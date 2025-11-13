https://sarabic.ae/20251113/ترامب-يعتزم-حضور-المنتدى-الاقتصادي-العالمي-في-دافوس-2026-1107093936.html

ترامب يعتزم حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في يناير... 13.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مصادر مطلعة أن ترامب يخطط للوصول إلى سويسرا برفقة وفد كبير، لكنها أشارت إلى أن خطط زيارة 2026 ليست نهائية وقد تتغير.وتشير بلومبرغ إلى أن زيارة ترامب تمثل فرصة لسويسرا لاستعادة علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد عام متوتر. ففي 2025، فشلت برن في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، وبعد فشل المفاوضات فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 39% على الصادرات السويسرية — وهي الأعلى بين الرسوم المفروضة على الاقتصادات المتقدمة. وتُطبق هذه التعريفات منذ أغسطس، ومنذ ذلك الحين تسعى السلطات السويسرية لإعادة النظر فيها.وبدأت العلاقات تتحسن بعد أن قدمت مجموعة من المليارديرات ورجال الأعمال السويسريين لترامب في المكتب البيضاوي حججهم لصالح تخفيض الرسوم. وفي مساء الأربعاء، وصل المفاوضون السويسريون إلى واشنطن لاستكمال مشروع اتفاقية تخفيض الرسوم، ومن المقرر أن يلتقوا يوم الخميس بممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير، حسبما أفادت الوكالة.يشار إلى أن ترامب لم يحضر جلسة المنتدى في يناير بعد توليه الرئاسة، حيث ألقى كلمته آنذاك عبر الفيديو.

