بوتين وتوكاييف يعقدان محادثات في موسكو
جائزة "تاريخ المستقبل" تعلن ولادة عصر جديد للأدب العلمي
جائزة "تاريخ المستقبل" تعلن ولادة عصر جديد للأدب العلمي
سبوتنيك عربي
في أجواء احتفالية جمعت بين الإبداع والعلوم، شهدت العاصمة الروسية موسكو تنظيم حفل توزيع جائزة "تاريخ المستقبل" الأدبية الدولية في متحف "أتوم" التابع لمركز معارض... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
10:05 GMT 12.11.2025
© Photo / ROSATOM"تاريخ المستقبل"... جسر الأدب والعلم يربط كتّاب العالم في موسكو
تاريخ المستقبل... جسر الأدب والعلم يربط كتّاب العالم في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Photo / ROSATOM
في أجواء احتفالية جمعت بين الإبداع والعلوم، شهدت العاصمة الروسية موسكو تنظيم حفل توزيع جائزة "تاريخ المستقبل" الأدبية الدولية في متحف "أتوم" التابع لمركز معارض عموم روسيا. وتعد الجائزة الأولى من نوعها في العالم المخصصة لأدب الخيال العلمي، وتهدف إلى تسليط الضوء على الكتّاب الذين يعالجون قضايا التقدم التكنولوجي برؤية إنسانية متفائلة.
وأكد القائمون على الحدث أن الجائزة ستصبح سنوية بعد النجاح الذي حققته في دورتها الحالية، التي استقطبت أكثر من 2400 مشاركة من مختلف أنحاء العالم، من روسيا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا والصين. وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز 5 ملايين روبل.
بهذا، اختُتمت الأمسية في موسكو بتأكيد أن الخيال العلمي لم يعد مجرد نوع أدبي، بل أصبح أداة لبناء رؤى مستقبلية واقعية وإنسانية، تجسدها كلمات الكتّاب الذين يحلمون بعالم يخدم فيه العلم الإنسان لا العكس.
