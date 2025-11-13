الرئيس اللبناني يؤكد أولوية استعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل
© AP Photo / Ariel Schalit)سجن أيالون في الرملة، إسرائيل
© AP Photo / Ariel Schalit)
تابعنا عبر
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الخميس، خلال لقائه بالمدير الإقليمي للشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نيكولاس فون آركس، على أولوية إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وشدد عون على أن "لبنان لن يتخلى عن أبنائه"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
من جانبه، أوضح نيكولاس فون آركس أن "لجنة من الصليب الأحمر ستعد تقارير حول جولاتها في المناطق اللبنانية المتضررة من العدوان الإسرائيلي".
الرئيس جوزاف عون شدّد امام المدير الإقليمي للشرق الأوسط في الصليب الأحمر الدولي، نيكولاس فون آركس، على أولوية إعادة إسرائيل للأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها لان الدولة لا تتخلى عن أبنائها.— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 13, 2025
- فون اركس لفت الى ان لجنة من الصليب الأحمر الدولي ستضع تقارير عن جولاتها في المناطق… pic.twitter.com/xy4XFG4K4r
وكان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، بحث اليوم الخميس، مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نيكولاس فون آركس، ملف الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
وأشار سلام لفون آركس إلى ضرورة مساهمة اللجنة الدولية في التأكد من أعداد الأسرى وتحديد مصيرهم ومعرفة أماكن احتجازهم والاطمئنان على ظروفهم الإنسانية وحالتهم الصحية.
وأكد سلام أن لبنان يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل حتى عودتهم.
استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام السيد نيكولا فون آركس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، على رأس وفدٍ من اللجنة.— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 13, 2025
وعرض الوفد أمام الرئيس سلام نتائج زيارته إلى #لبنان، ولا سيّما إلى الجنوب، وما تخلّلها من… pic.twitter.com/ub1dSlQRIy
ولا تزال إسرائيل تحتجز نحو 20 لبنانيا، بينهم أسرى حرب ومدنيون، من ضمنهم من اختطفهم الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم العودة إلى قراهم في جنوب لبنان خلال يناير/ كانون الثاني 2025، عقب اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب تقارير.