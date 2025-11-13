https://sarabic.ae/20251113/ترامب-يعتزم-حضور-المنتدى-الاقتصادي-العالمي-في-دافوس-2026-1107093936.html
ترامب يعتزم حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026
ترامب يعتزم حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في يناير... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T23:58+0000
2025-11-13T23:58+0000
2025-11-13T23:58+0000
ترامب
دافوس
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
سويسرا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105926529_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_8c53e322c502e5d9f2efc425b06a6fd0.jpg
ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مصادر مطلعة أن ترامب يخطط للوصول إلى سويسرا برفقة وفد كبير، لكنها أشارت إلى أن خطط زيارة 2026 ليست نهائية وقد تتغير.وتشير بلومبرغ إلى أن زيارة ترامب تمثل فرصة لسويسرا لاستعادة علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد عام متوتر. ففي 2025، فشلت برن في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، وبعد فشل المفاوضات فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 39% على الصادرات السويسرية — وهي الأعلى بين الرسوم المفروضة على الاقتصادات المتقدمة. وتُطبق هذه التعريفات منذ أغسطس، ومنذ ذلك الحين تسعى السلطات السويسرية لإعادة النظر فيها.وبدأت العلاقات تتحسن بعد أن قدمت مجموعة من المليارديرات ورجال الأعمال السويسريين لترامب في المكتب البيضاوي حججهم لصالح تخفيض الرسوم. وفي مساء الأربعاء، وصل المفاوضون السويسريون إلى واشنطن لاستكمال مشروع اتفاقية تخفيض الرسوم، ومن المقرر أن يلتقوا يوم الخميس بممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير، حسبما أفادت الوكالة.يشار إلى أن ترامب لم يحضر جلسة المنتدى في يناير بعد توليه الرئاسة، حيث ألقى كلمته آنذاك عبر الفيديو.
https://sarabic.ae/20200121/ترامب-يصل-دافوس-قبل-ساعات-من-بدء-محاكمته-في-واشنطن-1044127966.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سويسرا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105926529_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_42545eff6bb874008e3e52d6c5011bc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, دافوس, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, سويسرا
ترامب, دافوس, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, سويسرا
ترامب يعتزم حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026
أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في يناير 2026، ما قد يشير إلى تحسن العلاقات بين واشنطن وبرن على خلفية التحضيرات لاتفاق تجاري محتمل.
ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مصادر مطلعة أن ترامب يخطط للوصول إلى سويسرا برفقة وفد كبير، لكنها أشارت إلى أن خطط زيارة 2026 ليست نهائية وقد تتغير.
وتشير بلومبرغ إلى أن زيارة ترامب تمثل فرصة لسويسرا لاستعادة علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد عام متوتر. ففي 2025، فشلت برن في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، وبعد فشل المفاوضات فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 39% على الصادرات السويسرية — وهي الأعلى بين الرسوم المفروضة على الاقتصادات المتقدمة. وتُطبق هذه التعريفات منذ أغسطس، ومنذ ذلك الحين تسعى السلطات السويسرية لإعادة النظر فيها.
وبدأت العلاقات تتحسن بعد أن قدمت مجموعة من المليارديرات ورجال الأعمال السويسريين لترامب في المكتب البيضاوي
حججهم لصالح تخفيض الرسوم. وفي مساء الأربعاء، وصل المفاوضون السويسريون إلى واشنطن لاستكمال مشروع اتفاقية تخفيض الرسوم، ومن المقرر أن يلتقوا يوم الخميس بممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير، حسبما أفادت الوكالة.
يشار إلى أن ترامب لم يحضر جلسة المنتدى في يناير بعد توليه الرئاسة، حيث ألقى كلمته آنذاك عبر الفيديو.