عربي
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة... صور
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة... صور
انطلقت في مدينة بنغازي فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للجمعية الليبية للخصوبة والمراكز العقم، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين والباحثين من داخل ليبيا... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة... صور

حصري
انطلقت في مدينة بنغازي فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للجمعية الليبية للخصوبة والمراكز العقم، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين والباحثين من داخل ليبيا وخارجها، لمناقشة أحدث التطورات في مجالات طب الإنجاب وتقنيات الإخصاب المساعد.
ويهدف المؤتمر، الذي بات حدثًا علميًا سنويًا بارزًا، إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الطبي والعلمي بين المراكز المتخصصة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه قطاع الخصوبة والعقم في ليبيا وسبل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المرتبطة به.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة
1/1
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أكدت الدكتورة سعاد المتريح، رئيس المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة، أن هذا الحدث جاء بتنظيم من الجمعية الليبية للخصوبة ومراكز العقم، ويُعَدّ إضافة علمية قيِّمة لكل المختصين والاستشاريين والمهتمين في مجال طب الإنجاب.
وأضافت المتريح أن الزخم الكبير والمشاركة الواسعة التي يشهدها المؤتمر تمنحه صبغة علمية مميزة، وتسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة
1/1
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة
وأشارت إلى أن هذه الفعالية تساعد على تطوير العمل الطبي في مجال الخصوبة والعقم، وتمكّن المراكز الليبية من إدخال أحدث الوسائل والتقنيات العلاجية بما يضمن للمرضى الحصول على أفضل أساليب العلاج الحديثة.
من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان الفرجاني، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للخصوبة، أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية يحمل أهمية كبيرة من عدة جوانب، موضحةً أن الهدف منها هو استجلاب الخبرات الدولية إلى الداخل الليبي، وإتاحة الفرصة للخبراء الزائرين للاطلاع على مستوى الأداء والكفاءة العالية للأطباء الليبيين.
وأشارت الفرجاني في تصريحها لـ "سبوتنيك" إلى أن حجم المشاركة المحلية الواسعة أدهش الضيوف من الخارج، لما لمسوه من جهود علمية كبيرة ورغبة حقيقية لدى الأطباء الليبيين في تطوير معارفهم ومهاراتهم في مجالات الخصوبة والعقم.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة
1/1
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة
وأضافت أن المؤتمر يساهم أيضًا في رفع كفاءة الطبيب الليبي من خلال النقاشات العلمية المستمرة وتبادل الخبرات المباشرة بين المشاركين من مختلف الدول، لافتةً إلى أن المؤتمر الحالي يشهد مشاركات دولية من الأردن ولبنان والعراق وقطر ومصر وتركيا وتونس وغيرها.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة
1/1
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للخصوبة في بنغازي بمشاركة محلية ودولية واسعة
وأكدت على أن هذا الحدث، في نسخته الرابعة، سيستمر تنظيمه بشكل دوري لما له من أثر إيجابي في تطوير قطاع الخصوبة في ليبيا وتعزيز التواصل العلمي الدولي.
