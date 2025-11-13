عربي
مصر تكشف تفاصيل معرض "إيديكس 2025"... فيديو
مصر تكشف تفاصيل معرض "إيديكس 2025"... فيديو
نظمت القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عالميا بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية، للإعلان عن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
ومن المزمع عقد المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تحت رعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجالات التسليح والدفاع والأمن على المستوى الإقليمي والدولي.وشارك في المؤتمر الصحفي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء مهندس محمد صلاح الدين مصطفى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، ورئيس هيئة التسليح، اللواء أركان حرب محمد عدلي عبد الواحد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، ونائب مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ، اللواء محمد محمود، ورئيس اللجنة المنظمة، اللواء بحري مهندس علاء فتحي، وفقا لبيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.وتطرق المؤتمر الصحفي إلى أهمية المعرض ورعاية القيادة السياسية له ليكون حدثا عالميا بارزا، وإبراز التعاون بين الجهات المنظمة لإظهاره بمستوى يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدا أن المعرض سيضم أجنحة دولية من 25 دولة، ويستقبل عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات الدفاعية والتسليحية، إضافة إلى حضور وفود رسمية من أكثر من 100 دولة واستقبال نحو 45 ألف زائر.كما تضمن المؤتمر جلسة للإجابة على أسئلة وسائل الإعلام حول كافة التفاصيل المتعلقة بالمعرض، وحضر فعالياته عدد من السفراء والملحقين العسكريين.
مصر تكشف تفاصيل معرض "إيديكس 2025"... فيديو

نظمت القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عالميا بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية، للإعلان عن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" في دورته الرابعة.
ومن المزمع عقد المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تحت رعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجالات التسليح والدفاع والأمن على المستوى الإقليمي والدولي.
وشارك في المؤتمر الصحفي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء مهندس محمد صلاح الدين مصطفى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، ورئيس هيئة التسليح، اللواء أركان حرب محمد عدلي عبد الواحد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، ونائب مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ، اللواء محمد محمود، ورئيس اللجنة المنظمة، اللواء بحري مهندس علاء فتحي، وفقا لبيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.
وتطرق المؤتمر الصحفي إلى أهمية المعرض ورعاية القيادة السياسية له ليكون حدثا عالميا بارزا، وإبراز التعاون بين الجهات المنظمة لإظهاره بمستوى يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدا أن المعرض سيضم أجنحة دولية من 25 دولة، ويستقبل عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات الدفاعية والتسليحية، إضافة إلى حضور وفود رسمية من أكثر من 100 دولة واستقبال نحو 45 ألف زائر.
كما تضمن المؤتمر جلسة للإجابة على أسئلة وسائل الإعلام حول كافة التفاصيل المتعلقة بالمعرض، وحضر فعالياته عدد من السفراء والملحقين العسكريين.
