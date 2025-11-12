https://sarabic.ae/20251112/جائزة-تاريخ-المستقبل-تعلن-ولادة-عصر-جديد-للأدب-العلمي-1107003152.html

جائزة "تاريخ المستقبل" تعلن ولادة عصر جديد للأدب العلمي

جائزة "تاريخ المستقبل" تعلن ولادة عصر جديد للأدب العلمي

12.11.2025

أخبار روسيا

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0c/1107002981_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3a191da11e5f811450be99d601bd5b91.jpg

وأكد القائمون على الحدث أن الجائزة ستصبح سنوية بعد النجاح الذي حققته في دورتها الحالية، التي استقطبت أكثر من 2400 مشاركة من مختلف أنحاء العالم، من روسيا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا والصين. وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز 5 ملايين روبل.منصة تجمع بين العلم والثقافةافتتح الحفل مدير الاتصالات في شركة "روساتوم" أندري تيمونوف، مؤكدًا أن الجائزة تمثل منصة للحوار بين العلم والثقافة، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط مكافأة الكتّاب، بل دعم الأفكار القادرة على تغيير المستقبل. وقال:"الخيال العلمي هو ساحة لاختبار العقل، حيث تولد الفرضيات الجريئة. لقد اتخذنا قرارًا مهمًا: ستكون هناك جائزة أدبية دولية ثانية في مجال الخيال العلمي".ويؤكد هذا الإعلان التزام مؤسسي الجائزة بتعزيز الأدب الذي يعالج التحديات المستقبلية بتفاؤل تكنولوجي.العلم في خدمة الإبداعخلال الحفل، عُرضت دراسة فريدة أجراها مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، وهو شريك الجائزة، استخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أعمال المشاركين، وكشف الرئيس التنفيذي للمركز قنسطنطين أبراموف أن معظم الكتّاب رغم اختلاف ثقافاتهم، يشتركون في السعي لتحقيق انسجام بين التقدم التكنولوجي والإنسانية، مؤكدًا أن الخيال العلمي الحديث لم يعد يقتصر على وصف الأجهزة والمركبات الفضائية، بل أصبح يهتم بالمعضلات الأخلاقية والعلاقة بين العقل والمشاعر.احتفاء بالمواهب العالميةشهد الحفل حضور شخصيات بارزة من الأدب والعلوم والثقافة، من بينهم الكاتب الروسي أندري جيلاسيموف، رئيس لجنة التحكيم، الذي شدد على أهمية الجائزة في الحفاظ على تواصل الأجيال بين رواد الخيال العلمي الكلاسيكي والمعاصرين. وقال في كلمته:"الميزة الفريدة للخيال العلمي أنه لا يكتفي بتصوير المستقبل، بل يشارك في صياغته. وهذه هي قيمته الكبرى ليس في الأدب فقط، بل في الحياة أيضًا."الفائزون لعام 2025أعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين في مختلف الفئات، حيث نال الكولومبي ليونيد أليريو مارينو موريلو المركز الأول عن قصته "مفارقة المشتري" في فئة أفضل قصة قصيرة بلغة أجنبية. وفي الفئة الروسية، فاز راجيم جعفروف بالمركز الأول عن قصته "سيباتريرك". أما جائزة أفضل قصة للأطفال والشباب فذهبت إلى مارينا أنيتسكايا عن قصتها "ضيف من الأرض".كما مُنحت جوائز خاصة من شركاء الجائزة، من بينها جائزة "أثر رسالة في العصر الرقمي" لموقع GodLiteratury.RF التي فاز بها الكاتب نيكولاي برونيف، وجائزة دار "إكسمو" عن الأسلوب المجازي والحسِّي للكاتبة يوليا دومنا عن قصتها "عصر الجنادب".دعم التفاؤل التكنولوجيمن جانبها، أعربت إيلينا ميرونينكو، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "أتوم"، عن فخرها بتنظيم الحدث في المتحف الذي يحتفل بعامه الثاني، مؤكدة أن الخيال العلمي أصبح ضرورة ثقافية لتخيل مستقبل أفضل. وقالت:"من الطبيعي أن نحتفل بالمستقبل هنا، في مكان يجمع بين العلم والثقافة. فالمؤلفون هم تجسيد لروح الإبداع التي تقود التقدم البشري."تُعد جائزة "تاريخ المستقبل" ثمرة تعاون بين مؤسسة "أتوم"وشركة "روساتوم"، بمشاركة وزارة التعليم والعلوم الروسية وعدد من دور النشر الكبرى، منها "إكسمو" و**"AST"** و**"ألبينا. بروزا"**.وتهدف الجائزة إلى إزالة الحواجز بين الفكر العلمي والإبداع الأدبي، وتقديم نموذج إيجابي لأدب المستقبل الذي يربط التكنولوجيا بالقيم الإنسانية. كما سيُتاح للجمهور الاطلاع على القصص الفائزة عبر موقع "ليترز"الرقمي، مع إصدار مجموعة خاصة تضم الأعمال الفائزة من دار "إكسمو"قريبًا.بهذا، اختُتمت الأمسية في موسكو بتأكيد أن الخيال العلمي لم يعد مجرد نوع أدبي، بل أصبح أداة لبناء رؤى مستقبلية واقعية وإنسانية، تجسدها كلمات الكتّاب الذين يحلمون بعالم يخدم فيه العلم الإنسان لا العكس.

