسكو منذ قرون.
وأشار إلى أن هذه الحادثة تعكس مدى الثقة بين المقاتلين الروس وأجهزة الاستخبارات، وتؤكد على الروح الوطنية المتجذرة في الجيش الروسي، الذي يرتبط عضويًا بالمؤسسات الأمنية والسياسية في البلاد.
وأضاف أن الهدف من العملية لم يكن فقط الاستفزاز السياسي، بل أيضًا الاستيلاء على صاروخ "كينجال"، الذي يُعد من أبرز الأسلحة الروسية فائقة السرعة، ويشكل تفوقًا تكنولوجيًا لا تمتلكه المنظومات الغربية حتى الآن، قائلًا "إن الغرب، وعلى رأسه بريطانيا، يسعى بشغف للحصول على أي معلومات فنية عن هذا الصاروخ أو عن الطائرة "ميغ-31" المطورة التي تحمله.
وتابع أبو النور "منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عن هذا الجيل الجديد من الأسلحة عام 2018، والغرب يسعى لفهم قدرات روسيا العسكرية المتقدمة، لكن هذه المحاولات تصطدم دائمًا بجدار من الكفاءة الأمنية والانتماء الوطني داخل المؤسسة العسكرية الروسية".
من جانبه، قال الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية، عمر معربوني، إنها ليست المرة الأولى التي تحبط فيها روسيا خطط استخباراتية غربية، وتحديدًا البريطانية.
وأضاف أن هذا الأمر مرتبط بيقظة أجهزة الأمن الروسية ومرتبط أيضًا بيقظة القادة العسكريين الروس، إضافة لمجموعة الضباط، وخصوصًا الطيارين.
وقال إن بريطانيا ومعها كل الغرب الجماعي تريد تحقيق أي سبق استخباراتي بالسيطرة على طائرة ميغ-31 المزودة بصواريخ كينجال
المتطورة، التي كانت المخابرات البريطانية والتابعة للغرب الجماعي تريد السيطرة عليها.
وأكد أن الإنجاز الروسي الكبير هو إحباط هذا المخطط، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو وعي الطيارين الروس.